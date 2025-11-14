Дубай открывает свои двери для путешественников, готовых увидеть его во всей красе.
Экскурсия предлагает уникальную возможность посетить ключевые достопримечательности: от исторического района Al Seef до роскошного отеля Бурдж-аль-Араб.
Прогулка на лодке абра по бухте Дубай-Крик и посещение Дубайской Венеции оставят незабываемые впечатления.
Не упустите шанс полюбоваться Танцующими фонтанами у подножия Бурдж-Халифы и сделать яркие фото на Пальм Джумейра
7 причин купить эту экскурсию
- 🕌 Посещение исторического района Al Seef
- 🚤 Прогулка на лодке абра
- 🏙️ Вид на Бурдж-аль-Араб
- 🛍️ Рынок специй и сувениров
- 🌴 Остров Пальм Джумейра
- 💦 Танцующие фонтаны
- 🏢 Небоскрёбы Дубая
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшие месяцы для экскурсии - с ноября по март, когда погода в Дубае наиболее комфортная для прогулок. В это время температура умеренная, а влажность невысокая. С апреля по октябрь температура может быть выше, но это не мешает насладиться достопримечательностями благодаря кондиционированным автобусам и помещениям. Даже в жаркие месяцы можно насладиться красотой Дубая, если избегать дневной жары.
Сейчас ноябрь — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Al Seef
- Dubai Frame
- Бурдж-аль-Араб
- Пальм Джумейра
- Дубай Молл
- Бурдж-Халифа
Описание экскурсии
Дубай, который нельзя пропустить
За один день мы охватим главные достопримечательности, которые красуются на красивейших дубайских открытках:
- Обзорное посещение исторического района Al Seef и Dubai Frame
- Вы прокатитесь на традиционной лодке абра по бухте Дубай-Крик, которая тянется к городу от Персидского залива
- Прогуляетесь по району Дейра
- Увидите единственный в мире 7-звездочный отель-парус «Бурдж-аль-Араб» — фото-стоп (по возможности)
- Заглянете на колоритный рынок за специями и сувенирами
- Посетите комплекс Дубайская Венеция с роскошными отелями
- Остановитесь на искусственном острове Пальм Джумейра, чтобы сделать чудесные снимки на фоне Дубай Марины
- Прокатитесь по самой престижной улице эмирата со сверкающими небоскребами
- Сделаем остановку у Музея будущего — фото-стоп
- Осмотрите снаружи самый исполинский аквариум в торговом центре Дубай Молл
- А еще полюбуетесь шоу Танцующих фонтанов у подножья высочайшего здания в мире — Бурдж-Халифы
Чудо среди пустыни
Вы не только погрузитесь в атмосферу крупнейшего города ОАЭ, но и познакомитесь с его витиеватой историей. Узнаете, как всего за несколько десятков лет Дубай превратился из пустынного поселения — в столицу будущего. Мы расскажем о стремительном развитии эмирата, об особенностях жизни в ОАЭ, приоткроем дверь в мир арабских традиций и поделимся другими любопытными фактами о Дубае.
Дресс-код свободный, но не вызывающий. Шорты и майки запрещены.
Организационные детали
- Дополнительных расходов, кроме личных трат на еду или сувениры, не предполагается
- В стоимость экскурсии входят трансфер от вашего отеля в Шардже и обратно, а также сопровождение русскоговорящего гида
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
в среду и субботу в 13:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$42
|Дети 4-11 лет
|$38
|Дети до 3 лет
|Бесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: в среду и субботу в 13:00
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 200 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Валентина — Организатор в Шардже
Провела экскурсии для 9182 туристов
С 2015 года мы развиваем туризм в Объединённых Арабских Эмиратах и помогаем гостям организовать отпуск мечты. Пустынное сафари, тур по Дубаю и Абу-Даби, поездка в Оман или Аль-Айн — каждая
Отзывы и рейтинг
4
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Мария
14 ноя 2025
Экскурсия очень насыщенная, группа собралась большая, 40 человек, но успели увидеть все заявленные места. Для первого знакомства с Дубаем очень подходит.
Валентина
12 окт 2025
Впечатление от поездки двоякое. Экскурсовод Александр рассказывает интересно, непринужденно, прекрасно знает тему, прислушивается к вопросам и комментариям участников группы и тут же дает пояснения и разъяснения, чувствуется контакт. Отдельное восхищение
Валентина
Ответ организатора:
Нам очень жаль, что экскурсия не оправдала ваших ожиданий. Программа составлена опытными лицензированными гидами и пользуется большой популярностью у наших
в
вячеслав
17 авг 2025
Всё прошло хорошо, поновательно
Входит в следующие категории Шарджи
