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Экскурсия по Дубаю с посещением Аквариума в Дубай Молле

DubaiRelaxTours
DubaiRelaxTours – Гид из Шарджи
Вас ждёт небольшое путешествие по Дубаю — одному из самых посещаемых городов в мире, который вырос всего за несколько десятков лет.

Вы узнаете, как город 🏙️ достиг таких высот, увидите его главные достопримечательности 🏛️, а также посетите один из самых больших океанариумов мира.
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  • 👥Групповая
  • 🧒Подходит для детей
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🚌На автобусе
  • 🕐Длительность 5 часов
  • 👫 Группа не более 35 человек

  • $75 за человека

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Экскурсия по Дубаю с посещением Аквариума в Дубай Молле
Экскурсия по Дубаю с посещением Аквариума в Дубай Молле

Что вы увидите

  • Дубай Марина
  • Пальмовый Остров
  • Мадинат Джумейра
  • Отель Парус
  • Дубай-Молл
  • Проспект Шейха Заеда
  • Фонтаны в Дубай-Молл
  • Аквариум
Автобусно-пешеходная групповая экскурсия ⛳ Современный Дубай
Город Дубай славится современной архитектурой и инновационными строительными проектами – именно этой теме и посвящена наша поездка.
Мы с вами посетим самый фешенебельный район – Дубай Марина, увидим 8-е чудо Света –рукотворный пальмовый остров 🏝️ и его украшение - отель 🏨 Атлантис. Далее мы увидим "Дубайскую Венецию" - Мадинат Джумейра и самый роскошный отель в форме паруса - Бурж Аль Араб.
По скоростному шоссе имени Шейха Заида мы приедем в самый знаменитый торговый центр Эмиратов - Дубай Мол с великолепными танцующими фонтанами у подножья башни Бурж Халифа.
Аквариум
В стоимость входит Входной билет 🎫 в Аквариум, где более 33000 морских животных и рыб соседствуют друг с другом. включая зубастых акул и жизнерадостных скатов.
В поле "Задать дополнительный вопрос" обязательно укажите название отеля откуда вас необходимо забрать!
Что входит
  • Услуги высококлассного экскурсовода, любящего и знающего свое дело
  • Билет в аквариум
  • Возможность полюбоваться на 8-е чудо Света и на другие, красивейшие места Дубаи
  • Транспортное обслуживание на время экскурсии
  • Трансфер из отеля в Дубаи
Что не входит
  • Трансфер из отелей, расположенных в других городах
  • Посещение небоскреба Бурдж-Халифа
  • Личные расходы туристов
  • Еда и напитки
  • Приобретение сувенирной продукции, по желанию
Начало
🚩 Сбор в любом отеле Дубая
Место завершения
🏁 Любой отель в Дубае
Экскурсия по Дубаю с посещением Аквариума в Дубай Молле
Экскурсия по Дубаю с посещением Аквариума в Дубай Молле
Экскурсия по Дубаю с посещением Аквариума в Дубай Молле
Экскурсия по Дубаю с посещением Аквариума в Дубай Молле

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 35 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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DubaiRelaxTours
DubaiRelaxTours
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