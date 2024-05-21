Познавательные экскурсии на природе в Шардже

Найдено 21 экскурсия в категории «Природа и пейзажи» в Шардже на русском языке, цены от $46, скидки до 15%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Знакомство с Дубаем
🚗 На машине
скидка
15%
Индивидуальная
8 часов
56 отзывов
Знакомство с Дубаем: от восточных базаров до Бурдж-Халифы
Проведите незабываемый день в Дубае, исследуя его знаменитые достопримечательности от Пальмового острова до Бурдж-Халифы
Начало: У вашего отеля или удобного для вас места
«Затем вы прогуляетесь по амбициозной набережной «Дубай Марина», где расположены крупнейшие яхт-клубы мира, и посетите парк цветов, изумляющий совершенным сочетанием человеческой фантазии и природы»
Сегодня в 14:00
Завтра в 12:00
225$192 за всё до 4 чел.
Сафари по Аравийской пустыне (из Шарджи)
🚗 На машине
Мини-группа
7 часов
9 отзывов
Сафари по Аравийской пустыне (из Шарджи)
Насладитесь сафари по Аравийской пустыне с опытными водителями, катанием на верблюдах и ужином в лагере бедуинов. Полное погружение в арабскую культуру
Начало: Ваш отель
«Поездка по песчаным горам уже само по себе настоящее приключение и море эмоций, даже если вы находитесь на месте пассажира»
Расписание: ежедневно в 15:00
Завтра в 15:00
10 июня в 15:00
$63 за человека
Один день в сказочном Абу-Даби
🚗 На машине
скидка
15%
Индивидуальная
8 часов
16 отзывов
Один день в сказочном Абу-Даби: индивидуальная экскурсия
Абу-Даби - самый богатый и колоритный эмират на Ближнем Востоке. Посетите великолепную мечеть шейха Зайда, деревню бедуинов и другие удивительные места
Начало: В вашем отеле, или удобном для вас месте
«Абу-Даби считается самым живописным городом во всей стране»
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
300$255 за всё до 4 чел.
Пустынное Сафари в Дубае с ужином
Групповая
6 часов
92 отзыва
Пустынное Сафари в Дубае: Экстремальное приключение с ужином в Шардже
Вас ждет захватывающее путешествие по пустыне с экстремальным катанием на квадроциклах и романтическим ужином под звездами
Начало: Ваш отель
«Вы отправитесь прямо в пустыню на сафари по высоким барханам и дюнам»
Расписание: ежедневно с 15:30-21:00
Завтра в 14:00
10 июня в 14:00
$46 за человека
Парк «Warner Brothers» с трансфером из Шарджи
🚌 На автобусе
Индивидуальная
10 часов
1 отзыв
Парк Warner Brothers с трансфером из Шарджи: встречайте любимых героев
Приглашаем вас в мир кино и приключений в парке Warner Bros World. Откройте для себя мир, где каждый уголок наполнен волшебством
Начало: Любой отель Шарджи или Дубая
Расписание: По Вт Чт и Вс, выезд 9:00-10:00 зависит от расположения отеля
Завтра в 09:00
11 июня в 09:00
$140 за человека
Пустынное сафари на квадроциклах
🛻 На квадроциклах
Групповая
6 часов
3 отзыва
Катание на квадроциклах в пустыне Шарджи: адреналин и незабываемые эмоции
Насладитесь захватывающим катанием на квадроциклах по пустыне Шарджи. Ощутите адреналин и свободу, управляя мощным квадроциклом самостоятельно
Начало: Ваш отель
«Пустынное сафари на квадроциклах будет интересно всем любителям экстремального отдыха, а так же и новичкам — попробовать себя в чём-то новом и почувствовать адреналин»
Расписание: ежедневно с 14:00 -21:00
Завтра в 14:00
10 июня в 14:00
$70 за человека
Из Шарджи: сафари в пустыне Lah Bab с премиум ужином в VIP кемпинге
Групповая
5 часов
10 отзывов
Из Шарджи: сафари в пустыне Lah Bab с премиум ужином в VIP кемпинге
Присоединяйтесь к увлекательному сафари в пустыне Lah Bab. Катание по дюнам, верблюды, шоу-программа и роскошный ужин ждут вас
Начало: Ваш отель
«Покатаетесь на верблюде, увидите танец живота, огненное шоу посреди живописной пустыни»
Расписание: ежедневно с 15:30-21:00
Завтра в 14:00
10 июня в 14:00
$65 за человека
В парк MotionGate из Шарджи
🚌 На автобусе
Индивидуальная
8 часов
10 отзывов
Встреча с героями кино в парке MotionGate из Шарджи
Приглашаем в уникальное путешествие по миру кино в парке MotionGate. Оживите свои любимые фильмы вместе с их героями
Расписание: Вторник, четверг, воскресенье (11.00 - 19.00)
10 июня в 12:00
11 июня в 09:00
от $85 за человека
Мир кубиков - парк Legoland из Шарджи
🚌 На автобусе
Групповая
8 часов
13 отзывов
Мир кубиков - парк Legoland из Шарджи
Парк Legoland в Шардже - это увлекательное приключение для всей семьи с множеством аттракционов и интерактивных горок
Расписание: Вторник, Четверг, Воскресенье (09:30)
Завтра в 09:30
10 июня в 11:00
от $85 за человека
В парки развлечений Абу-Даби на весь день + трансфер из Шарджи или Аджмана
🚌 На автобусе
Индивидуальная
12 часов
11 отзывов
В парки развлечений Абу-Даби на весь день + трансфер из Шарджи или Аджмана
Насладитесь незабываемым днем в парках Абу-Даби! Посетите Ferrari World, Warner Bros. World или Yas Waterworld с удобным трансфером из Шарджи или Аджмана
Начало: Любой отель Шарджи или Аджмана
Расписание: Вт. Чт. Воскр. (09.00) ориентировочно, время зависит от расположения отеля
Завтра в 09:00
11 июня в 09:00
$160 за человека
Глубоководная рыбалка в Дубае из Шарджи
Индивидуальная
4 часа
Индивидуальная экскурсия по глубоководной рыбалке из Шарджи в Дубай
Присоединяйтесь к четырёхчасовой глубоководной рыбалке на комфортабельном катере. Вас ждут барракуды, морские окуни, тунцы и кобии в водах Арабского залива
Начало: Сбор в любом отеле в ОАЭ
«Что вас ожидает:Рыбалка является неотъемлемой частью культуры и быта местных жителей, ведь Арабский залив изобилует разными видами рыб — от коралловых до промысловых»
Расписание: Ежедневно 06:00-10:00 и 14:00-18:00
Завтра в 06:00
10 июня в 06:00
$650 за всё до 6 чел.
Полет на вертолете + Пустынное Сафари с трансфером
🚁 На вертолёте
Индивидуальная
8 часов
Полет на вертолете + Пустынное Сафари с трансфером
Начало: Ваш отель
Расписание: ежедневно,время под запрос
13 июня в 14:30
14 июня в 14:30
от $275 за человека
Из Шарджи: экстремальное сафари в пустыне
Индивидуальная
4 часа
Из Шарджи: экстремальное сафари в пустыне
Отправьтесь на захватывающее сафари по барханам пустыни на мощных внедорожниках. Уникальные фотографии и незабываемые впечатления гарантированы
Начало: Ваш отель
«Вы отправитесь на сафари по выжженным солнцем барханам, сфотографируетесь на гребне песчаной дюны и увидите места, затерянные среди самой большой пустыни на Аравийском полуострове»
Расписание: ежедневно 07:30-12:00
Завтра в 06:00
10 июня в 06:00
$180 за человека
Все грани Абу-Даби: экскурсия из Шарджи
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
Все грани Абу-Даби: экскурсия из Шарджи
Погрузитесь в контрасты Абу-Даби: от бедуинов до роскошных автомобилей, от древних ремёсел до современных аттракционов
Начало: В вашем отеле
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
$500 за всё до 4 чел.
Из Шарджи: ужин в пустыне в Bab Al Shams
Мини-группа
8 часов
Из Шарджи: ужин в пустыне в Bab Al Shams
Начало: Ваш отель
«Вы можете рассмотреть и другие наши варианты сафари
Расписание: ежедневно
10 июня в 14:30
11 июня в 14:30
$295 за человека
Из Шарджи: полёт на вертолёте + сафари с премиум ужином
🚁 На вертолёте
Мини-группа
10 часов
Из Шарджи: полёт на вертолёте + сафари с премиум ужином
Начало: Ваш отель
«Затем вас ждёт сафари по песчаным дюнам за городом, и здесь вы оцените масштабы построек на горизонте»
Расписание: Ежедневно,время под запрос
13 июня в 14:00
14 июня в 14:00
от $305 за человека
Глубоководная рыбалка в Дубае + трансфер
Индивидуальная
6 часов
Глубоководная рыбалка в Дубае: улов барракуды и морского окуня
Погрузитесь в мир морской рыбалки в Персидском заливе. Живописные виды, уникальный улов и незабываемые впечатления ждут вас
Начало: Любой отель в Шардже и Аджмане
«Рыбалка — это универсальный язык, который с доисторических времен понимают все»
Расписание: Каждый день - 06.00 - 10.00 и 14.00 - 18.00
Завтра в 06:00
10 июня в 06:00
$650 за всё до 6 чел.
Тематический парк Warner Brothers с трансфером
🚌 На автобусе
Мини-группа
10 часов
Тематический парк Warner Brothers с трансфером
Начало: Любой отель Дубая
Расписание: Вт Чт и Вс с 9:00 до 10:00 выезд, время зависит от расположения отеля.
Завтра в 09:30
11 июня в 09:30
$140 за человека
Парк «Мир Феррари» с обедом и мечеть Шейха Зайда из Шарджи
🚌 На автобусе
Групповая
10 часов
Парк «Мир Феррари» с обедом и мечеть Шейха Зайда из Шарджи
Начало: Любой отель Дубая
Расписание: Вт Чт и Вс
Завтра в 09:30
11 июня в 09:30
$135 за человека
Тематический парк Legoland с трансфером
🚌 На автобусе
Групповая
8 часов
Тематический парк Legoland с трансфером
Начало: Любой отель Дубая
Расписание: Вт Чт и Вс, 9:00-10:00, время выезда зависит от расположения отеля
Завтра в 09:00
11 июня в 09:00
$115 за человека
Из Шарджи - в Аль-Айн
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
Из Шарджи - в Аль-Айн
Прогуляться по городу-саду в Аравийской Пустыне, посетить зоопарк, дворец и подняться на гору
Начало: в вашем отеле
«У подножия горы Джебел Хафит притаились радоновые источники, чьи чудодейственные воды, лечащие суставы, восстанавливающие нервную систему и кожу, вы сможете опробовать на себе»
Завтра в 13:00
10 июня в 08:00
от $300 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Илнур
    21 мая 2024
    Знакомство с Дубаем
    Был большой разрыв между рейсами и мы решили потратить это время на знакомство с городом. Экскурсовод - Баха, встретил нас
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    в аэропорту, приехал даже раньше оговоренного времени, так как рейс прилетал ранним утром и провёз по всем намеченным местам. Баха сдобрил экскурсию большим количеством фактов из истории и сегодняшнего дня Эмиратов, биографий известных людей и правителей. Было очень интересно и познавательно. Спасибо Бахе за комфортное вождение, приятное времяпровождение, интересное общение и прекрасные виды.

  • А
    Анна
    11 мая 2024
    Пустынное Сафари в Дубае с ужином
    Отлично
  • В
    Виктор
    10 мая 2024
    Знакомство с Дубаем
    Экскурсия прошла на "отлично", проводил экскурсию Дильшод. Мы с семьёй были в Шардже транзитом. Восьмичасовую экскурсию надо было провести за
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    5 часов и Дильшод с этой задачей справился. Посетили все знаковые места Дубая, побывали в цветочном саду чудес, посмотрели на город с обзорной площадки на Пальме Джумейра. Дильшод на протяжении всей экскурсии вёл рассказ об истории ОАЭ, о конкретных достопримечательностях, об особенности жизни в Эмиратах. Узнали много нового. Большое спасибо.

  • Н
    Наталья
    10 апреля 2024
    Один день в сказочном Абу-Даби
    Хочу поблагодарить Дильшота за чудесную экскурсию по Абу-Даби! Мы действительно были в сказке. Все было легко, красиво, интересно. Дильшот подстраивался
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    под все наши пожелания, советовал самые интересные места. Получили большое удовольствие и полюбили этот город. Экскурсия длилась 8 часов, пролетела как мгновение. Рекомендую нашего гида для знакомства с историей ОАЭ. Дильшот, благодарю от всего сердца! Храни небеса тебя и всех твоих родных!!!

  • Е
    Елена
    29 марта 2024
    Один день в сказочном Абу-Даби
    Отличная экскурсия Прекрасный гид, отличный собеседник, рассказывает много и интересно, об истории и быте, на любой вопрос есть ответ! Рекомендую всем! Восторг
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    от экскурсии🫶 Ни с какой групповой не сравнится, а если ехать по известным локациям на такси не узнаешь столько интересного! Бонусом сделал прекрасные фото для нас!

    Отличная экскурсияОтличная экскурсия
  • G
    Gilyazova.zamira
    25 марта 2024
    Парк цветов + ярмарка Global Village (из Шарджи)
    Экскурсия хорошо организована. Все четко!
  • G
    Gilyazova.zamira
    18 марта 2024
    В парки развлечений Абу-Даби на весь день + трансфер из Шарджи или Аджмана
    На экскурсию ездил муж. Приехал полный положительных впечатлений. Понравилось с самого начала, то как забрали из отеля, и сами аттракционы. Кстати, питание включено в стоимость.
  • О
    Ольга
    16 февраля 2024
    Парк цветов + ярмарка Global Village (из Шарджи)
    Экскурсия является одной из самых красочных и запоминающихся в богатом выборе предложений. Организация экскурсии включает в себя сбор группы по
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    гостиницам, краткий экскурс сопровождающего, его содействие в проходе в парки. (а оно необходимо, по причине огромного количества людей, желающих попасть индивидуально.)Определении четкого и понятного места встречи и рассадки по машинам в соответствии с местами проживания. Все это было организовано на хорошем уровне. Сами места безусловно прекрасны и познавательны, и в визуальном удовольствии и в познавательном смысле. Почему не 5?Были завышенные ожидания. предполагали наличие более полной информации и рассказа гида. Но практически в дороге это было сделать невозможно из-за краткого общения. А на самих объектах групповая экскурсия с сопровождением и рассказом невозможна из- за толпы. Поэтому. Спасибо. Спутник, мы с вами не в первой стране. Спасибо вашему агенту Анне, которая не оставляла без внимания. сразу после заявки было получено сообщение в вотсап. и постоянно весь процесс был под ее контролем.

  • В
    Валентин
    27 января 2024
    Один день в сказочном Абу-Даби
    Очень понравилась поездка в Абу-Даби. Нашем экскурсоводом был Баха. Все показал и рассказал, уточнял куда и что мы хотим посмотреть и послушать, отвечал на любые вопросы. Было максимально комфортно и интересно. Спасибо за экскурсию. Однозначно рекомендуем.
  • Т
    Татьяна
    9 января 2024
    Парк цветов + ярмарка Global Village (из Шарджи)
    Две достопримечательности Дубая, обязательные к посещению: ярко, красочно, незабываемо! Большое спасибо агенту Анне и экскурсоводу Светлане!

Ответы на вопросы от путешественников по Шардже в категории «Природа и пейзажи»

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  4. Пустынное Сафари в Дубае с ужином
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3 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в июне:
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  2. Атлантис
  3. Парк Warner Bros. World
Сколько стоит экскурсия по Шардже в июне 2024
Сейчас в Шардже в категории "Природа и пейзажи" можно забронировать 21 экскурсию от 46 до 650 со скидкой до 15%. Туристы уже оставили гидам 221 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.65 из 5
Экскурсии на русском языке в Шардже (ОАЭ 🇦🇪) – у нас можно купить 21 экскурсию на 2024 год по теме «Природа и пейзажи», 221 ⭐ отзыв, цены от $46. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов ОАЭ. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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