Удобный способ добраться в нужную точку ОАЭ в любое время суток. Вас встретят с табличкой, помогут с багажом и довезут до адреса на комфортабельном автомобиле. Все водители — русскоговорящие, поездка проходит спокойно и без лишних хлопот.
Описание трансфер
Трансфер в любой эмират
Работаем по всем направлениям: Дубай, Абу-Даби, Шарджа, Аджман, Фуджейра, Рас-эль-Хайма, Умм-аль-Кувейн. При необходимости водитель подскажет по маршруту, сориентирует в городе и ответит на вопросы.
Встреча в аэропорту
Встречаем с табличкой или без по предварительной договорённости. Помогаем с багажом.
Фиксированные стоимости популярных направлений
- Аэропорт Шарджи (SHJ) → Дубай / Шарджа — $60
- Аэропорт Абу-Даби (AUH) → Дубай / Шарджа — $100
- Дубай → аэропорт Шарджи (SHJ) — $60
- Аэропорт DXB → Дубай старый город / обратно — $30
- Аэропорт DWC → аэропорт DXB / обратно — $55
- Аэропорт DWC → Дубай старый город / обратно — $55
- Аэропорт DXB / SHJ / DWC → Рас-эль-Хайма — $80
- Рас-эль-Хайма → DXB / SHJ / DWC — $80
- Аэропорт DXB / SHJ / DWC → Фуджейра — $110
- Фуджейра → DXB / SHJ / DWC — $110
- Дубай → аэропорт Абу-Даби (AUH) — $100
- Другие направления — по запросу
Организационные детали
- Поездка проходит на комфортабельном автомобиле (пример в галерее) с русскоязычным водителем
- Детские кресла по запросу
- Перед поездкой просим вас сообщить нам номер рейса и время прилёта/отлёта для точного расчёта времени встречи
- По запросу можем организовать трансфер для компании больше 10 человек
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дмитрий — ваша команда гидов в Шардже
Провели экскурсии для 251 туриста
Я гид с опытом работы в туризме в России и четырёхлетней практикой в ОАЭ. Обладаю глубоким знанием города: помимо популярных локаций, люблю показывать менее очевидные объекты. Работаю с командой русскоговорящих гидов и водителей.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Р
Римма
20 фев 2026
воспользовались трансфером из аэропорта до отеля, встретили вовремя, помогли и подсказали, как лучше будет для нас. автомобиль чистый, водитель 5/5
С
Сергей
10 фев 2026
На основе предложений я сделал выбор мест которые мы посетили, моей семье понравилось, интересная экскурсия вышла в Дубай,хоть мы были пролётом через Шарджу. Как мне показалось замечательный вариант переждать пересадку в путешествии. кстати водитель очень точно разбирается в тайминге где за какое время можно проехать, что снимает беспокойство за пропущенный самолёт. Отдельный плюс русскоговорящий и можно обсудить нюансы
Ю
Юлия
27 янв 2026
Всё прошло великолепно. Спасибо Дмитрию за терпение. Наш самолёт задержали на 3 часа. Волновались, что нас никто не встретит. Но, О счастье, есть ответственные, порядочные, честные люди. Дмитрий дождался нас, помог донести чемоданы. Всё супер!!!
Входит в следующие категории Шарджи
Похожие экскурсии из Шарджи
Индивидуальная
до 10 чел.
Трансфер из Шарджи в Дубай с высоким сервисом
Комфортный трансфер из Шарджи в Дубай с англоговорящим водителем. Помощь с багажом и уютный салон для вашего удобства
Сегодня в 20:30
Завтра в 08:00
$70 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Феноменальный Дубай (из Шарджи)
Раскрыть секрет «города будущего» на берегу Персидского залива и увидеть его главные символы
Начало: У вашего отеля
Завтра в 09:00
22 фев в 09:00
$280 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Дубай - первая встреча (из Шарджи)
Погрузитесь в мир восточного великолепия и современных технологий с экскурсией из Шарджи в Дубай
Начало: ваш отель или аэропорт прилета в Дубае
Сегодня в 20:30
Завтра в 15:30
$250 за всё до 4 чел.