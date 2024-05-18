Маскат прекрасен всегда, но вечер для него - особое время, когда всё преображается и становится сказочным.
Вы увидите в волшебном свете главные места города: мечеть Султана Кабуса, Королевский оперный театр и
Вы увидите в волшебном свете главные места города: мечеть Султана Кабуса, Королевский оперный театр и
7 причин купить эту экскурсию
- 🌟 Уникальная вечерняя атмосфера Маската
- 📸 Великолепные фотомоменты у главных достопримечательностей
- 🕌 Посещение мечети Султана Кабуса
- 🎭 Визит в Королевский оперный театр
- 🏰 Экскурсия по старинному форту Матрах
- 🛍 Прогулка по колоритному восточному базару
- 🍽 Возможность завершить вечер ужином в ресторане оманской кухни
Что можно увидеть
- Мечеть Султана Кабуса
- Королевский оперный театр
- Форт Матрах
- Набережная Карум
- Набережная Корниш Муттрах
- Восточный рынок
Ближайшие даты:
Время начала: 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30
Описание экскурсии
Что вас ожидает
За 3 часа вы:
- Полюбуетесь панорамным видом на Маскат и окрестности со смотровой площадки
- Сделаете фото на фоне мечети Султана Кабуса и Королевского оперного театра
- Погуляете по приятным набережным Карум и Корниш Муттрах
- Оцените старинный форт Матрах и услышите о его роли в защите города
- Посетите традиционный восточный рынок с сувенирами и ремесленными изделиями
По желанию можно завершить вечер в ресторане оманской кухни.
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
- Комфортабельный транспорт включён в стоимость
- Еда и напитки оплачиваются дополнительно
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Илья — ваша команда гидов в Маскате
Провели экскурсии для 1031 туриста
Приветствую всех озарённых звездой путешествий Омана! Дорогие друзья, как житель этой удивительно сказочной страны и русскоязычный гид с неоднократно подтверждённой лицензией от Министерства наследия и туризма Султаната Оман, я сЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Nikita
18 мая 2024
Был у гида Юлии! Отличный рассказчик, влюблена в Оман по уши! Побывали в интересных местах, но не советую брать экскурсии в пятницу - практически все будет закрыто, а на рынке
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