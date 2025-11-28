Откройте для себя красоту северного побережья Аравийского полуострова во время круиза по Дибба-Мусандам. Вас ждут живописные горы, спокойные бухты и морское путешествие на традиционном дау.
Купание, снорклинг, рыбалка и катание на банане подарят яркие эмоции, а вкусный обед «шведский стол» завершит этот день среди природы.
Купание, снорклинг, рыбалка и катание на банане подарят яркие эмоции, а вкусный обед «шведский стол» завершит этот день среди природы.
Описание круизаПутешествие к фьордам Экскурсия начинается с поездки по живописным эмиратам — Шардже, Умм-эль-Кайвайну и Рас-эль-Хайме. Уже на пути к гавани Дибба вы сможете насладиться видом горных ландшафтов и северного побережья ОАЭ. Круиз на традиционном дау В порту вы сядете на традиционное оманское судно дау и отправитесь в неспешный круиз по удивительным фьордам. Здесь царит тишина и умиротворение, вдали от городской суеты, а вокруг открываются захватывающие дух морские пейзажи. Активный отдых на воде Для любителей активного отдыха предлагаются развлечения: катание на банане, рыбалка и снорклинг в богатом подводном мире. Можно искупаться в прозрачной воде или просто насладиться спокойной атмосферой. На борту вас ждёт обед в формате «шведский стол», а также прохладительные напитки и закуски на протяжении всего путешествия. Важная информация:
- Что взять с собой: купальники.
- Не допускается: алкоголь и наркотики.
- Пожалуйста, соблюдайте время посадки.
- В стоимость пакета не входит сбор за выезд из ОАЭ (35 дирхамов с человека) и стоимость визы в Оман (50 дирхамов). Это касается всех гостей, включая детей и младенцев.
- Все пассажиры должны иметь при себе оригиналы паспортов со сроком действия не менее 3 месяцев.
- Резиденты ОАЭ с визой и паспортом, действительными не менее 3 месяцев, могут получить визу по прибытии.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Гавань Дибба
- Фьорды Мусандам
- Умм-эль-Кайвайн
Что включено
- Услуги гида
- Трансфер
- Ужин-барбекю с безалкогольными напитками
- Минеральная вода, свежие фрукты, закуски
- Спасательные жилеты
- Фоновая инструментальная музыка на борту (гости могут включать свою музыку через Bluetooth или флешку)
- Снаряжение для снорклинга
- Катание на банане
- Катание на скоростном катере
- Каякинг
- Купание на пляже
- Размещение в отдельных шатрах (по 2 человека) с матрасами, подушками и одеялами
- Рыбалка
- Завтрак на борту
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Трансфер от места проживания
Завершение: Трансфер до места проживания
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это круиз в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Важная информация
- Что взять с собой: купальники
- Не допускается: алкоголь и наркотики
- Пожалуйста, соблюдайте время посадки
- В стоимость пакета не входит сбор за выезд из ОАЭ (35 дирхамов с человека) и стоимость визы в Оман (50 дирхамов). Это касается всех гостей, включая детей и младенцев
- Все пассажиры должны иметь при себе оригиналы паспортов со сроком действия не менее 3 месяцев
- Резиденты ОАЭ с визой и паспортом, действительными не менее 3 месяцев, могут получить визу по прибытии
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Шарджи
Похожие экскурсии из Шарджи
Круиз
По Дубаю с круизом, посещением Аквариума
Начало: Сбор в отеле Шарджи или Аджмана
Расписание: Время сбора 13:00-14:00 в зависимости от расположения Вашего отеля
Завтра в 13:30
29 ноя в 13:30
$100 за человека
Круиз
Круиз в Оман-Мусандам из Шарджи: катание на ватрушке, рыбалка, снорклинг
Начало: Отель Шарджи или Аджмана
Расписание: Понедельник, среда и пятница, выезд из отеля 9:00 - 09:30, зависит от расположения отеля
1 дек в 09:00
3 дек в 09:00
$75 за человека
Индивидуальная
до 6 чел.
Индивидуальная экскурсия по Дубаю из Шарджи
Начало: Сбор в любом отеле Дубая, Шарджи или Аджмана
Расписание: Ежедневно по договоренности
Завтра в 10:00
29 ноя в 10:00
$500 за всё до 6 чел.