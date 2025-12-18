Индивидуальная вечерняя экскурсия по Маскату | Ощутите магию города после захода солнца

Откройте для себя Маскат в вечерних огнях и прохладе ночного бриза.
Вас ждут фотостопы у Королевского оперного театра, на набережной Мутра и у дворца Аль-Алам, а также прогулка по яркому базару Мутра. Почувствуйте атмосферу города после заката — спокойную, чарующую и неповторимую.
Описание экскурсии
Когда солнце опускается за горизонт, столица Омана преображается — мягкий свет фонарей отражается в морской глади, а вечерний бриз наполняет город ароматами Востока. Приглашаем вас отправиться в увлекательное путешествие по Маскату, чтобы увидеть его главные достопримечательности в самом чарующем свете — вечернем.
Королевский оперный театр Маската
Начнём вечер с фотостопа у одной из самых изысканных архитектурных жемчужин города — Королевского оперного театра. Его величественный фасад и изящная подсветка превращают здание в настоящий дворец искусства. Прогулка вдоль пляжа Аль-Курам — «Улица любви»По дороге к набережной вы насладитесь поездкой вдоль побережья Аль-Курам — популярного места для вечерних прогулок местных жителей и гостей столицы. Здесь открываются захватывающие виды на море и прибрежные сады.
Восточный базар Мутра
Погрузитесь в атмосферу восточной торговли — пройдитесь по лабиринту ароматных лавочек, где продают специи, ладан, серебряные украшения, ткани и оманские сувениры. Это идеальное место, чтобы почувствовать дух старого Маската и приобрести памятный подарок.
Дворец Аль-Алам
Совершим фотостоп у официальной резиденции Его Величества Султана — дворца Аль-Алам. Его величественные колонны и сочетание ярких синих и золотых оттенков особенно эффектно смотрятся в лучах вечернего света.
Форты Мирани и Джалали XVI века
Вы увидите старинные крепости, охраняющие гавань Маската, — немые свидетели бурной истории Омана и морских сражений.
Форт Мутра
Завершим вечер видом на форт Мутра, возвышающийся над набережной и освещённый тысячами огней. Отсюда открываются панорамные виды на море и старый город.
По желанию
После экскурсии вы можете остановиться на ужин в одном из аутентичных оманских ресторанов и попробовать блюда национальной кухни — ароматный шаур, мясо на углях и традиционный кофе с финиками.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Фотостоп у Королевского оперного театра Маската - всемирно известного центра искусств и культуры
- Поездка вдоль пляжа Аль-Курам (местные называют его «Улицей любви») с живописными прибрежными видами
- Прогулка по традиционному восточному базару Мутра - здесь можно найти ремесленные изделия, специи и сувениры
- Фотостоп у величественного дворца Аль-Алам - официальной резиденции Его Величества Султана
- Осмотр исторических фортов Мирани и Джалали XVI века, охраняющих гавань Маската
- Вид на форт Мутра XVI века, возвышающийся над набережной с панорамными видами на море и город
- По желанию - остановка на ужин в аутентичном оманском ресторане и знакомство с национальной кухней
Где начинаем и завершаем?
Начало: Мы заберём вас из отеля, аэропорта или порта в Маскате
Завершение: После завершения экскурсии мы доставим вас обратно к месту встречи
Когда и сколько длится?
Когда: Экскурсии с понедельника по воскресенье с 17:00-19:00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
