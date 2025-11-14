Дубай открывает свои двери для путешественников, готовых увидеть его во всей красе.



Экскурсия предлагает уникальную возможность посетить ключевые достопримечательности: от исторического района Al Seef до роскошного отеля Бурдж-аль-Араб.



Прогулка на лодке абра по бухте Дубай-Крик и посещение Дубайской Венеции оставят незабываемые впечатления.



Не упустите шанс полюбоваться Танцующими фонтанами у подножия Бурдж-Халифы и сделать яркие фото на Пальм Джумейра

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшие месяцы для экскурсии - с ноября по март, когда погода в Дубае наиболее комфортная для прогулок. В это время температура умеренная, а влажность невысокая. С апреля по октябрь температура может быть выше, но это не мешает насладиться достопримечательностями благодаря кондиционированным автобусам и помещениям. Даже в жаркие месяцы можно насладиться красотой Дубая, если избегать дневной жары.

Сейчас ноябрь — это идеальное время.