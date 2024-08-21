30 минут
Индивидуальная
до 3 чел.
Выгодный трансфер в Шардже: комфорт и надежность
Русскоговорящий водитель встретит вас в аэропорту Шарджи и отвезёт по нужному адресу. Комфорт и удобство гарантированы
«Также укажите, нужно ли встретить вас с табличкой с именем и организовать обратный трансфер»
Завтра в 02:00
30 авг в 00:00
$52 за всё до 3 чел.
10 часов
Индивидуальная
Парк Warner Brothers с трансфером из Шарджи: встречайте любимых героев
Приглашаем вас в мир кино и приключений в парке Warner Bros World. Откройте для себя мир, где каждый уголок наполнен волшебством
Начало: Любой отель Шарджи или Аджмана
Расписание: По Вт Чт и Вс, выезд 9:00-10:00 зависит от расположения отеля
1 сен в 09:00
3 сен в 09:00
$135 за всё до 35 чел.
12 часов
Индивидуальная
до 20 чел.
В парки развлечений Абу-Даби на весь день + трансфер из Шарджи или Аджмана
Насладитесь незабываемым днем в парках Абу-Даби! Посетите Ferrari World, Warner Bros. World или Yas Waterworld с удобным трансфером из Шарджи или Аджмана
Начало: Любой отель Шарджи или Аджмана
Расписание: Вт. Чт. Воскр. (09.00) ориентировочно, время зависит от расположения отеля
1 сен в 09:00
3 сен в 09:00
$145 за всё до 20 чел.
10 часов
Индивидуальная
до 15 чел.
Индивидуальная экскурсия в аквапарк Yas Waterworld в Шардже
Парк предлагает водные горки, подвесные американские горки и интерактивную водяную карусель для любителей адреналина
Начало: Любой отель Шарджи или Аджмана
Расписание: Вт Чт и Вс (время выезда 9:00-10:00 - зависит от расположения отеля)
1 сен в 09:30
3 сен в 09:30
$125 за всё до 15 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ММихаил21 августа 2024Все прошло замечательно! Вовремя забрали из отеля на автомобиле, потом все ехали в Абу Даби на автобусе. Чудесный гид, много
- ССергей17 июня 2024Все супер!
- ллюдмила2 мая 2024Великолепная экскурсия с Дильшатом! Весь Дубай за один день! Просто прекрасно! Советую!
- GGilyazova.zamira18 марта 2024На экскурсию ездил муж. Приехал полный положительных впечатлений. Понравилось с самого начала, то как забрали из отеля, и сами аттракционы. Кстати, питание включено в стоимость.
- ППавел5 марта 2024Всё прошло хорошо. Немного дороговато, но мой запрос был не заранее, а в день трансфера, то в принципе это окей. Были на связи те, кто организовывал трансфер. Доволен, будем ваш сервис иметь в виду.
- ККсения26 декабря 2022Что касается организации трансфера, было все отлично. Во время забрали, Лариса гид мастер своего дела, скучать не давала, 2 часа
- РРустам25 сентября 2020Рекомендую посетить это место, очень здорово всё продумано до мелочей. Только положительные эмоции. FERRARI world отличный парк для отдыха! Если соблюдать меры предосторожности никакие вирусы не страшны. Мойте руки и свой мобильный телефон!
- AAlla5 сентября 2020Огромный огромный огромный парк!!! Аттракционы на любой вкус: виртуальная реальность, сумасшедшие горки, картинг и довольно спокойные аттракционы тоже есть. Такие
Ответы на вопросы от путешественников по Шардже в категории «Трансфер»
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