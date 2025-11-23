Е Екатерина

Большое спасибо Сергею за знакомство с историей Эмиратов и увлекательную экскурсию по старому и современному Дубаю. Были учтены все наши пожелания, поездка была достаточно продолжительной, но вовсе не утомительной. И если бы не болезнь, которая свалилась неожиданно, мы бы с удовольствием посетили с Сергеем и Абу-Даби. Отдельное спасибо за быстрое решение возникшей небольшой проблемки.

Обязательно буду рекомендовать друзьям.