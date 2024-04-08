Экскурсии выходного дня в Шардже

Найдено 3 экскурсии в категории «На выходные» в Шардже на русском языке, цены от $300. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Магия вечернего Абу-Даби (из Шарджи)
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
4 отзыва
Вечерняя экскурсия в Абу-Даби из Шарджи: Остров Яс, Мечеть Шейха Зайда и многое другое
Погрузитесь в атмосферу роскоши и величия Абу-Даби во время вечерней экскурсии из Шарджи. Вас ждут незабываемые впечатления
Начало: Трансфер из отеля
7 июля в 11:00
8 июля в 11:30
$330 за всё до 6 чел.
Из Шарджи - на морскую прогулку вдоль Пальмы и Дубай Марины
🚤 На катере
Круиз
2 часа
Круиз из Шарджи по Пальме Джумейра и Дубай Марина: эксклюзивное путешествие
Проведите два часа в море, наслаждаясь видами роскошного Дубая с комфортабельного катера. Включен трансфер и напитки
Начало: В любом отеле Шардже
7 июля в 18:00
8 июля в 10:00
$450 за всё до 6 чел.
Из Шарджи - в Аль-Айн
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
Из Шарджи - в Аль-Айн
Прогуляться по городу-саду в Аравийской Пустыне, посетить зоопарк, дворец и подняться на гору
Начало: в вашем отеле
11 июля в 08:00
12 июля в 08:00
от $300 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Мария
    8 апреля 2024
    Магия вечернего Абу-Даби (из Шарджи)
    Нам проводил экскурсию Хасан. Организацией занимался Фаррух. Маршрут разработан интересно, с заездом на разные тематические точки: для интересных фотографий, в музеи, на
    читать дальше

    рынок, в ключевые места (дворец, мечеть) Хасан предусмотрел практически все, что можно было, включая обед; сам много рассказывал, ответил на все наши вопросы, просто водил "за руку" там, где нужно. Билеты ребята покупали сами и пересылали нам, так что проблем с оплатой не было. Огромное спасибо за прекрасно проведенное время!

  • К
    Ксения
    27 марта 2023
    Магия вечернего Абу-Даби (из Шарджи)
    6 марта 2023 заказали экскурсию по Абу-Даби с Аюбхоном, при этом долго выбирали по отзывам экскурсовода. Все понравилось. Можно обсудить посещение своих локаций. Рекомендуем!
  • Т
    Татьяна
    3 февраля 2023
    Магия вечернего Абу-Даби (из Шарджи)
    Очень рекомендую эту экскурсию. Мы отлично провели день и многое узнали. Очень хороший гид, много нам рассказал, и мы многое
    читать дальше

    успели. Организация мероприятия отличная. Все во время, все продумано. Удобная машина, комфортный стиль вождения. А также Аюб делает классные фотки вам на память:) Отличные впечатления! Вы точно не пожалеете!

    Очень рекомендую эту экскурсию. Мы отлично провели день и многое узнали. Очень хороший гид, много намОчень рекомендую эту экскурсию. Мы отлично провели день и многое узнали. Очень хороший гид, много нам

Ответы на вопросы от путешественников по Шардже в категории «На выходные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Шардже
В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Магия вечернего Абу-Даби (из Шарджи)
  2. Из Шарджи - на морскую прогулку вдоль Пальмы и Дубай Марины
  3. Из Шарджи - в Аль-Айн
Какие места ещё посмотреть в Шардже
3 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в июле:
  1. LegoLand
  2. Парк Warner Bros. World
  3. Атлантис
Сколько стоит экскурсия по Шардже в июле 2024
Сейчас в Шардже в категории "На выходные" можно забронировать 3 экскурсии от 300 до 450. Туристы уже оставили гидам 4 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.65 из 5
Экскурсии на русском языке в Шардже (ОАЭ 🇦🇪) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2024 год на выходные, 4 ⭐ отзыва, цены от $300. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов ОАЭ. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь
ХорошоТам