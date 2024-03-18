Развлечения в Шардже

Найдено 14 экскурсий в категории «Развлечения» в Шардже на русском языке, цены от $85. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Парк «Warner Brothers» с трансфером из Шарджи
🚌 На автобусе
Индивидуальная
10 часов
1 отзыв
Парк Warner Brothers с трансфером из Шарджи: встречайте любимых героев
Приглашаем вас в мир кино и приключений в парке Warner Bros World. Откройте для себя мир, где каждый уголок наполнен волшебством
Начало: Любой отель Шарджи или Дубая
«Парк посвящен кино-героям и мультфильмам знаменитой голливудской киностудии Warner Brothers с 6 интерактивными зонами, 29 аттракционами по мотивам известных историй и комиксов»
Расписание: По Вт Чт и Вс, выезд 9:00-10:00 зависит от расположения отеля
Завтра в 09:00
11 июня в 09:00
$140 за человека
В аквапарк Aquaventure Atlantis из Шарджи
🚌 На автобусе
Индивидуальная
6 часов
11 отзывов
В аквапарк Aquaventure Atlantis из Шарджи: незабываемое приключение
Приглашаем вас в увлекательное путешествие по самому большому аквапарку Дубая, где вас ждут впечатляющие аттракционы и встреча с морскими обитателями
Начало: Отель в Шардже
««The Rapids» — стремительный, яркий, быстрый и ухабистый аттракцион, позволяющий пообщаться с другими путешественниками и проявить себя»
Расписание: Вт. Чт. Вс. (9.30)
10 июня в 10:00
11 июня в 09:30
от $85 за человека
В парк MotionGate из Шарджи
🚌 На автобусе
Индивидуальная
8 часов
10 отзывов
Встреча с героями кино в парке MotionGate из Шарджи
Приглашаем в уникальное путешествие по миру кино в парке MotionGate. Оживите свои любимые фильмы вместе с их героями
«Десятки блокбастеров ведущих кинокомпаний мира оживут и перенесут вас в иллюзорный мир супергероев голливудских фильмов и сказочных персонажей, благодаря 27 тематическим аттракционам, включая 5 экстремальных горок»
Расписание: Вторник, четверг, воскресенье (11.00 - 19.00)
10 июня в 12:00
11 июня в 09:00
от $85 за человека
Мир кубиков - парк Legoland из Шарджи
🚌 На автобусе
Групповая
8 часов
13 отзывов
Мир кубиков - парк Legoland из Шарджи
Парк Legoland в Шардже - это увлекательное приключение для всей семьи с множеством аттракционов и интерактивных горок
«Для посещения некоторых аттракционов действуют ограничения по росту»
Расписание: Вторник, Четверг, Воскресенье (09:30)
Завтра в 09:30
10 июня в 11:00
от $85 за человека
В парки развлечений Абу-Даби на весь день + трансфер из Шарджи или Аджмана
🚌 На автобусе
Индивидуальная
12 часов
11 отзывов
В парки развлечений Абу-Даби на весь день + трансфер из Шарджи или Аджмана
Насладитесь незабываемым днем в парках Абу-Даби! Посетите Ferrari World, Warner Bros. World или Yas Waterworld с удобным трансфером из Шарджи или Аджмана
Начало: Любой отель Шарджи или Аджмана
«Парк посвящен кино-героям и мультфильмам знаменитой голливудской киностудии Warner Brothers с 6 интерактивными зонами, 29 аттракционами по мотивам известных историй и комиксов»
Расписание: Вт. Чт. Воскр. (09.00) ориентировочно, время зависит от расположения отеля
Завтра в 09:00
11 июня в 09:00
$160 за человека
Аквапарк «Yas Waterworld» с обедом и трансфером из Шарджи
🚌 На автобусе
Индивидуальная
10 часов
Аквапарк «Yas Waterworld» с обедом и трансфером из Шарджи
Начало: Любой отель Шарджи или Аджмана
«Аттракционы Яс Ватерворлд – роскошное приключение»
Расписание: Вт Чт и Вс (время выезда 9:00-10:00 - зависит от расположения отеля)
Завтра в 09:30
11 июня в 09:30
$130 за человека
Все грани Абу-Даби: экскурсия из Шарджи
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
Все грани Абу-Даби: экскурсия из Шарджи
Погрузитесь в контрасты Абу-Даби: от бедуинов до роскошных автомобилей, от древних ремёсел до современных аттракционов
Начало: В вашем отеле
«Здесь вы прокатитесь на Формуле Росса: аттракцион разгоняется до 240 км/ч за 5 секунд»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
$500 за всё до 4 чел.
Царство воды и кубиков Lego: аквапарк Legoland из Шарджи
🚌 На автобусе
Групповая
6 часов
Царство воды и кубиков Lego: уникальное приключение в аквапарке из Шарджи
Погрузитесь в мир водных развлечений и лего-конструкций! Аквапарк Legoland ждет вас и вашу семью для незабываемого отдыха
«В аквапарке — более 20 водных горок, среди которых специально спроектированные аттракционы, например, Сплэш Сафари, где постоянно царит атмосфера водного праздника и настоящего активного отдыха»
Расписание: Вторник, Четверг, Воскресенье (09:30)
Завтра в 09:30
10 июня в 10:00
от $85 за человека
Атлантида на песке: билет в аквапарк Aquaventure Atlantis с трансфером
🚌 На автобусе
Групповая
10 часов
Атлантида на песке: билет в аквапарк Aquaventure Atlantis с трансфером
Пальма Джумейра приглашает вас в аквапарк Aquaventure Atlantis. Водные аттракционы, аквариумы и горки для всей семьи. Трансфер включён
Начало: Любой отель Шарджи или Аджмана
«Здесь, при отеле Атлантис, открыт уникальный комплекс водных аттракционов — Aquaventure»
Расписание: Вт. Чт. Вс. 09.00 (в зависимости от отеля)
Завтра в 09:00
11 июня в 09:00
$130 за человека
Аквапарк Wild Wadi с трансфером
🚌 На автобусе
Групповая
10 часов
Групповая экскурсия в аквапарк Wild Wadi с трансфером
Погрузитесь в мир водных приключений в аквапарке Wild Wadi. Трансфер включен, неограниченное количество аттракционов и бассейнов
Начало: Любой отель Шарджи, Аджмана
«Поток воды со скоростью до 80 км/час поднимет вас на 30 разнообразных водных аттракционов и прокатит по ленивой речке, протекающей по всему парку»
Расписание: Вт. Чт. Вс. (09.15)
Завтра в 09:30
11 июня в 09:30
$115 за человека
Тематический парк Warner Brothers с трансфером
🚌 На автобусе
Мини-группа
10 часов
Тематический парк Warner Brothers с трансфером
Начало: Любой отель Дубая
«Здесь представлены 6 интерактивных зон и 29 аттракционов по мотивам известных историй и комиксов»
Расписание: Вт Чт и Вс с 9:00 до 10:00 выезд, время зависит от расположения отеля.
Завтра в 09:30
11 июня в 09:30
$140 за человека
Парк «Мир Феррари» с обедом и мечеть Шейха Зайда из Шарджи
🚌 На автобусе
Групповая
10 часов
Парк «Мир Феррари» с обедом и мечеть Шейха Зайда из Шарджи
Начало: Любой отель Дубая
«Парк славится своими скоростными американскими горками, в том числе самой быстрой горкой в мире — «Формула Росса», которая менее, чем за 5 секунд, развивает скорость в 240км/час»
Расписание: Вт Чт и Вс
Завтра в 09:30
11 июня в 09:30
$135 за человека
Тематический парк Legoland с трансфером
🚌 На автобусе
Групповая
8 часов
Тематический парк Legoland с трансфером
Начало: Любой отель Дубая
«Мы предлагаем посетить парк Legoland семьям с детьми от 2 до 12 лет и отдохнуть в яркой атмосфере страны Лего с самыми знаменитыми зданиями нашей планеты, построенными из кирпичиков»
Расписание: Вт Чт и Вс, 9:00-10:00, время выезда зависит от расположения отеля
Завтра в 09:00
11 июня в 09:00
$115 за человека
Из Шарджи - в Аль-Айн
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
Из Шарджи - в Аль-Айн
Прогуляться по городу-саду в Аравийской Пустыне, посетить зоопарк, дворец и подняться на гору
Начало: в вашем отеле
Завтра в 13:00
10 июня в 08:00
от $300 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • G
    Gilyazova.zamira
    18 марта 2024
    В парки развлечений Абу-Даби на весь день + трансфер из Шарджи или Аджмана
    На экскурсию ездил муж. Приехал полный положительных впечатлений. Понравилось с самого начала, то как забрали из отеля, и сами аттракционы. Кстати, питание включено в стоимость.
  • В
    Валерий
    10 августа 2023
    Билет в аквапарк «Aquaventure Atlantis» с трансфером из Шарджи
    Трансфер + билеты в аквапарк. Привезли и увезли в назначенное время. Приятный русскоговорящий водитель. Ввиду экстремальной жары очереди на горки не очень
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    большие. С 10:30 до 14:30 скатился раз 12, потом уже сам не стал продолжать: усталость от жары и многочисленных подъемов по лестнице. Ехал, в первую очередь, из-за экстремальных горок Leap of Faith и Poseidon’s Revenge. Кроме них также рекомендую BlackOut и групповые Zoomerango и Odyssey of Terror.

  • К
    Ксения
    26 декабря 2022
    Парк «Warner Brothers» с трансфером из Шарджи
    Что касается организации трансфера, было все отлично. Во время забрали, Лариса гид мастер своего дела, скучать не давала, 2 часа
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    пролетели незаметно, как в одну сторону, так и в другую. Парк полон гостей с детьми, очереди на каждый аттракцион, но не более 30 минут. Очень понравился аттракцион с обсерваторией зелёных фонарей. Все за 6 часов не успели обойти.

  • Е
    Евгения
    10 августа 2022
    Билет в аквапарк «Aquaventure Atlantis» с трансфером из Шарджи
    Очень хорошая экскурсия. Нас забрали из отеля, привезли до самого аквапарка. Далее потом увезли. За билетом не стояли. Представитель все купил,
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    одно на руку. В целом все понравилось. Но если и отрицательный момент 1) приехали в 9:15 в аквапарке были 10:30 то есть время потеряли. Тут фирме конечно нужно учесть дорогу, и забирать людей раньше. 2) после того как одели браслет. Ничего не объяснили даже кратко. Мы были первый раз. И честно как вошли вообще не поняли что делать. Поэтому представителю фирмы нужно хотябы дать небольшую информацию людях кто берет у них данную экскурсию. Хорошо был вайфай на территории. Отеля и аквапарка, иначе конечно если ты не говоришь по английски был бы полный ппц. Обращаю внимание данной фирмы чтобы ваш представитель говорил хотя бы что на территории при входе есть раздевалки(они же туалеты и душ) что Камера хранения в этих раздевалках платная. Так же еда и напитки. Она дополнительно оплачивается на стойке около раздевалки. Нам этого не говорили и пришлось все время ходить без еды и самое страшное без воды. В целом всем остальным были довольны

  • О
    Олег
    2 ноября 2020
    Билет в парк MotionGate с трансфером из Шарджи
    Хороший парк, больше ориентирован на детей. Мега крутой атракцион 2d по фильму голодные игры, в зоне lion game, очень похож на атракцион в парке феррари в испании.
  • Л
    Лиля
    1 ноября 2020
    Билет в парк MotionGate с трансфером из Шарджи
    Довольно интересный тематический парк, моим детям да и мне, очень понравился. Очень много героев кино и мультфильмов, шикарные горки. Время
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    тут летит вообще незаметно. Столько много аттракционов и для детей и для нас с мужем. Были здесь в выходной день, людей много, но персонал грамотно справляется со своими обязанностями, улыбчивые и доброжелательные. В первую очередь посещайте самые востребованные аттракционы: Мадагаскар, Голодные игры и Драконы. Провели здесь целый день, с самого утра и до вечера. Детвору с парка можно было вытянуть только за уши. Классное место, с радостью посетим его снова.

  • Р
    Рустам
    25 сентября 2020
    В парки развлечений Абу-Даби на весь день + трансфер из Шарджи или Аджмана
    Рекомендую посетить это место, очень здорово всё продумано до мелочей. Только положительные эмоции. FERRARI world отличный парк для отдыха! Если соблюдать меры предосторожности никакие вирусы не страшны. Мойте руки и свой мобильный телефон!
  • A
    Alla
    5 сентября 2020
    В парки развлечений Абу-Даби на весь день + трансфер из Шарджи или Аджмана
    Огромный огромный огромный парк!!! Аттракционы на любой вкус: виртуальная реальность, сумасшедшие горки, картинг и довольно спокойные аттракционы тоже есть. Такие
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    как Bell Italia. Есть чем заняться абсолютно любому человеку. Огромное количество ресторанов на любой вкус. Приходить надо к открытию, потому что вы проведёте там весь день. Неудобно только то, что на карте развлечений они не отсортированы по степени экстрима. Лучше бы были отсортированы было бы удобнее. Если вы экстремалы - для вас Формула Росса - сумасшедшие горки. Вас там фотают и фото потом можно купить. Посмотрели там классное ледовое шоу- это было супер. Артисты на коньках прыгали на батуте и танцевали брейкданс.

  • Е
    Евгения
    7 февраля 2020
    Парк Legoland с трансфером из Шарджи
    Парк оставил только хорошие впечатления, а эмоций было- не передать словами!! Очень понравилось даже взрослым. Сумки на входе проверяют тщательно.
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    Воду и яблоки видели и пропустили. Были в канун нового года. Вся НГ атрибутика и вообще все из Лего деталей. На фабрике дали подарочную деталь. Попали под искусственный снег у главной елки. Сыну 13 и мы вместе кричали на драконьей горке)) Персонал помогает и подсказывает где и во сколько все начинается.

  • И
    Ирина
    6 февраля 2020
    Парк Legoland с трансфером из Шарджи
    Невероятное место! Ребенок в восторге! Та и мы, взрослые, тоже) Накатались на аттракционах вдоволь))

Ответы на вопросы от путешественников по Шардже в категории «Развлечения»

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  1. Парк «Warner Brothers» с трансфером из Шарджи
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  3. В парк MotionGate из Шарджи
  4. Мир кубиков - парк Legoland из Шарджи
  5. В парки развлечений Абу-Даби на весь день + трансфер из Шарджи или Аджмана
Какие места ещё посмотреть в Шардже
3 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в июне:
  1. LegoLand
  2. Атлантис
  3. Парк Warner Bros. World
Сколько стоит экскурсия по Шардже в июне 2024
Сейчас в Шардже в категории "Развлечения" можно забронировать 14 экскурсий и билетов от 85 до 500. Туристы уже оставили гидам 46 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.65 из 5
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