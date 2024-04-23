1 чел.
По популярности
Индивидуальная
10 часов
Поездка к Индийскому океану: из Шарджи в Фуджейру
Понежиться на пляже у океана и прочувствовать атмосферу самого молодого эмирата ОАЭ
Начало: На ресепшене вашего отеля
«Уже в пути я начну рассказ об истории самого молодого эмирата страны»
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
от $300 за всё до 3 чел.
скидка
15%
Индивидуальная
8 часов
Один день в сказочном Абу-Даби: индивидуальная экскурсия
Абу-Даби - самый богатый и колоритный эмират на Ближнем Востоке. Посетите великолепную мечеть шейха Зайда, деревню бедуинов и другие удивительные места
Начало: В вашем отеле, или удобном для вас месте
«Абу-Даби — самый богатый и колоритный эмират на Ближнем Востоке»
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
300$255 за всё до 4 чел.
Мини-группа
12 часов
Большое путешествие по шести Северным Эмиратам
Посетите шесть северных Эмиратов за один день! Культурная столица Шарджа, горы Фуджайры, купание в Индийском океане и многое другое
Начало: Встреча в вашем отеле
«Автомобильная экскурсия в мини-группе по Северным Эмиратам»
Расписание: Вт, Пт, Вс (время в зависимости от расположения отеля)
10 июня в 09:00
13 июня в 09:00
$80 за человека
Индивидуальная
9 часов
Все грани Абу-Даби: экскурсия из Шарджи
Погрузитесь в контрасты Абу-Даби: от бедуинов до роскошных автомобилей, от древних ремёсел до современных аттракционов
Начало: В вашем отеле
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
$500 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
10 часов
Из Шарджи - в Аль-Айн
Прогуляться по городу-саду в Аравийской Пустыне, посетить зоопарк, дворец и подняться на гору
Начало: в вашем отеле
«Вы посетите Музей-дворец шейха Заеда, где я расскажу об основателе страны и его укладе жизни, истории создания дворца и становлении Объединенных Арабских Эмиратов»
Завтра в 13:00
10 июня в 08:00
от $300 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ССелезнева23 апреля 2024Отличная обзорная экскурсия. Гид Андрей просто супер! Не замолкал не на минуту. Респект!!! Много интересного про страну, про шейхов (запомнить
- ННаталья10 апреля 2024Хочу поблагодарить Дильшота за чудесную экскурсию по Абу-Даби! Мы действительно были в сказке. Все было легко, красиво, интересно. Дильшот подстраивался
- ЕЕлена29 марта 2024Отличная экскурсия Прекрасный гид, отличный собеседник, рассказывает много и интересно, об истории и быте, на любой вопрос есть ответ! Рекомендую всем! Восторг
- ВВалентин27 января 2024Очень понравилась поездка в Абу-Даби. Нашем экскурсоводом был Баха. Все показал и рассказал, уточнял куда и что мы хотим посмотреть и послушать, отвечал на любые вопросы. Было максимально комфортно и интересно. Спасибо за экскурсию. Однозначно рекомендуем.
- ААртём8 сентября 2021Экскурсия очень понравилась. Незабываемо провели день. Наталья отличный гид и просто замечательный человек. Всем рекомендуем.
- EElena30 мая 2021Спасибо за проведенное вместе время! Сердечно благодарим гида Наталью за профессионализм. С первых минут располагает к себе, как будто встретились старые добрые знакомые. От четкой организации до индивидуального подхода - Любой наш каприз с лёгкостью выполнялся))) Очень советуем!
Ответы на вопросы от путешественников по Шардже в категории «Эмираты»
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