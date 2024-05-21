Обзорные и познавательные экскурсии Шарджи

Найдено 6 экскурсий в категории «Обзорные» в Шардже на русском языке, цены от $39, скидки до 15%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Знакомство с Дубаем
🚗 На машине
скидка
15%
Индивидуальная
8 часов
56 отзывов
Знакомство с Дубаем: от восточных базаров до Бурдж-Халифы
Проведите незабываемый день в Дубае, исследуя его знаменитые достопримечательности от Пальмового острова до Бурдж-Халифы
Начало: У вашего отеля или удобного для вас места
«Далее вы совершите «прыжок во времени» и попадете в Джумейру — один из самых фешенебельных районов Дубая, где находятся почти все главные достопримечательности города»
Сегодня в 14:00
Завтра в 12:00
225$192 за всё до 4 чел.
Обзорная экскурсия Современный Дубай из Шарджи
🚌 На автобусе
Групповая
7 часов
18 отзывов
Групповая экскурсия в Современный Дубай из Шарджи: от пустыни до мегаполиса
Экскурсия по современному Дубаю из Шарджи подарит вам незабываемые впечатления от посещения знаменитых достопримечательностей и архитектурных чудес города
Начало: Сбор в любом отеле Дубая, Шарджы или Аджмана
«Не хотите планировать и организовывать своё знакомство с Дубаем»
Расписание: Каждый день
Завтра в 13:00
10 июня в 13:00
$45 за человека
Обзорная экскурсия по современному Дубаю
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
6 часов
7 отзывов
Групповая экскурсия по современному Дубаю: от Бурдж Халифа до Пальмовых островов
Погрузитесь в мир роскоши и инноваций с экскурсией по современному Дубаю. Насладитесь архитектурными чудесами и восточным шармом
Начало: Встреча в вашем отеле
Расписание: СР, СБ: время зависит от расположения отеля
Сегодня в 19:00
12 июня в 09:00
$39 за человека
Исторический и современный Дубай с прогулкой и шоу фонтанов из Шарджи
🚌 На автобусе
Групповая
7 часов
38 отзывов
Исторический и современный Дубай: прогулка и шоу фонтанов из Шарджи
Погрузитесь в мир великолепия Дубая: от исторических мест до современных чудес. Эта экскурсия обещает стать незабываемым приключением
Начало: Ваш отель (обязательно укажите при бронировании)
«Большая обзорная экскурсия по самым выдающимся достопримечательностям Дубая включает как историческую часть, так и современный город»
Расписание: среда, суббота в 13 часов
12 июня в 13:00
15 июня в 13:00
$42 за человека
Индивидуальная экскурсия по ночному Дубаю
Индивидуальная
2 часа
Ночная экскурсия по Дубаю: Бурдж Халифа, Пальм-Джумейра, поющие фонтаны
Погрузитесь в волшебство ночного Дубая с индивидуальной экскурсией. Вас ждут великолепные виды и незабываемые впечатления
Начало: Ваш отель
«Индивидуальная экскурсия, на которой вы познакомитесь с главными достопримечательностями Дубая: легендарной «Арабской башней» в море, островом Палм-Джумейра, небоскрёбом Бурдж-Халифа»
Расписание: ежедневно, время отъезда зависит от расположения вашего отеля
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
$362.50 за всё до 4 чел.
Индивидуальная обзорная экскурсия - 4 часа
Индивидуальная
4 часа
Индивидуальная экскурсия по Шардже: безопасное путешествие - 4 часа
Откройте Шарджу новым способом! Наша 4-часовая индивидуальная экскурсия обещает безопасное и комфортное путешествие
Начало: В холле Вашего отеля
Расписание: ежедневно
Сегодня в 19:00
Завтра в 09:00
$290 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Илнур
    21 мая 2024
    Знакомство с Дубаем
    Был большой разрыв между рейсами и мы решили потратить это время на знакомство с городом. Экскурсовод - Баха, встретил нас
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    в аэропорту, приехал даже раньше оговоренного времени, так как рейс прилетал ранним утром и провёз по всем намеченным местам. Баха сдобрил экскурсию большим количеством фактов из истории и сегодняшнего дня Эмиратов, биографий известных людей и правителей. Было очень интересно и познавательно. Спасибо Бахе за комфортное вождение, приятное времяпровождение, интересное общение и прекрасные виды.

  • В
    Виктор
    10 мая 2024
    Знакомство с Дубаем
    Экскурсия прошла на "отлично", проводил экскурсию Дильшод. Мы с семьёй были в Шардже транзитом. Восьмичасовую экскурсию надо было провести за
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    5 часов и Дильшод с этой задачей справился. Посетили все знаковые места Дубая, побывали в цветочном саду чудес, посмотрели на город с обзорной площадки на Пальме Джумейра. Дильшод на протяжении всей экскурсии вёл рассказ об истории ОАЭ, о конкретных достопримечательностях, об особенности жизни в Эмиратах. Узнали много нового. Большое спасибо.

  • Н
    Наталья
    26 апреля 2024
    Исторический и современный Дубай с прогулкой и шоу фонтанов из Шарджи
    Году и водителю ставлю даже не 5, а 10)) А вот сама экскурсию понравилась 50/50 Не увидела смысла остановки в Дубай Марине
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    на 20 минут, другое дело, если б прокатились на яхте по Марине, с обедом к примеру, а так делать там нечего, 5 минут для фото у закрученного здания было бы достаточно. И к Бурдж-аль-Араб (парус) тоже хотелось бы подъезжать поближе

  • С
    Селезнева
    23 апреля 2024
    Обзорная экскурсия по современному Дубаю
    Отличная обзорная экскурсия для тех кто приехал в первый раз. Гид Александр молодец, рассказывал много интересного. Свозили и на пальмовый
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    остров и на Марину и музей будущего….. Всё очень понравилось. Проблема подкралась только в лице организатора (А. Горбача), пришлось долго и нудно переписываться, самим о себе напоминать и всё оказалось не так как заявлено на сайте.

  • В
    Владимир
    11 апреля 2024
    Исторический и современный Дубай с прогулкой и шоу фонтанов из Шарджи
    10.04.24 в Ураза-Байрам посетили экскурсию "Исторический и современный Дубай". Большой праздник внёс суматоху в процесс мероприятия, но это объективный фактор,
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    к которому мы были готовы. Организаторы: Бахтияр (экскурсовод), Варвара (менеджер) отработали профессионально, без каких-либо упущений. Большой плюс: посетили всё заявленное, на точках было достаточно времени для ознакомления с достопримечательностями. Небольшой минус: при всём уважении к эрудиции и тактичности Бахтияра, рассказывать нужно чуть эмоциональнее, не монотонно, минимизировать лишние междометия и паузы (это лишь моё оценочное мнение как человека, работающего словом). Такое количество точек явно не посетить самостоятельно за день за такую стоимость, но красная цена всей программы-25/30 $, не более. В целом хотим поблагодарить компанию Спутник, необходимая 'программа минимум" по изучению Дубая выполнена благодаря вам.

  • В
    Владимир
    7 апреля 2024
    Обзорная экскурсия Современный Дубай из Шарджи
    Экскурсия хорошо организована, все понравилось, эрудированный и заботливый гид Светлана
  • Л
    Лилия
    24 марта 2024
    Обзорная экскурсия по современному Дубаю
    Самый лучший гид-Андрей Горбач! интересно,организовано!жаль время быстро пролетело. Проехали по старому Дубаю и рынкам(мы купили сувениры), Дубай-Марина район яхт и
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    лодок, Джумейра-рай, глазами богатых(Феррари увидите часто), знаменитая рамка,музей научный,где летает рыба-дирижабль, Дубай Молл-это отдельная страница❤️сделали красивые фото. Вечернее шоу-это восторг! Я была впервые,фонтаны и Бурш-Халифа для меня-это сказка! Дух захватывает от красоты и мощи! Очень рекомендую! Обязательно приедем ещё раз и закажем экскурсии через Sputnik

  • О
    Ольга
    16 февраля 2024
    Обзорная экскурсия Современный Дубай из Шарджи
    Экскурсия очень понравилась. увлеченный и эрудированный гид Светлана рассказала о главных достопримечательностях Дубая. О посещаемых объектах более подробно. Чувствуется, что
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    человек искренне любит свою работу. То же самое скажу и об администраторе (агенте?) Анне. С первых минут бронирования была ею установлена связь через вотсап, вся информация давалась своевременно и заботливо. Возникли предложения к специалистам отвечающим за описание программы. Указано время экскурсии с 13 часов. А фактически первый объект- круиз к колесу обозрения,начинался в 16 часов. Для сведения туристов неплохо бы извещать о длительной поездке до места экскурсии и необходимости к нему определенной подготовки- поесть,захватить перекус и тд.. А в остальном организация прекрасна, экскурсия чудесна. Спасибо, Спутник.

  • О
    Ольга
    21 января 2024
    Обзорная экскурсия Современный Дубай из Шарджи
    Понравилась гид, очень интересно рассказывает, знает свою работу, все доходчиво объясняет.
  • Г
    Горбуля
    24 марта 2023
    Обзорная экскурсия по современному Дубаю
    Очень насыщенная и интересная экскурсия! Экскурсовод легко и интересно ведет. Спасибо организаторам! Обязательно воспользуюсь, когда приеду еще раз!

Ответы на вопросы от путешественников по Шардже в категории «Обзорные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Шардже
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  1. Знакомство с Дубаем
  2. Обзорная экскурсия Современный Дубай из Шарджи
  3. Обзорная экскурсия по современному Дубаю
  4. Исторический и современный Дубай с прогулкой и шоу фонтанов из Шарджи
  5. Индивидуальная экскурсия по ночному Дубаю
Какие места ещё посмотреть в Шардже
3 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в июне:
  1. LegoLand
  2. Атлантис
  3. Парк Warner Bros. World
Сколько стоит экскурсия по Шардже в июне 2024
Сейчас в Шардже в категории "Обзорные" можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 39 до 362.50 со скидкой до 15%. Туристы уже оставили гидам 119 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.65 из 5
Изучение достопримечательностей города Шарджи нужно начинать с обзорной экскурсии, вы можете заказать у нас обзорку на автобусе, машине или пешком, вместе с местным гидом, который расскажет о Шардже много интересного. Приятные цены, много отзывов от туристов и фото. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов ОАЭ на русском языке
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