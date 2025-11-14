Мои заказы

Весь Дубай за один день: автобусная экскурсия из Шарджи

Познакомьтесь с Дубаем: от старинных рынков до башни Бурдж-Халифа. Вдохновляющий день в компании русскоговорящего гида
Дубай открывает свои двери для путешественников, готовых увидеть его во всей красе.

Экскурсия предлагает уникальную возможность посетить ключевые достопримечательности: от исторического района Al Seef до роскошного отеля Бурдж-аль-Араб.

Прогулка на лодке абра по бухте Дубай-Крик и посещение Дубайской Венеции оставят незабываемые впечатления.

Не упустите шанс полюбоваться Танцующими фонтанами у подножия Бурдж-Халифы и сделать яркие фото на Пальм Джумейра
4
3 отзыва

7 причин купить эту экскурсию

  • 🕌 Посещение исторического района Al Seef
  • 🚤 Прогулка на лодке абра
  • 🏙️ Вид на Бурдж-аль-Араб
  • 🛍️ Рынок специй и сувениров
  • 🌴 Остров Пальм Джумейра
  • 💦 Танцующие фонтаны
  • 🏢 Небоскрёбы Дубая

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшие месяцы для экскурсии - с ноября по март, когда погода в Дубае наиболее комфортная для прогулок. В это время температура умеренная, а влажность невысокая. С апреля по октябрь температура может быть выше, но это не мешает насладиться достопримечательностями благодаря кондиционированным автобусам и помещениям. Даже в жаркие месяцы можно насладиться красотой Дубая, если избегать дневной жары.
Сейчас ноябрь — это идеальное время.
Весь Дубай за один день: автобусная экскурсия из Шарджи© Валентина
Весь Дубай за один день: автобусная экскурсия из ШарджиФото из отзыва от Валентина
Весь Дубай за один день: автобусная экскурсия из ШарджиФото из отзыва от Валентина

Что можно увидеть

  • Al Seef
  • Dubai Frame
  • Бурдж-аль-Араб
  • Пальм Джумейра
  • Дубай Молл
  • Бурдж-Халифа

Описание экскурсии

Дубай, который нельзя пропустить

За один день мы охватим главные достопримечательности, которые красуются на красивейших дубайских открытках:

  • Обзорное посещение исторического района Al Seef и Dubai Frame
  • Вы прокатитесь на традиционной лодке абра по бухте Дубай-Крик, которая тянется к городу от Персидского залива
  • Прогуляетесь по району Дейра
  • Увидите единственный в мире 7-звездочный отель-парус «Бурдж-аль-Араб» — фото-стоп (по возможности)
  • Заглянете на колоритный рынок за специями и сувенирами
  • Посетите комплекс Дубайская Венеция с роскошными отелями
  • Остановитесь на искусственном острове Пальм Джумейра, чтобы сделать чудесные снимки на фоне Дубай Марины
  • Прокатитесь по самой престижной улице эмирата со сверкающими небоскребами
  • Сделаем остановку у Музея будущего — фото-стоп
  • Осмотрите снаружи самый исполинский аквариум в торговом центре Дубай Молл
  • А еще полюбуетесь шоу Танцующих фонтанов у подножья высочайшего здания в мире — Бурдж-Халифы

Чудо среди пустыни

Вы не только погрузитесь в атмосферу крупнейшего города ОАЭ, но и познакомитесь с его витиеватой историей. Узнаете, как всего за несколько десятков лет Дубай превратился из пустынного поселения — в столицу будущего. Мы расскажем о стремительном развитии эмирата, об особенностях жизни в ОАЭ, приоткроем дверь в мир арабских традиций и поделимся другими любопытными фактами о Дубае.

Дресс-код свободный, но не вызывающий. Шорты и майки запрещены.

Организационные детали

  • Дополнительных расходов, кроме личных трат на еду или сувениры, не предполагается
  • В стоимость экскурсии входят трансфер от вашего отеля в Шардже и обратно, а также сопровождение русскоговорящего гида
  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды

в среду и субботу в 13:00

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$42
Дети 4-11 лет$38
Дети до 3 летБесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: в среду и субботу в 13:00
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 200 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Валентина
Валентина — Организатор в Шардже
Провела экскурсии для 9182 туристов
С 2015 года мы развиваем туризм в Объединённых Арабских Эмиратах и помогаем гостям организовать отпуск мечты. Пустынное сафари, тур по Дубаю и Абу-Даби, поездка в Оман или Аль-Айн — каждая
читать дальше

программа тщательно продумывается, чтобы подарить не просто экскурсию, а настоящие впечатления. Наша команда профессиональных гидов-историков с лицензией Департамента Туризма обладает глубокими знаниями и большим опытом работы. Мы умеем увлекательно рассказывать о прошлом и настоящем Эмиратов, создаём комфортные условия в дороге и всегда подбираем оптимальное время для посещения достопримечательностей без толп туристов. Мы работаем без посредников, поэтому гарантируем безопасность и точное исполнение программы. Для нас важно, чтобы каждый гость почувствовал индивидуальный подход, избежал лишних расходов и уехал с желанием вернуться вновь.

Отзывы и рейтинг

4
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
1
3
1
2
1
М
Мария
14 ноя 2025
Экскурсия очень насыщенная, группа собралась большая, 40 человек, но успели увидеть все заявленные места. Для первого знакомства с Дубаем очень подходит.
Экскурсия очень насыщенная, группа собралась большая, 40 человек, но успели увидеть все заявленные места. Для первогоЭкскурсия очень насыщенная, группа собралась большая, 40 человек, но успели увидеть все заявленные места. Для первогоЭкскурсия очень насыщенная, группа собралась большая, 40 человек, но успели увидеть все заявленные места. Для первогоЭкскурсия очень насыщенная, группа собралась большая, 40 человек, но успели увидеть все заявленные места. Для первогоЭкскурсия очень насыщенная, группа собралась большая, 40 человек, но успели увидеть все заявленные места. Для первогоЭкскурсия очень насыщенная, группа собралась большая, 40 человек, но успели увидеть все заявленные места. Для первогоЭкскурсия очень насыщенная, группа собралась большая, 40 человек, но успели увидеть все заявленные места. Для первого
Валентина
Валентина
12 окт 2025
Впечатление от поездки двоякое. Экскурсовод Александр рассказывает интересно, непринужденно, прекрасно знает тему, прислушивается к вопросам и комментариям участников группы и тут же дает пояснения и разъяснения, чувствуется контакт. Отдельное восхищение
читать дальше

водителем (зовут Шах, если правильно запомнила): при таком плотном движении (да еще и приходилось заезжать на очень узкие улочки) это было просто виртуозно. Но вот наполнение экскурсии не оправдало ожиданий: 1. катание на "традиционной лодке" - это громко сказано - пересечение канала на жутко воняющей соляркой посудине; 2. посещение "пальмы" без подъема на смотровую площадку - просто потеря времени, т. к. из увиденного интерес представляет только гостиница "Атлантис" и где-то на горизонте отель "Парус"; 3."исполинский аквариум" в торговом центре тоже не впечатлил. Что я получила от экскурсии: очень интересный рассказ (сведения) от экскурсовода об Эмиратах в целом и о Дубае в частности, увидела интересную архитектуру города,"Бурдж-Халифа" и танцующие фонтаны.

Впечатление от поездки двоякое. Экскурсовод Александр рассказывает интересно, непринужденно, прекрасно знает тему, прислушивается к вопросам иВпечатление от поездки двоякое. Экскурсовод Александр рассказывает интересно, непринужденно, прекрасно знает тему, прислушивается к вопросам иВпечатление от поездки двоякое. Экскурсовод Александр рассказывает интересно, непринужденно, прекрасно знает тему, прислушивается к вопросам иВпечатление от поездки двоякое. Экскурсовод Александр рассказывает интересно, непринужденно, прекрасно знает тему, прислушивается к вопросам иВпечатление от поездки двоякое. Экскурсовод Александр рассказывает интересно, непринужденно, прекрасно знает тему, прислушивается к вопросам иВпечатление от поездки двоякое. Экскурсовод Александр рассказывает интересно, непринужденно, прекрасно знает тему, прислушивается к вопросам иВпечатление от поездки двоякое. Экскурсовод Александр рассказывает интересно, непринужденно, прекрасно знает тему, прислушивается к вопросам иВпечатление от поездки двоякое. Экскурсовод Александр рассказывает интересно, непринужденно, прекрасно знает тему, прислушивается к вопросам и
Валентина
Валентина
Ответ организатора:
Нам очень жаль, что экскурсия не оправдала ваших ожиданий. Программа составлена опытными лицензированными гидами и пользуется большой популярностью у наших
читать дальше

гостей. Мы всегда рекомендуем перед бронированием знакомиться с описанием и при необходимости уточнять детали у менеджера — это помогает сделать выбор максимально подходящим под интересы путешественников.

в
вячеслав
17 авг 2025
Всё прошло хорошо, поновательно

Входит в следующие категории Шарджи

Похожие экскурсии из Шарджи

Дубай - первая встреча (из Шарджи)
На машине
8 часов
42 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Индивидуальная экскурсия по Шардже
Погрузитесь в мир восточного великолепия и современных технологий с экскурсией из Шарджи в Дубай
Начало: ваш отель или аэропорт прилета в Дубае
Сегодня в 16:30
Завтра в 00:30
$250 за всё до 4 чел.
Ужин и вечернее шоу на арабской лодке доу - в Дубай из Шарджи
2 часа
7 отзывов
Билеты
Ужин и шоу на арабской лодке доу: путешествие из Шарджи в Дубай
Погрузитесь в атмосферу волшебства с ужином и вечерним шоу на арабской лодке доу. Откройте для себя красоту Дубай Марина в ночном свете
Начало: В любом отеле Шарджи
Расписание: в понедельник, среду и пятницу в 18:45
24 ноя в 18:45
26 ноя в 18:45
$70 за билет
Трансфер из Шарджи в Дубай с высоким сервисом
На машине
1 час
1 отзыв
Индивидуальная
до 10 чел.
Трансфер Шарджа-Дубай
Комфортный трансфер из Шарджи в Дубай с англоговорящим водителем. Помощь с багажом и уютный салон для вашего удобства
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
$70 за всё до 10 чел.
У нас ещё много экскурсий в Шардже. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Шардже