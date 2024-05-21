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гостиницам, краткий экскурс сопровождающего, его содействие в проходе в парки. (а оно необходимо, по причине огромного количества людей, желающих попасть индивидуально.)Определении четкого и понятного места встречи и рассадки по машинам в соответствии с местами проживания. Все это было организовано на хорошем уровне. Сами места безусловно прекрасны и познавательны, и в визуальном удовольствии и в познавательном смысле. Почему не 5?Были завышенные ожидания. предполагали наличие более полной информации и рассказа гида. Но практически в дороге это было сделать невозможно из-за краткого общения. А на самих объектах групповая экскурсия с сопровождением и рассказом невозможна из- за толпы. Поэтому. Спасибо. Спутник, мы с вами не в первой стране. Спасибо вашему агенту Анне, которая не оставляла без внимания. сразу после заявки было получено сообщение в вотсап. и постоянно весь процесс был под ее контролем.