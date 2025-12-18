Индивидуальная вечерняя экскурсия по Маскату | Ощутите магию города после захода солнца

Когда солнце опускается за горизонт, столица Омана преображается — мягкий свет фонарей отражается в морской глади, а вечерний бриз наполняет город ароматами Востока. Приглашаем вас отправиться в увлекательное путешествие по Маскату, чтобы увидеть его главные достопримечательности в самом чарующем свете — вечернем.

Королевский оперный театр Маската

Начнём вечер с фотостопа у одной из самых изысканных архитектурных жемчужин города — Королевского оперного театра. Его величественный фасад и изящная подсветка превращают здание в настоящий дворец искусства. Прогулка вдоль пляжа Аль-Курам — «Улица любви»По дороге к набережной вы насладитесь поездкой вдоль побережья Аль-Курам — популярного места для вечерних прогулок местных жителей и гостей столицы. Здесь открываются захватывающие виды на море и прибрежные сады.

Восточный базар Мутра

Погрузитесь в атмосферу восточной торговли — пройдитесь по лабиринту ароматных лавочек, где продают специи, ладан, серебряные украшения, ткани и оманские сувениры. Это идеальное место, чтобы почувствовать дух старого Маската и приобрести памятный подарок.

Дворец Аль-Алам

Совершим фотостоп у официальной резиденции Его Величества Султана — дворца Аль-Алам. Его величественные колонны и сочетание ярких синих и золотых оттенков особенно эффектно смотрятся в лучах вечернего света.

Форты Мирани и Джалали XVI века

Вы увидите старинные крепости, охраняющие гавань Маската, — немые свидетели бурной истории Омана и морских сражений.

Форт Мутра

Завершим вечер видом на форт Мутра, возвышающийся над набережной и освещённый тысячами огней. Отсюда открываются панорамные виды на море и старый город.

По желанию

После экскурсии вы можете остановиться на ужин в одном из аутентичных оманских ресторанов и попробовать блюда национальной кухни — ароматный шаур, мясо на углях и традиционный кофе с финиками.