1 чел.
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Индивидуальная
5 часов
Вечерняя экскурсия в Абу-Даби из Шарджи: Остров Яс, Мечеть Шейха Зайда и многое другое
Погрузитесь в атмосферу роскоши и величия Абу-Даби во время вечерней экскурсии из Шарджи. Вас ждут незабываемые впечатления
Начало: Трансфер из отеля
7 июля в 11:00
8 июля в 11:30
$330 за всё до 6 чел.
Круиз
2 часа
Круиз из Шарджи по Пальме Джумейра и Дубай Марина: эксклюзивное путешествие
Проведите два часа в море, наслаждаясь видами роскошного Дубая с комфортабельного катера. Включен трансфер и напитки
Начало: В любом отеле Шардже
7 июля в 18:00
8 июля в 10:00
$450 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
10 часов
Из Шарджи - в Аль-Айн
Прогуляться по городу-саду в Аравийской Пустыне, посетить зоопарк, дворец и подняться на гору
Начало: в вашем отеле
11 июля в 08:00
12 июля в 08:00
от $300 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ММария8 апреля 2024Нам проводил экскурсию Хасан. Организацией занимался Фаррух. Маршрут разработан интересно, с заездом на разные тематические точки: для интересных фотографий, в музеи, на
- ККсения27 марта 20236 марта 2023 заказали экскурсию по Абу-Даби с Аюбхоном, при этом долго выбирали по отзывам экскурсовода. Все понравилось. Можно обсудить посещение своих локаций. Рекомендуем!
- ТТатьяна3 февраля 2023Очень рекомендую эту экскурсию. Мы отлично провели день и многое узнали. Очень хороший гид, много нам рассказал, и мы многое
Ответы на вопросы от путешественников по Шардже в категории «На выходные»
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Сколько стоит экскурсия по Шардже в июле 2024
Сейчас в Шардже в категории "На выходные" можно забронировать 3 экскурсии от 300 до 450. Туристы уже оставили гидам 4 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.65 из 5
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