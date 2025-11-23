Из Шарджи вы отправитесь в мир роскоши и амбиций Дубая.
Вас ждёт знакомство с современным обликом эмирата — грандиозные проекты, утончённая архитектура и оживлённые районы. Вы увидите знаковые локации, сделаете яркие фото. А мы поделимся интересными историями о прошлом и настоящем ОАЭ.
Описание экскурсии
- Вы побываете на знаменитой Пальме и в Дубай Марине
- Погуляете по арабской Венеции — комплексу Мадинат Джумейра
- Сделаете фото на фоне изящного отеля «Парус»
- Заглянете в самый большой в мире молл с аквариумом
- Полюбуетесь монументальным небоскрёбом Бурдж-Халифа
- А в завершение — насладитесь шоу поющих фонтанов
А ещё вы узнаете об истории основания ОАЭ и услышите о шейхе Мухаммеда, который за короткий период сделал Дубай местом притяжения людей со всего мира.
Организационные детали
- Поедем на комфортабельном автомобиле, пример транспорта вы можете увидеть в галерее. Если понадобится детское кресло, сообщите, пожалуйста, заранее
- За доплату экскурсию можно провести для большего количества человек, детали — в переписке
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
- Экскурсию можно начать в Дубае или любого другого эмирата. Детали уточняйте в переписке
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 34% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сергей — ваша команда гидов в Шардже
Провели экскурсии для 84 туристов
Работаю гидом-переводчиком много лет. Собрал вокруг себя гидов-переводчиков (все основные языки), увлечённых своим делом, искренне любящих свой город и свою работу. По первой работе много с гастролями ездил по миру (дирижёр, окончил консерваторию в Петербурге). И каждый раз, возвращаясь домой, понимал, насколько же красив мой город. Буду рад поделиться этой эйфорией с вами.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Екатерина
23 ноя 2025
Большое спасибо Сергею за знакомство с историей Эмиратов и увлекательную экскурсию по старому и современному Дубаю. Были учтены все наши пожелания, поездка была достаточно продолжительной, но вовсе не утомительной. И если бы не болезнь, которая свалилась неожиданно, мы бы с удовольствием посетили с Сергеем и Абу-Даби. Отдельное спасибо за быстрое решение возникшей небольшой проблемки.
Обязательно буду рекомендовать друзьям.
Е
Елена
19 ноя 2025
Прекрасная поездка с разносторонним гидом Сергеем! Все наши предпочтения по маршруту были соблюдены, посетили именно те места, которые были интересны нашей семье.
