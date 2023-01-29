Мои заказы

Круизы и туры по воде в Шардже

Найдено 3 экскурсии в категории «Круизы» в Шардже на русском языке, цены от $75. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2025 году
Круиз в Оман-Мусандам из Шарджи: катание на ватрушке, рыбалка, снорклинг
10 часов
16 отзывов
Круиз
Лучший выбор
Круиз в Оман-Мусандам из Шарджи: катание на ватрушке, рыбалка, снорклинг
Начало: Отель Шарджи или Аджмана
Расписание: Понедельник, среда и пятница, выезд из отеля 9:00 - 09:30, зависит от расположения отеля
8 сен в 09:00
10 сен в 09:00
$75 за человека
По Дубаю с круизом, посещением Аквариума
На автобусе
8 часов
2 отзыва
Круиз
По Дубаю с круизом, посещением Аквариума
Начало: Сбор в отеле Шарджи или Аджмана
Расписание: Время сбора 13:00-14:00 в зависимости от расположения Вашего отеля
7 сен в 13:00
8 сен в 13:00
$100 за человека
Круиз по фьордам Дибба-Мусандам - природа, отдых и водные развлечения
Музыкальные теплоходы
12 часов
Круиз
Круиз по фьордам Дибба-Мусандам - природа, отдых и водные развлечения
Начало: Трансфер от места проживания
«Круиз на традиционном дау В порту вы сядете на традиционное оманское судно дау и отправитесь в неспешный круиз по удивительным фьордам»
Завтра в 06:45
7 сен в 06:45
$136 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • A
    Alla
    29 января 2023
    По Дубаю с круизом, посещением Аквариума
    Очень интересная экскурсия, наполненная массой интересных фактов и информации. Понравилось то, что вас не просто возят по городу и банально
    читать дальше

    о чем-то рассказывают, а виды за окном автобуса оперативно комментируются и, таким образом, мозг гораздо лучше и быстрее воспринимает информацию. Дубай производит впечатление особенно потому, что лет 40 назад здесь ничего не было, а сейчас небоскрёбы, поля для гольфа, дорогие гостиницы и т. д. Большое спасибо гиду Светлане, профиссионалу своего дела.

