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к которому мы были готовы. Организаторы: Бахтияр (экскурсовод), Варвара (менеджер) отработали профессионально, без каких-либо упущений. Большой плюс: посетили всё заявленное, на точках было достаточно времени для ознакомления с достопримечательностями. Небольшой минус: при всём уважении к эрудиции и тактичности Бахтияра, рассказывать нужно чуть эмоциональнее, не монотонно, минимизировать лишние междометия и паузы (это лишь моё оценочное мнение как человека, работающего словом). Такое количество точек явно не посетить самостоятельно за день за такую стоимость, но красная цена всей программы-25/30 $, не более. В целом хотим поблагодарить компанию Спутник, необходимая 'программа минимум" по изучению Дубая выполнена благодаря вам.