Большое путешествие по Арабским эмиратам из Шарджи

Найдено 5 экскурсий в категории «Эмираты» в Шардже на русском языке, цены от $80, скидки до 15%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Поездка к Индийскому океану: из Шарджи в Фуджейру
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
2 отзыва
Поездка к Индийскому океану: из Шарджи в Фуджейру
Понежиться на пляже у океана и прочувствовать атмосферу самого молодого эмирата ОАЭ
Начало: На ресепшене вашего отеля
«Уже в пути я начну рассказ об истории самого молодого эмирата страны»
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
от $300 за всё до 3 чел.
Один день в сказочном Абу-Даби
🚗 На машине
скидка
15%
Индивидуальная
8 часов
16 отзывов
Один день в сказочном Абу-Даби: индивидуальная экскурсия
Абу-Даби - самый богатый и колоритный эмират на Ближнем Востоке. Посетите великолепную мечеть шейха Зайда, деревню бедуинов и другие удивительные места
Начало: В вашем отеле, или удобном для вас месте
«Абу-Даби — самый богатый и колоритный эмират на Ближнем Востоке»
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
300$255 за всё до 4 чел.
Большое путешествие по шести Северным Эмиратам
🚌 На автобусе
Мини-группа
12 часов
15 отзывов
Большое путешествие по шести Северным Эмиратам
Посетите шесть северных Эмиратов за один день! Культурная столица Шарджа, горы Фуджайры, купание в Индийском океане и многое другое
Начало: Встреча в вашем отеле
«Автомобильная экскурсия в мини-группе по Северным Эмиратам»
Расписание: Вт, Пт, Вс (время в зависимости от расположения отеля)
10 июня в 09:00
13 июня в 09:00
$80 за человека
Все грани Абу-Даби: экскурсия из Шарджи
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
Все грани Абу-Даби: экскурсия из Шарджи
Погрузитесь в контрасты Абу-Даби: от бедуинов до роскошных автомобилей, от древних ремёсел до современных аттракционов
Начало: В вашем отеле
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
$500 за всё до 4 чел.
Из Шарджи - в Аль-Айн
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
Из Шарджи - в Аль-Айн
Прогуляться по городу-саду в Аравийской Пустыне, посетить зоопарк, дворец и подняться на гору
Начало: в вашем отеле
«Вы посетите Музей-дворец шейха Заеда, где я расскажу об основателе страны и его укладе жизни, истории создания дворца и становлении Объединенных Арабских Эмиратов»
Завтра в 13:00
10 июня в 08:00
от $300 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Селезнева
    23 апреля 2024
    Большое путешествие по шести Северным Эмиратам
    Отличная обзорная экскурсия. Гид Андрей просто супер! Не замолкал не на минуту. Респект!!! Много интересного про страну, про шейхов (запомнить
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    только имена чего стоит). Поплавали с черепахами (они сами приплывали), купили интересные сувениры. Жаль не заехали посмотреть сами столицы эмиратов, но как следовало из объяснений гида: деревни)))) Очень рекомендую.

  • Н
    Наталья
    10 апреля 2024
    Один день в сказочном Абу-Даби
    Хочу поблагодарить Дильшота за чудесную экскурсию по Абу-Даби! Мы действительно были в сказке. Все было легко, красиво, интересно. Дильшот подстраивался
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    под все наши пожелания, советовал самые интересные места. Получили большое удовольствие и полюбили этот город. Экскурсия длилась 8 часов, пролетела как мгновение. Рекомендую нашего гида для знакомства с историей ОАЭ. Дильшот, благодарю от всего сердца! Храни небеса тебя и всех твоих родных!!!

  • Е
    Елена
    29 марта 2024
    Один день в сказочном Абу-Даби
    Отличная экскурсия Прекрасный гид, отличный собеседник, рассказывает много и интересно, об истории и быте, на любой вопрос есть ответ! Рекомендую всем! Восторг
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    от экскурсии🫶 Ни с какой групповой не сравнится, а если ехать по известным локациям на такси не узнаешь столько интересного! Бонусом сделал прекрасные фото для нас!

    Отличная экскурсияОтличная экскурсия
  • В
    Валентин
    27 января 2024
    Один день в сказочном Абу-Даби
    Очень понравилась поездка в Абу-Даби. Нашем экскурсоводом был Баха. Все показал и рассказал, уточнял куда и что мы хотим посмотреть и послушать, отвечал на любые вопросы. Было максимально комфортно и интересно. Спасибо за экскурсию. Однозначно рекомендуем.
  • А
    Артём
    8 сентября 2021
    Поездка к Индийскому океану: из Шарджи в Фуджейру
    Экскурсия очень понравилась. Незабываемо провели день. Наталья отличный гид и просто замечательный человек. Всем рекомендуем.
  • E
    Elena
    30 мая 2021
    Поездка к Индийскому океану: из Шарджи в Фуджейру
    Спасибо за проведенное вместе время! Сердечно благодарим гида Наталью за профессионализм. С первых минут располагает к себе, как будто встретились старые добрые знакомые. От четкой организации до индивидуального подхода - Любой наш каприз с лёгкостью выполнялся))) Очень советуем!

Ответы на вопросы от путешественников по Шардже в категории «Эмираты»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 5
  1. Поездка к Индийскому океану: из Шарджи в Фуджейру
  2. Один день в сказочном Абу-Даби
  3. Большое путешествие по шести Северным Эмиратам
  4. Все грани Абу-Даби: экскурсия из Шарджи
  5. Из Шарджи - в Аль-Айн
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3 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в июне:
  1. LegoLand
  2. Атлантис
  3. Парк Warner Bros. World
Сколько стоит экскурсия по Шардже в июне 2024
Сейчас в Шардже в категории "Эмираты" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 80 до 500 со скидкой до 15%. Туристы уже оставили гидам 33 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.65 из 5
Экскурсии на русском языке в Шардже (ОАЭ 🇦🇪) – у нас можно купить 5 экскурсий на 2024 год по теме «Эмираты», 33 ⭐ отзыва, цены от $80. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов ОАЭ. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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