1 чел.
По популярности
Индивидуальная
8 часов
Древний город Низва + музей «Оман на протяжении веков»
Полтора часа езды - и вы в старинном городе Низва. Узнайте о значении этого места, посетите рынки, форт и музей. Путешествие завершится вкусным обедом
Начало: У вашего отеля, в порту или аэропорту
3 июля в 06:00
4 июля в 06:00
$400 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
Уникальная экскурсия по Маскату: погрузитесь в атмосферу столицы Омана
Позвольте себе незабываемое путешествие по Маскату, столице Омана. Узнайте о культуре и истории города, посетив его главные достопримечательности
Начало: Заберем вас из отеля/порта
Расписание: Экскурсия проводится ежедневно и индивидуально под каждую группу
Завтра в 09:00
3 июля в 09:00
$245 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
8 часов
Индивидуальная экскурсия: Поездка в сказочный оазис Вади Шааб
Начните утро с увлекательного путешествия по Вади Шааб. Ожидает прогулка на лодке, живописные пейзажи и посещение Бамма-Синкхоль
Начало: Отель,Порт, Аэропорт
Расписание: Каждый день 09:00
3 июля в 07:00
4 июля в 07:00
от $400 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
Добро пожаловать в Маскат: индивидуальная экскурсия по столице Омана
Маскат - столица Омана, где сочетаются история и современность. Посетите форт Матрах, восточный базар, Королевский дворец и мечеть султана Кабуса
Начало: В отеле, порте или аэропорте
Завтра в 09:00
3 июля в 09:00
$220 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
8 часов
Индивидуальная экскурсия по Крепостям Омана в Маскате
Погрузитесь в историю Омана, посетив его величественные крепости. Узнайте о культурном наследии страны через уникальные архитектурные памятники
Начало: Заберем вас из отеля/порта
Завтра в 09:00
3 июля в 09:00
$490 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
7 часов
Путешествие в Вади Шаб: индивидуальная экскурсия из Маската
Вади Шаб - место, где сочетаются живописные скалы и обильная растительность. Испытайте весь спектр эмоций в этом райском уголке Омана
Начало: Заберем вас из отеля/порта
Расписание: Экскурсия проводится индивидуально с учетом ваших временных предпочтений
Завтра в 09:00
3 июля в 09:00
$395 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
12 часов
Увлекательная экскурсия по Низве и Аль-Джабель Аль-Ахдар
Погрузитесь в атмосферу Низвы, одного из старейших городов Омана, и насладитесь красотой горы Аль-Джабель Аль-Ахдар с её террасными садами
Начало: Заберем вас из отеля/порта
Завтра в 08:45
3 июля в 08:45
$490 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
8 часов
Индивидуальная экскурсия по городу Салалу: Вади Дарбат, Джебель Самхан, баобабы и Самхарам
Погрузитесь в атмосферу Омана, посетив оазис Вади Дарбат, гору Джебель Самхан, парк с баобабами и древний город Самхарам. Незабываемое путешествие ждёт вас
Начало: Заберем вас из отеля/порта
Завтра в 09:00
3 июля в 09:00
$400 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
10 часов
В портовый Сур из Маската: морской музей, лодки доу, черепахи
Сур - старейший порт Омана. Узнайте, как строят лодки доу, посетите морской музей и пляж, где черепахи откладывают яйца. Погружение в историю и культуру
Начало: У вашего отеля или в порту
Сегодня в 17:30
Завтра в 11:00
$570 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ССергей16 июня 2024Прекрасно и восхитительно - вот те слова, которыми хочется охарактеризовать экскурсию. Огромное спасибо экскурсоводу Сергею!!! Его познания в области культуры,
- ДДжафар25 апреля 2024Илья удивительный человек. Он прекрасно знает страну и конечно же сам маршрут. Было большое удовольствие путешествовать с ним. Очень рекомендую
- ААнна23 октября 2023Брала место в групповом туре на английском. Он состоялся, хотя нас было всего четверо, гид помогал на сложных участках пути, предоставили воду
Ответы на вопросы от путешественников по Маскату в категории «От Морского вокзала»
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Сколько стоит экскурсия по Маскату в июле 2024
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