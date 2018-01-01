Тематический Парк 🌳 Ferrari World

Откройте для себя Мир Феррари - самый знаменитый тематический парк на Ближнем Востоке.

Парк в первую очередь славится своими скоростными американскими горками, в том числе самой быстрой горкой в мире - Формула Росса, которая менее, чем за 5 секунд, развивает скорость в 240км/час.

В парке также есть музей-галерея автомобилей Феррари, где представлены самые эксклюзивные современные и ретро - модели.

Весь парк построен в Итальянском стиле 30-х годов со множеством кафешек, ресторанов и интерактивных симуляторов, которые позволяют ощутить всю красоту и мощь машин этой знаменитой марки.

Тематический Парк Warner Brothers

25 июля 2018 года в Эмирате Абу Даби был открыт самый большой в мире крытый тематический парк Warner Bros. World, площадью более 15 га.

Парк посвящен кино-героям и мультфильмам знаменитой голливудской киностудии Warner Brothers с 6 интерактивными зонами, 29 аттракционами по мотивам известных историй и комиксов.

Заходя в парк, посетители попадают в мини-город Голливуда Золотой Эры со множеством театрализованных шоу, ресторанов и захватывающих аттракционов 🎡 с Суперменом и Бэтменом, Багз Банни и Семейством Флинтстоун.

Для самых маленьких посетителей представлены тематические зоны по мотивам «Скуби-Ду» и «Том и Джерри», где можно окунуться в атмосферу этих мультсериалов и прокатиться на карусели, американских горках и других аттракционах.

Аквапарк Яс, Абу-Даби

Рядом с парком Феррари в центре острова Яс расположился уникальный аквапарк Яс Вотэр Ворлд – более 15 га превращенной в сказку территории, где 43 водных аттракциона созданы в стиле местной арабской культуры и исторического наследия эмирата.

Тематика парка основана на легенде поиска жемчужины, которая принесла процветание народу, и эта жемчужная тема сопровождает гостей аквапарка повсюду, ведь здесь помимо обычных водных горок и аттракционов, можно посмотреть шоу ныряльщиков за жемчугом.

А также гостям парка предлагается не только поплескаться в воде бассейнов, но и «пролететь» на захватывающих дух подвесных американских горках над всей территорией парка.

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