1 чел.
По популярности
скидка
15%
Индивидуальная
8 часов
Знакомство с Дубаем: от восточных базаров до Бурдж-Халифы
Проведите незабываемый день в Дубае, исследуя его знаменитые достопримечательности от Пальмового острова до Бурдж-Халифы
Начало: У вашего отеля или удобного для вас места
«Затем вы прогуляетесь по амбициозной набережной «Дубай Марина», где расположены крупнейшие яхт-клубы мира, и посетите парк цветов, изумляющий совершенным сочетанием человеческой фантазии и природы»
Сегодня в 14:00
Завтра в 12:00
225$192 за всё до 4 чел.
Мини-группа
7 часов
Сафари по Аравийской пустыне (из Шарджи)
Насладитесь сафари по Аравийской пустыне с опытными водителями, катанием на верблюдах и ужином в лагере бедуинов. Полное погружение в арабскую культуру
Начало: Ваш отель
«Поездка по песчаным горам уже само по себе настоящее приключение и море эмоций, даже если вы находитесь на месте пассажира»
Расписание: ежедневно в 15:00
Завтра в 15:00
10 июня в 15:00
$63 за человека
скидка
15%
Индивидуальная
8 часов
Один день в сказочном Абу-Даби: индивидуальная экскурсия
Абу-Даби - самый богатый и колоритный эмират на Ближнем Востоке. Посетите великолепную мечеть шейха Зайда, деревню бедуинов и другие удивительные места
Начало: В вашем отеле, или удобном для вас месте
«Абу-Даби считается самым живописным городом во всей стране»
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
300$255 за всё до 4 чел.
Групповая
6 часов
Пустынное Сафари в Дубае: Экстремальное приключение с ужином в Шардже
Вас ждет захватывающее путешествие по пустыне с экстремальным катанием на квадроциклах и романтическим ужином под звездами
Начало: Ваш отель
«Вы отправитесь прямо в пустыню на сафари по высоким барханам и дюнам»
Расписание: ежедневно с 15:30-21:00
Завтра в 14:00
10 июня в 14:00
$46 за человека
Индивидуальная
10 часов
Парк Warner Brothers с трансфером из Шарджи: встречайте любимых героев
Приглашаем вас в мир кино и приключений в парке Warner Bros World. Откройте для себя мир, где каждый уголок наполнен волшебством
Начало: Любой отель Шарджи или Дубая
Расписание: По Вт Чт и Вс, выезд 9:00-10:00 зависит от расположения отеля
Завтра в 09:00
11 июня в 09:00
$140 за человека
Групповая
6 часов
Катание на квадроциклах в пустыне Шарджи: адреналин и незабываемые эмоции
Насладитесь захватывающим катанием на квадроциклах по пустыне Шарджи. Ощутите адреналин и свободу, управляя мощным квадроциклом самостоятельно
Начало: Ваш отель
«Пустынное сафари на квадроциклах будет интересно всем любителям экстремального отдыха, а так же и новичкам — попробовать себя в чём-то новом и почувствовать адреналин»
Расписание: ежедневно с 14:00 -21:00
Завтра в 14:00
10 июня в 14:00
$70 за человека
Групповая
5 часов
Из Шарджи: сафари в пустыне Lah Bab с премиум ужином в VIP кемпинге
Присоединяйтесь к увлекательному сафари в пустыне Lah Bab. Катание по дюнам, верблюды, шоу-программа и роскошный ужин ждут вас
Начало: Ваш отель
«Покатаетесь на верблюде, увидите танец живота, огненное шоу посреди живописной пустыни»
Расписание: ежедневно с 15:30-21:00
Завтра в 14:00
10 июня в 14:00
$65 за человека
Индивидуальная
8 часов
Встреча с героями кино в парке MotionGate из Шарджи
Приглашаем в уникальное путешествие по миру кино в парке MotionGate. Оживите свои любимые фильмы вместе с их героями
Расписание: Вторник, четверг, воскресенье (11.00 - 19.00)
10 июня в 12:00
11 июня в 09:00
от $85 за человека
Групповая
8 часов
Мир кубиков - парк Legoland из Шарджи
Парк Legoland в Шардже - это увлекательное приключение для всей семьи с множеством аттракционов и интерактивных горок
Расписание: Вторник, Четверг, Воскресенье (09:30)
Завтра в 09:30
10 июня в 11:00
от $85 за человека
Индивидуальная
12 часов
В парки развлечений Абу-Даби на весь день + трансфер из Шарджи или Аджмана
Насладитесь незабываемым днем в парках Абу-Даби! Посетите Ferrari World, Warner Bros. World или Yas Waterworld с удобным трансфером из Шарджи или Аджмана
Начало: Любой отель Шарджи или Аджмана
Расписание: Вт. Чт. Воскр. (09.00) ориентировочно, время зависит от расположения отеля
Завтра в 09:00
11 июня в 09:00
$160 за человека
Индивидуальная
4 часа
Индивидуальная экскурсия по глубоководной рыбалке из Шарджи в Дубай
Присоединяйтесь к четырёхчасовой глубоководной рыбалке на комфортабельном катере. Вас ждут барракуды, морские окуни, тунцы и кобии в водах Арабского залива
Начало: Сбор в любом отеле в ОАЭ
«Что вас ожидает:Рыбалка является неотъемлемой частью культуры и быта местных жителей, ведь Арабский залив изобилует разными видами рыб — от коралловых до промысловых»
Расписание: Ежедневно 06:00-10:00 и 14:00-18:00
Завтра в 06:00
10 июня в 06:00
$650 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
8 часов
Полет на вертолете + Пустынное Сафари с трансфером
Начало: Ваш отель
Расписание: ежедневно,время под запрос
13 июня в 14:30
14 июня в 14:30
от $275 за человека
Индивидуальная
4 часа
Из Шарджи: экстремальное сафари в пустыне
Отправьтесь на захватывающее сафари по барханам пустыни на мощных внедорожниках. Уникальные фотографии и незабываемые впечатления гарантированы
Начало: Ваш отель
«Вы отправитесь на сафари по выжженным солнцем барханам, сфотографируетесь на гребне песчаной дюны и увидите места, затерянные среди самой большой пустыни на Аравийском полуострове»
Расписание: ежедневно 07:30-12:00
Завтра в 06:00
10 июня в 06:00
$180 за человека
Индивидуальная
9 часов
Все грани Абу-Даби: экскурсия из Шарджи
Погрузитесь в контрасты Абу-Даби: от бедуинов до роскошных автомобилей, от древних ремёсел до современных аттракционов
Начало: В вашем отеле
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
$500 за всё до 4 чел.
Мини-группа
8 часов
Из Шарджи: ужин в пустыне в Bab Al Shams
Начало: Ваш отель
«Вы можете рассмотреть и другие наши варианты сафари:»
Расписание: ежедневно
10 июня в 14:30
11 июня в 14:30
$295 за человека
Мини-группа
10 часов
Из Шарджи: полёт на вертолёте + сафари с премиум ужином
Начало: Ваш отель
«Затем вас ждёт сафари по песчаным дюнам за городом, и здесь вы оцените масштабы построек на горизонте»
Расписание: Ежедневно,время под запрос
13 июня в 14:00
14 июня в 14:00
от $305 за человека
Индивидуальная
6 часов
Глубоководная рыбалка в Дубае: улов барракуды и морского окуня
Погрузитесь в мир морской рыбалки в Персидском заливе. Живописные виды, уникальный улов и незабываемые впечатления ждут вас
Начало: Любой отель в Шардже и Аджмане
«Рыбалка — это универсальный язык, который с доисторических времен понимают все»
Расписание: Каждый день - 06.00 - 10.00 и 14.00 - 18.00
Завтра в 06:00
10 июня в 06:00
$650 за всё до 6 чел.
Мини-группа
10 часов
Тематический парк Warner Brothers с трансфером
Начало: Любой отель Дубая
Расписание: Вт Чт и Вс с 9:00 до 10:00 выезд, время зависит от расположения отеля.
Завтра в 09:30
11 июня в 09:30
$140 за человека
Групповая
10 часов
Парк «Мир Феррари» с обедом и мечеть Шейха Зайда из Шарджи
Начало: Любой отель Дубая
Расписание: Вт Чт и Вс
Завтра в 09:30
11 июня в 09:30
$135 за человека
Групповая
8 часов
Тематический парк Legoland с трансфером
Начало: Любой отель Дубая
Расписание: Вт Чт и Вс, 9:00-10:00, время выезда зависит от расположения отеля
Завтра в 09:00
11 июня в 09:00
$115 за человека
Индивидуальная
10 часов
Из Шарджи - в Аль-Айн
Прогуляться по городу-саду в Аравийской Пустыне, посетить зоопарк, дворец и подняться на гору
Начало: в вашем отеле
«У подножия горы Джебел Хафит притаились радоновые источники, чьи чудодейственные воды, лечащие суставы, восстанавливающие нервную систему и кожу, вы сможете опробовать на себе»
Завтра в 13:00
10 июня в 08:00
от $300 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ИИлнур21 мая 2024Был большой разрыв между рейсами и мы решили потратить это время на знакомство с городом. Экскурсовод - Баха, встретил нас
- ААнна11 мая 2024Отлично
- ВВиктор10 мая 2024Экскурсия прошла на "отлично", проводил экскурсию Дильшод. Мы с семьёй были в Шардже транзитом. Восьмичасовую экскурсию надо было провести за
- ННаталья10 апреля 2024Хочу поблагодарить Дильшота за чудесную экскурсию по Абу-Даби! Мы действительно были в сказке. Все было легко, красиво, интересно. Дильшот подстраивался
- ЕЕлена29 марта 2024Отличная экскурсия Прекрасный гид, отличный собеседник, рассказывает много и интересно, об истории и быте, на любой вопрос есть ответ! Рекомендую всем! Восторг
- GGilyazova.zamira25 марта 2024Парк цветов + ярмарка Global Village (из Шарджи)Экскурсия хорошо организована. Все четко!
- GGilyazova.zamira18 марта 2024На экскурсию ездил муж. Приехал полный положительных впечатлений. Понравилось с самого начала, то как забрали из отеля, и сами аттракционы. Кстати, питание включено в стоимость.
- ООльга16 февраля 2024Парк цветов + ярмарка Global Village (из Шарджи)Экскурсия является одной из самых красочных и запоминающихся в богатом выборе предложений. Организация экскурсии включает в себя сбор группы по
- ВВалентин27 января 2024Очень понравилась поездка в Абу-Даби. Нашем экскурсоводом был Баха. Все показал и рассказал, уточнял куда и что мы хотим посмотреть и послушать, отвечал на любые вопросы. Было максимально комфортно и интересно. Спасибо за экскурсию. Однозначно рекомендуем.
- ТТатьяна9 января 2024Парк цветов + ярмарка Global Village (из Шарджи)Две достопримечательности Дубая, обязательные к посещению: ярко, красочно, незабываемо! Большое спасибо агенту Анне и экскурсоводу Светлане!
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