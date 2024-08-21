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как Bell Italia. Есть чем заняться абсолютно любому человеку. Огромное количество ресторанов на любой вкус. Приходить надо к открытию, потому что вы проведёте там весь день. Неудобно только то, что на карте развлечений они не отсортированы по степени экстрима. Лучше бы были отсортированы было бы удобнее. Если вы экстремалы - для вас Формула Росса - сумасшедшие горки. Вас там фотают и фото потом можно купить. Посмотрели там классное ледовое шоу- это было супер. Артисты на коньках прыгали на батуте и танцевали брейкданс.