Автобусно-пешеходная групповая экскурсия ⛳ Современный Дубай

Город Дубай славится современной архитектурой и инновационными строительными проектами – именно этой теме и посвящена наша поездка.

Мы с вами посетим самый фешенебельный район – Дубай Марина, увидим 8-е чудо Света –рукотворный пальмовый остров 🏝️ и его украшение - отель 🏨 Атлантис. Далее мы увидим "Дубайскую Венецию" - Мадинат Джумейра и самый роскошный отель в форме паруса - Бурж Аль Араб.

По скоростному шоссе имени Шейха Заида мы приедем в самый знаменитый торговый центр Эмиратов - Дубай Мол с великолепными танцующими фонтанами у подножья башни Бурж Халифа.

Аквариум

В стоимость входит Входной билет 🎫 в Аквариум, где более 33000 морских животных и рыб соседствуют друг с другом. включая зубастых акул и жизнерадостных скатов.

В поле "Задать дополнительный вопрос" обязательно укажите название отеля откуда вас необходимо забрать!