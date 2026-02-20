Удобный способ добраться в нужную точку ОАЭ в любое время суток. Вас встретят с табличкой, помогут с багажом и довезут до адреса на комфортабельном автомобиле. Все водители — русскоговорящие, поездка проходит спокойно и без лишних хлопот.

Описание трансфер

Трансфер в любой эмират

Работаем по всем направлениям: Дубай, Абу-Даби, Шарджа, Аджман, Фуджейра, Рас-эль-Хайма, Умм-аль-Кувейн. При необходимости водитель подскажет по маршруту, сориентирует в городе и ответит на вопросы.

Встреча в аэропорту

Встречаем с табличкой или без по предварительной договорённости. Помогаем с багажом.

Фиксированные стоимости популярных направлений

Аэропорт Шарджи (SHJ) → Дубай / Шарджа — $60

Аэропорт Абу-Даби (AUH) → Дубай / Шарджа — $100

Дубай → аэропорт Шарджи (SHJ) — $60

Аэропорт DXB → Дубай старый город / обратно — $30

Аэропорт DWC → аэропорт DXB / обратно — $55

Аэропорт DWC → Дубай старый город / обратно — $55

Аэропорт DXB / SHJ / DWC → Рас-эль-Хайма — $80

Рас-эль-Хайма → DXB / SHJ / DWC — $80

Аэропорт DXB / SHJ / DWC → Фуджейра — $110

Фуджейра → DXB / SHJ / DWC — $110

Дубай → аэропорт Абу-Даби (AUH) — $100

Другие направления — по запросу

Организационные детали