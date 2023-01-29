Круиз
Лучший выборКруиз в Оман-Мусандам из Шарджи: катание на ватрушке, рыбалка, снорклинг
Начало: Отель Шарджи или Аджмана
Расписание: Понедельник, среда и пятница, выезд из отеля 9:00 - 09:30, зависит от расположения отеля
8 сен в 09:00
10 сен в 09:00
$75 за человека
Круиз
По Дубаю с круизом, посещением Аквариума
Начало: Сбор в отеле Шарджи или Аджмана
Расписание: Время сбора 13:00-14:00 в зависимости от расположения Вашего отеля
7 сен в 13:00
8 сен в 13:00
$100 за человека
Круиз
Круиз по фьордам Дибба-Мусандам - природа, отдых и водные развлечения
Начало: Трансфер от места проживания
«Круиз на традиционном дау В порту вы сядете на традиционное оманское судно дау и отправитесь в неспешный круиз по удивительным фьордам»
Завтра в 06:45
7 сен в 06:45
$136 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- AAlla29 января 2023Очень интересная экскурсия, наполненная массой интересных фактов и информации. Понравилось то, что вас не просто возят по городу и банально
