1 чел.
По популярности
скидка
15%
Индивидуальная
8 часов
Знакомство с Дубаем: от восточных базаров до Бурдж-Халифы
Проведите незабываемый день в Дубае, исследуя его знаменитые достопримечательности от Пальмового острова до Бурдж-Халифы
Начало: У вашего отеля или удобного для вас места
«Далее вы совершите «прыжок во времени» и попадете в Джумейру — один из самых фешенебельных районов Дубая, где находятся почти все главные достопримечательности города»
Сегодня в 14:00
Завтра в 12:00
225$192 за всё до 4 чел.
Групповая
7 часов
Групповая экскурсия в Современный Дубай из Шарджи: от пустыни до мегаполиса
Экскурсия по современному Дубаю из Шарджи подарит вам незабываемые впечатления от посещения знаменитых достопримечательностей и архитектурных чудес города
Начало: Сбор в любом отеле Дубая, Шарджы или Аджмана
«Не хотите планировать и организовывать своё знакомство с Дубаем»
Расписание: Каждый день
Завтра в 13:00
10 июня в 13:00
$45 за человека
Групповая
6 часов
Групповая экскурсия по современному Дубаю: от Бурдж Халифа до Пальмовых островов
Погрузитесь в мир роскоши и инноваций с экскурсией по современному Дубаю. Насладитесь архитектурными чудесами и восточным шармом
Начало: Встреча в вашем отеле
Расписание: СР, СБ: время зависит от расположения отеля
Сегодня в 19:00
12 июня в 09:00
$39 за человека
Групповая
7 часов
Исторический и современный Дубай: прогулка и шоу фонтанов из Шарджи
Погрузитесь в мир великолепия Дубая: от исторических мест до современных чудес. Эта экскурсия обещает стать незабываемым приключением
Начало: Ваш отель (обязательно укажите при бронировании)
«Большая обзорная экскурсия по самым выдающимся достопримечательностям Дубая включает как историческую часть, так и современный город»
Расписание: среда, суббота в 13 часов
12 июня в 13:00
15 июня в 13:00
$42 за человека
Индивидуальная
2 часа
Ночная экскурсия по Дубаю: Бурдж Халифа, Пальм-Джумейра, поющие фонтаны
Погрузитесь в волшебство ночного Дубая с индивидуальной экскурсией. Вас ждут великолепные виды и незабываемые впечатления
Начало: Ваш отель
«Индивидуальная экскурсия, на которой вы познакомитесь с главными достопримечательностями Дубая: легендарной «Арабской башней» в море, островом Палм-Джумейра, небоскрёбом Бурдж-Халифа»
Расписание: ежедневно, время отъезда зависит от расположения вашего отеля
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
$362.50 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Индивидуальная экскурсия по Шардже: безопасное путешествие - 4 часа
Откройте Шарджу новым способом! Наша 4-часовая индивидуальная экскурсия обещает безопасное и комфортное путешествие
Начало: В холле Вашего отеля
Расписание: ежедневно
Сегодня в 19:00
Завтра в 09:00
$290 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ИИлнур21 мая 2024Был большой разрыв между рейсами и мы решили потратить это время на знакомство с городом. Экскурсовод - Баха, встретил нас
- ВВиктор10 мая 2024Экскурсия прошла на "отлично", проводил экскурсию Дильшод. Мы с семьёй были в Шардже транзитом. Восьмичасовую экскурсию надо было провести за
- ННаталья26 апреля 2024Году и водителю ставлю даже не 5, а 10)) А вот сама экскурсию понравилась 50/50 Не увидела смысла остановки в Дубай Марине
- ССелезнева23 апреля 2024Отличная обзорная экскурсия для тех кто приехал в первый раз. Гид Александр молодец, рассказывал много интересного. Свозили и на пальмовый
- ВВладимир11 апреля 202410.04.24 в Ураза-Байрам посетили экскурсию "Исторический и современный Дубай". Большой праздник внёс суматоху в процесс мероприятия, но это объективный фактор,
- ВВладимир7 апреля 2024Экскурсия хорошо организована, все понравилось, эрудированный и заботливый гид Светлана
- ЛЛилия24 марта 2024Самый лучший гид-Андрей Горбач! интересно,организовано!жаль время быстро пролетело. Проехали по старому Дубаю и рынкам(мы купили сувениры), Дубай-Марина район яхт и
- ООльга16 февраля 2024Экскурсия очень понравилась. увлеченный и эрудированный гид Светлана рассказала о главных достопримечательностях Дубая. О посещаемых объектах более подробно. Чувствуется, что
- ООльга21 января 2024Понравилась гид, очень интересно рассказывает, знает свою работу, все доходчиво объясняет.
- ГГорбуля24 марта 2023Очень насыщенная и интересная экскурсия! Экскурсовод легко и интересно ведет. Спасибо организаторам! Обязательно воспользуюсь, когда приеду еще раз!
Ответы на вопросы от путешественников по Шардже в категории «Обзорные»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Шардже
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 6
Какие места ещё посмотреть в Шардже
3 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в июне:
Сколько стоит экскурсия по Шардже в июне 2024
Сейчас в Шардже в категории "Обзорные" можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 39 до 362.50 со скидкой до 15%. Туристы уже оставили гидам 119 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.65 из 5
Изучение достопримечательностей города Шарджи нужно начинать с обзорной экскурсии, вы можете заказать у нас обзорку на автобусе, машине или пешком, вместе с местным гидом, который расскажет о Шардже много интересного. Приятные цены, много отзывов от туристов и фото. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов ОАЭ на русском языке