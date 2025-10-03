В Валерий Выгодный трансфер в Шардже Отличный трансфер и водитель. Спасибо

В Валерий Выгодный трансфер в Шардже Отличный водитель, ждал нас целый час из за задержки рейса

Н Наталья Выгодный трансфер в Шардже Водитель молодец, была огромная очередь на паспортном контроле. Он ждал почти час, встретил с термос, дал каждому водичку, доставил в отель с комфортном 🙏

л лана Выгодный трансфер в Шардже читать дальше при бронировании был предоставлен телефон водителя, но по сути это был контакт агентства, они были на связи, координировали встречу. Водитель написал уже с другого номера. Автомобиль тоже заменили - не тот, что был прописан при бронировании. Ну да ладно, до места добрались, всё нормально. Забронировали трансфер из аэропорта - чтоб не волноваться как добраться до отеля в незнакомом заграничном городе. Запутали нас в телефонах:

С Сергей Выгодный трансфер в Шардже Все супер!

л людмила Выгодный трансфер в Шардже Великолепная экскурсия с Дильшатом!

Весь Дубай за один день! Просто прекрасно! Советую!

П Павел Выгодный трансфер в Шардже Всё прошло хорошо. Немного дороговато, но мой запрос был не заранее, а в день трансфера, то в принципе это окей. Были на связи те, кто организовывал трансфер. Доволен, будем ваш сервис иметь в виду.