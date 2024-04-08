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рынок, в ключевые места (дворец, мечеть) Хасан предусмотрел практически все, что можно было, включая обед; сам много рассказывал, ответил на все наши вопросы, просто водил "за руку" там, где нужно. Билеты ребята покупали сами и пересылали нам, так что проблем с оплатой не было. Огромное спасибо за прекрасно проведенное время!