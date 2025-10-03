Индивидуальная
до 3 чел.
Выгодный трансфер в Шардже
Русскоговорящий водитель встретит вас в аэропорту Шарджи и отвезёт по нужному адресу. Комфорт и удобство гарантированы
26 дек в 00:00
27 дек в 00:00
$52 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Индивидуальный трансфер из Шарджи по ОАЭ: Дубай, Абу-Даби и другие эмираты
Русскоговорящие водители, встреча в аэропорту и поездка в нужное вам место
Сегодня в 13:00
Завтра в 00:00
$50 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Круглосуточный трансфер: аэропорт SHJ - Дубай, Абу-Даби и другие города
Начало: Аэропорт SHJ
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
$65 за всё до 7 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ВВалерий3 октября 2025Отличный трансфер и водитель. Спасибо
- ВВалерий3 октября 2025Отличный водитель, ждал нас целый час из за задержки рейса
- ННаталья7 марта 2025Водитель молодец, была огромная очередь на паспортном контроле. Он ждал почти час, встретил с термос, дал каждому водичку, доставил в отель с комфортном 🙏
- ллана18 ноября 2024Забронировали трансфер из аэропорта - чтоб не волноваться как добраться до отеля в незнакомом заграничном городе. Запутали нас в телефонах:
- ССергей17 июня 2024Все супер!
- ллюдмила2 мая 2024Великолепная экскурсия с Дильшатом!
Весь Дубай за один день! Просто прекрасно! Советую!
- ППавел5 марта 2024Всё прошло хорошо. Немного дороговато, но мой запрос был не заранее, а в день трансфера, то в принципе это окей. Были на связи те, кто организовывал трансфер. Доволен, будем ваш сервис иметь в виду.
- ДДанила25 февраля 2024Отличный трансфер. Водитель пунктуальный, приветливый. Поездка сопровождалась непринужденной и познавательной беседой. Добрались из Шарджи в Аль-Мактум за 1 час.
Адекватная цена трансфера. Рекомендую.
Ответы на вопросы от путешественников по Шардже в категории «Трансфер из аэропорта»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Шардже
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Шардже
4 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в декабре:
Сколько стоит экскурсия по Шардже в декабре 2025
Сейчас в Шардже в категории "Трансфер из аэропорта" можно забронировать 3 экскурсии от 50 до 65. Туристы уже оставили гидам 9 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.74 из 5
Закажите заранее трансфер из аэропорта Шарджи, вас встретят и довезут до вашего отеля в заранее назначенное время, это упростит задачу в поиске такси, а цена будет фиксированна и без сюрпризов. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов ОАЭ на русском языке. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль 2026