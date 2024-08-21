Трансфер в Шардже

Найдено 4 экскурсии в категории «Трансфер» в Шардже на русском языке, цены от $52. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Выгодный трансфер в Шардже
На машине
4 отзыва
30 минут
Индивидуальная
до 3 чел.
Выгодный трансфер в Шардже: комфорт и надежность
Русскоговорящий водитель встретит вас в аэропорту Шарджи и отвезёт по нужному адресу. Комфорт и удобство гарантированы
«Также укажите, нужно ли встретить вас с табличкой с именем и организовать обратный трансфер»
Завтра в 02:00
30 авг в 00:00
$52 за всё до 3 чел.
Парк «Warner Brothers» + Мечеть Шейха Заеда из Шарджи
На автобусе
2 отзыва
10 часов
Индивидуальная
Парк Warner Brothers с трансфером из Шарджи: встречайте любимых героев
Приглашаем вас в мир кино и приключений в парке Warner Bros World. Откройте для себя мир, где каждый уголок наполнен волшебством
Начало: Любой отель Шарджи или Аджмана
Расписание: По Вт Чт и Вс, выезд 9:00-10:00 зависит от расположения отеля
1 сен в 09:00
3 сен в 09:00
$135 за всё до 35 чел.
В парки развлечений Абу-Даби на весь день + трансфер из Шарджи или Аджмана
На автобусе
11 отзывов
12 часов
Индивидуальная
до 20 чел.
В парки развлечений Абу-Даби на весь день + трансфер из Шарджи или Аджмана
Насладитесь незабываемым днем в парках Абу-Даби! Посетите Ferrari World, Warner Bros. World или Yas Waterworld с удобным трансфером из Шарджи или Аджмана
Начало: Любой отель Шарджи или Аджмана
Расписание: Вт. Чт. Воскр. (09.00) ориентировочно, время зависит от расположения отеля
1 сен в 09:00
3 сен в 09:00
$145 за всё до 20 чел.
Аквапарк «Yas Waterworld» с обедом и трансфером из Шарджи
На автобусе
10 часов
Индивидуальная
до 15 чел.
Индивидуальная экскурсия в аквапарк Yas Waterworld в Шардже
Парк предлагает водные горки, подвесные американские горки и интерактивную водяную карусель для любителей адреналина
Начало: Любой отель Шарджи или Аджмана
Расписание: Вт Чт и Вс (время выезда 9:00-10:00 - зависит от расположения отеля)
1 сен в 09:30
3 сен в 09:30
$125 за всё до 15 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Михаил
    21 августа 2024
    Парк «Warner Brothers» + Мечеть Шейха Заеда из Шарджи
    Все прошло замечательно! Вовремя забрали из отеля на автомобиле, потом все ехали в Абу Даби на автобусе. Чудесный гид, много
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    рассказала об истории и традиции Эмиратов, об Абу Даби. Парк супер! Весь крытый, что немаловажно при температуре 38-40 градусов на улице. Аттракционы есть для всех возрастов. Спасибо организаторам за интересное путешествие!

  • С
    Сергей
    17 июня 2024
    Выгодный трансфер в Шардже
    Все супер!
  • л
    людмила
    2 мая 2024
    Выгодный трансфер в Шардже
    Великолепная экскурсия с Дильшатом! Весь Дубай за один день! Просто прекрасно! Советую!
  • G
    Gilyazova.zamira
    18 марта 2024
    В парки развлечений Абу-Даби на весь день + трансфер из Шарджи или Аджмана
    На экскурсию ездил муж. Приехал полный положительных впечатлений. Понравилось с самого начала, то как забрали из отеля, и сами аттракционы. Кстати, питание включено в стоимость.
  • П
    Павел
    5 марта 2024
    Выгодный трансфер в Шардже
    Всё прошло хорошо. Немного дороговато, но мой запрос был не заранее, а в день трансфера, то в принципе это окей. Были на связи те, кто организовывал трансфер. Доволен, будем ваш сервис иметь в виду.
  • К
    Ксения
    26 декабря 2022
    Парк «Warner Brothers» + Мечеть Шейха Заеда из Шарджи
    Что касается организации трансфера, было все отлично. Во время забрали, Лариса гид мастер своего дела, скучать не давала, 2 часа
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    пролетели незаметно, как в одну сторону, так и в другую. Парк полон гостей с детьми, очереди на каждый аттракцион, но не более 30 минут. Очень понравился аттракцион с обсерваторией зелёных фонарей. Все за 6 часов не успели обойти.

  • Р
    Рустам
    25 сентября 2020
    В парки развлечений Абу-Даби на весь день + трансфер из Шарджи или Аджмана
    Рекомендую посетить это место, очень здорово всё продумано до мелочей. Только положительные эмоции. FERRARI world отличный парк для отдыха! Если соблюдать меры предосторожности никакие вирусы не страшны. Мойте руки и свой мобильный телефон!
  • A
    Alla
    5 сентября 2020
    В парки развлечений Абу-Даби на весь день + трансфер из Шарджи или Аджмана
    Огромный огромный огромный парк!!! Аттракционы на любой вкус: виртуальная реальность, сумасшедшие горки, картинг и довольно спокойные аттракционы тоже есть. Такие
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    как Bell Italia. Есть чем заняться абсолютно любому человеку. Огромное количество ресторанов на любой вкус. Приходить надо к открытию, потому что вы проведёте там весь день. Неудобно только то, что на карте развлечений они не отсортированы по степени экстрима. Лучше бы были отсортированы было бы удобнее. Если вы экстремалы - для вас Формула Росса - сумасшедшие горки. Вас там фотают и фото потом можно купить. Посмотрели там классное ледовое шоу- это было супер. Артисты на коньках прыгали на батуте и танцевали брейкданс.

Ответы на вопросы от путешественников по Шардже в категории «Трансфер»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Шардже
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Выгодный трансфер в Шардже
  2. Парк «Warner Brothers» + Мечеть Шейха Заеда из Шарджи
  3. В парки развлечений Абу-Даби на весь день + трансфер из Шарджи или Аджмана
  4. Аквапарк «Yas Waterworld» с обедом и трансфером из Шарджи
Какие места ещё посмотреть в Шардже
3 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в августе:
  1. LegoLand
  2. Парк Warner Bros. World
  3. Атлантис
Сколько стоит экскурсия по Шардже в августе 2024
Сейчас в Шардже в категории "Трансфер" можно забронировать 4 экскурсии от 52 до 145. Туристы уже оставили гидам 17 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.67 из 5
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