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В парки развлечений Абу-Даби нав весь день + трансфер

DubaiRelaxTours
DubaiRelaxTours – Гид из Шарджи
В парки развлечений Абу-Даби нав весь день + трансфер
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  • 🎫Онлайн билеты
  • 🎩Индивидуальная
  • 🧒Подходит для детей
  • 🚌На автобусе
  • 🏡Выезжаем из города

  • $130 за экскурсию

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В парки развлечений Абу-Даби нав весь день + трансфер
В парки развлечений Абу-Даби нав весь день + трансфер

Что вы увидите

  • На выбор 2 парка из 3-х:
  • Ferrari World
  • Аквапарк Yas Waterworld
  • Warner Brothers
Тематический Парк 🌳 Ferrari World
Откройте для себя Мир Феррари - самый знаменитый тематический парк на Ближнем Востоке.
Парк в первую очередь славится своими скоростными американскими горками, в том числе самой быстрой горкой в мире - Формула Росса, которая менее, чем за 5 секунд, развивает скорость в 240км/час.
В парке также есть музей-галерея автомобилей Феррари, где представлены самые эксклюзивные современные и ретро - модели.
Весь парк построен в Итальянском стиле 30-х годов со множеством кафешек, ресторанов и интерактивных симуляторов, которые позволяют ощутить всю красоту и мощь машин этой знаменитой марки.
Тематический Парк Warner Brothers
25 июля 2018 года в Эмирате Абу Даби был открыт самый большой в мире крытый тематический парк Warner Bros. World, площадью более 15 га.
Парк посвящен кино-героям и мультфильмам знаменитой голливудской киностудии Warner Brothers с 6 интерактивными зонами, 29 аттракционами по мотивам известных историй и комиксов.
Заходя в парк, посетители попадают в мини-город Голливуда Золотой Эры со множеством театрализованных шоу, ресторанов и захватывающих аттракционов 🎡 с Суперменом и Бэтменом, Багз Банни и Семейством Флинтстоун.
Для самых маленьких посетителей представлены тематические зоны по мотивам «Скуби-Ду» и «Том и Джерри», где можно окунуться в атмосферу этих мультсериалов и прокатиться на карусели, американских горках и других аттракционах.
Аквапарк Яс, Абу-Даби
Рядом с парком Феррари в центре острова Яс расположился уникальный аквапарк Яс Вотэр Ворлд – более 15 га превращенной в сказку территории, где 43 водных аттракциона созданы в стиле местной арабской культуры и исторического наследия эмирата.
Тематика парка основана на легенде поиска жемчужины, которая принесла процветание народу, и эта жемчужная тема сопровождает гостей аквапарка повсюду, ведь здесь помимо обычных водных горок и аттракционов, можно посмотреть шоу ныряльщиков за жемчугом.
А также гостям парка предлагается не только поплескаться в воде бассейнов, но и «пролететь» на захватывающих дух подвесных американских горках над всей территорией парка.

Важная информация:

  • Вы можете выбрать только 2 парка из 3-х (Ferrari, Yas аквапарк или Warner Bros).
  • Сбор в вашем отеле производится за 1, 5-2 часа до начала экскурсии 🧭 контактный номер обязательно должен быть доступен в день экскурсии, чтобы организатор мог оперативно с вами связаться.
Что входит
  • Входной билет в любые 2 парка из 3 (Ferrari, Yas аквапарк или Warner Bros)
  • Трансфер
Что не входит
  • Питание
  • Билеты Fast Track
Начало
🚩 Любой отель Шарджи или Аджмана.
Место завершения
🏁 Ваш отель.
В парки развлечений Абу-Даби нав весь день + трансфер
В парки развлечений Абу-Даби нав весь день + трансфер
В парки развлечений Абу-Даби нав весь день + трансфер
В парки развлечений Абу-Даби нав весь день + трансфер
В парки развлечений Абу-Даби нав весь день + трансфер
В парки развлечений Абу-Даби нав весь день + трансфер
В парки развлечений Абу-Даби нав весь день + трансфер
В парки развлечений Абу-Даби нав весь день + трансфер

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  • Покупая билет на сайте, вам не придется стоять в очередях в кассу.
  • Вы можете задать вопрос продавцу о билетах до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 0% возврат, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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DubaiRelaxTours
DubaiRelaxTours
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