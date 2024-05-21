Экскурсии по Шардже на машине с гидом

Найдено 12 экскурсий в категории «На машине» в Шардже на русском языке, цены от $52, скидки до 15%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Знакомство с Дубаем
🚗 На машине
скидка
15%
Индивидуальная
8 часов
56 отзывов
Знакомство с Дубаем: от восточных базаров до Бурдж-Халифы
Проведите незабываемый день в Дубае, исследуя его знаменитые достопримечательности от Пальмового острова до Бурдж-Халифы
Начало: У вашего отеля или удобного для вас места
Сегодня в 14:00
Завтра в 12:00
225$192 за всё до 4 чел.
Поездка к Индийскому океану: из Шарджи в Фуджейру
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
2 отзыва
Поездка к Индийскому океану: из Шарджи в Фуджейру
Понежиться на пляже у океана и прочувствовать атмосферу самого молодого эмирата ОАЭ
Начало: На ресепшене вашего отеля
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
от $300 за всё до 3 чел.
Сафари по Аравийской пустыне (из Шарджи)
🚗 На машине
Мини-группа
7 часов
9 отзывов
Сафари по Аравийской пустыне (из Шарджи)
Насладитесь сафари по Аравийской пустыне с опытными водителями, катанием на верблюдах и ужином в лагере бедуинов. Полное погружение в арабскую культуру
Начало: Ваш отель
Расписание: ежедневно в 15:00
Завтра в 15:00
10 июня в 15:00
$63 за человека
Дубай - первая встреча (из Шарджи)
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
17 отзывов
Увлекательное путешествие из Шарджи в Дубай: от Бастакии до Бурдж Халифа
Погрузитесь в мир восточного великолепия и современных технологий с экскурсией из Шарджи в Дубай
Начало: ваш отель или аэропорт прилета в Дубае
Сегодня в 22:30
Завтра в 00:30
$250 за всё до 4 чел.
Один день в сказочном Абу-Даби
🚗 На машине
скидка
15%
Индивидуальная
8 часов
16 отзывов
Один день в сказочном Абу-Даби: индивидуальная экскурсия
Абу-Даби - самый богатый и колоритный эмират на Ближнем Востоке. Посетите великолепную мечеть шейха Зайда, деревню бедуинов и другие удивительные места
Начало: В вашем отеле, или удобном для вас месте
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
300$255 за всё до 4 чел.
В Абу-Даби с комфортом
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
1 отзыв
Великолепие Абу-Даби: Дворец Президента и мечеть Шейха Зайда с комфортом
Погрузитесь в роскошь и историю Абу-Даби с эксклюзивной экскурсией из Шарджа. Вас ждут величественные здания и неповторимые впечатления
Начало: На ресепшне вашей гостиницы
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
$350 за всё до 4 чел.
Магия вечернего Абу-Даби (из Шарджи)
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
5 часов
4 отзыва
Вечерняя экскурсия в Абу-Даби из Шарджи: Остров Яс, Мечеть Шейха Зайда и многое другое
Погрузитесь в атмосферу роскоши и величия Абу-Даби во время вечерней экскурсии из Шарджи. Вас ждут незабываемые впечатления
Начало: Трансфер из отеля
Завтра в 11:00
10 июня в 11:30
330$297 за всё до 6 чел.
Выгодный трансфер в Шардже
🚗 На машине
Индивидуальная
30 минут
3 отзыва
Выгодный трансфер в Шардже: комфорт и надежность
Русскоговорящий водитель встретит вас в аэропорту Шарджи и отвезёт по нужному адресу. Комфорт и удобство гарантированы
Завтра в 14:00
10 июня в 00:00
$52 за всё до 3 чел.
Из Шарджи: индивидуальное катание по песчаным дюнам на автомобиле
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
2 отзыва
Из Шарджи: индивидуальное катание по песчаным дюнам на автомобиле
Погрузитесь в атмосферу арабской пустыни с индивидуальным катанием по песчаным дюнам. Насладитесь захватывающими видами и активным отдыхом
Начало: Ваш отель
Расписание: ежедневно с 15:30-21:00
Завтра в 15:00
10 июня в 15:00
$249 за всё до 5 чел.
Все грани Абу-Даби: экскурсия из Шарджи
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
Все грани Абу-Даби: экскурсия из Шарджи
Погрузитесь в контрасты Абу-Даби: от бедуинов до роскошных автомобилей, от древних ремёсел до современных аттракционов
Начало: В вашем отеле
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
$500 за всё до 4 чел.
Индивидуальная экскурсия по Дубаю на автомобиле
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
Индивидуальная экскурсия по Дубаю: персонализированный маршрут на автомобиле
Получите уникальный опыт путешествия по Дубаю, выбрав экскурсию на автомобиле с личным гидом. Свобода выбора и комфорт
Начало: Любой отель Дубая, Шарджи или Аджмана
Расписание: Каждый день, в любое время
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от $350 за всё до 6 чел.
Из Шарджи - в Аль-Айн
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
Из Шарджи - в Аль-Айн
Прогуляться по городу-саду в Аравийской Пустыне, посетить зоопарк, дворец и подняться на гору
Начало: в вашем отеле
Завтра в 13:00
10 июня в 08:00
от $300 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Илнур
    21 мая 2024
    Знакомство с Дубаем
    Был большой разрыв между рейсами и мы решили потратить это время на знакомство с городом. Экскурсовод - Баха, встретил нас
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    в аэропорту, приехал даже раньше оговоренного времени, так как рейс прилетал ранним утром и провёз по всем намеченным местам. Баха сдобрил экскурсию большим количеством фактов из истории и сегодняшнего дня Эмиратов, биографий известных людей и правителей. Было очень интересно и познавательно. Спасибо Бахе за комфортное вождение, приятное времяпровождение, интересное общение и прекрасные виды.

  • О
    Ольга
    11 мая 2024
    Дубай - первая встреча (из Шарджи)
    Спасибо Алексею за индивидуальную обзорную экскурсию по Дубаю. Легко оформили на сайте заявку на экскурсию, получили ответы, быстро договорились о
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    дате и времени. Скорректировали маршрут с учётом наших пожеланий. Не спеша прошлись по интересным местам локации для обзора и фотоснимков. Индивидуальный формат экскурсии позволил насладиться видами города с максимум общения с гидом. Рекомендую!

  • В
    Виктор
    10 мая 2024
    Знакомство с Дубаем
    Экскурсия прошла на "отлично", проводил экскурсию Дильшод. Мы с семьёй были в Шардже транзитом. Восьмичасовую экскурсию надо было провести за
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    5 часов и Дильшод с этой задачей справился. Посетили все знаковые места Дубая, побывали в цветочном саду чудес, посмотрели на город с обзорной площадки на Пальме Джумейра. Дильшод на протяжении всей экскурсии вёл рассказ об истории ОАЭ, о конкретных достопримечательностях, об особенности жизни в Эмиратах. Узнали много нового. Большое спасибо.

  • л
    людмила
    2 мая 2024
    Выгодный трансфер в Шардже
    Великолепная экскурсия с Дильшатом! Весь Дубай за один день! Просто прекрасно! Советую!
  • И
    Игорь
    19 апреля 2024
    Дубай - первая встреча (из Шарджи)
    Хочу выразить большую благодарность Алексею за проведенную экскурсию. В отеле встретил в заранее согласованное время. В пути и во время
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    остановок интересно рассказывал историю ОАЭ и конкретных мест, где делали остановки. По маршруту учёл все пожелания, где планировали попасть - всюду успели до очередей. Помог с покупкой билетов на смотровую на Пальме и в сад цветов, а также привёл на отличную точку обзора фонтанов у Дубай Молла. После экскурсии оперативно привёз обратно в отель. Ещё раз большое спасибо за прекрасную экскурсию!

  • Н
    Наталья
    10 апреля 2024
    Один день в сказочном Абу-Даби
    Хочу поблагодарить Дильшота за чудесную экскурсию по Абу-Даби! Мы действительно были в сказке. Все было легко, красиво, интересно. Дильшот подстраивался
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    под все наши пожелания, советовал самые интересные места. Получили большое удовольствие и полюбили этот город. Экскурсия длилась 8 часов, пролетела как мгновение. Рекомендую нашего гида для знакомства с историей ОАЭ. Дильшот, благодарю от всего сердца! Храни небеса тебя и всех твоих родных!!!

  • М
    Мария
    8 апреля 2024
    Магия вечернего Абу-Даби (из Шарджи)
    Нам проводил экскурсию Хасан. Организацией занимался Фаррух. Маршрут разработан интересно, с заездом на разные тематические точки: для интересных фотографий, в музеи, на
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    рынок, в ключевые места (дворец, мечеть) Хасан предусмотрел практически все, что можно было, включая обед; сам много рассказывал, ответил на все наши вопросы, просто водил "за руку" там, где нужно. Билеты ребята покупали сами и пересылали нам, так что проблем с оплатой не было. Огромное спасибо за прекрасно проведенное время!

  • Е
    Елена
    29 марта 2024
    Один день в сказочном Абу-Даби
    Отличная экскурсия Прекрасный гид, отличный собеседник, рассказывает много и интересно, об истории и быте, на любой вопрос есть ответ! Рекомендую всем! Восторг
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    от экскурсии🫶 Ни с какой групповой не сравнится, а если ехать по известным локациям на такси не узнаешь столько интересного! Бонусом сделал прекрасные фото для нас!

    Отличная экскурсияОтличная экскурсия
  • А
    Александр
    17 марта 2024
    Дубай - первая встреча (из Шарджи)
    В целом экскурсия прошла отлично. Нас встретил в аэропорту Шарджа экскурсовод Мир. С учетом имеющегося у нас времени распланировали с ним, что
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    хотим посетить. Пробки в планы внесли небольшие коррективы, но большая часть планов была реализована (посетили в итоге смотровую площадку пальмовом острове, Дубай Молл, остров с колесом обозрения - вышли через него на пляж, старый город с рынком и вкусными финиками в шоколаде, Бурдж Халифу с фонтанами, и много других промежуточных локаций). Некоторые нюансы: 1. стоимость экскурсии 250$ за 8 часов + 30$ встреча в аэропорту Шарджа. 2. за каждый дополнительный час доплата 35$. Никаких дополнительных сборов нет, всё по-честному. Большое спасибо Юрию за организацию и Миру за экскурсию, было круто.

    В целом экскурсия прошла отлично
  • П
    Павел
    5 марта 2024
    Выгодный трансфер в Шардже
    Всё прошло хорошо. Немного дороговато, но мой запрос был не заранее, а в день трансфера, то в принципе это окей. Были на связи те, кто организовывал трансфер. Доволен, будем ваш сервис иметь в виду.

Ответы на вопросы от путешественников по Шардже в категории «На машине»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Шардже
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 12
  1. Знакомство с Дубаем
  2. Поездка к Индийскому океану: из Шарджи в Фуджейру
  3. Сафари по Аравийской пустыне (из Шарджи)
  4. Дубай - первая встреча (из Шарджи)
  5. Один день в сказочном Абу-Даби
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3 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в июне:
  1. LegoLand
  2. Атлантис
  3. Парк Warner Bros. World
Сколько стоит экскурсия по Шардже в июне 2024
Сейчас в Шардже в категории "На машине" можно забронировать 12 экскурсий и билетов от 52 до 500 со скидкой до 15%. Туристы уже оставили гидам 110 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.65 из 5
Экскурсии на русском языке в Шардже (ОАЭ 🇦🇪) – у нас можно купить 12 экскурсий на 2024 год на машине, 110 ⭐ отзывов, цены от $52. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов ОАЭ. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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