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форт Матрах. Погуляете по чудесным набережным и заглянете на колоритный восточный базар. Если пожелаете, завершите день ужином в ресторане традиционной оманской кухни.



За три часа вы полюбуетесь панорамным видом на Маскат и окрестности со смотровой площадки, сделаете фото на фоне мечети Султана Кабуса и Королевского оперного театра, погуляете по приятным набережным Карум и Корниш Муттрах, оцените старинный форт Матрах и услышите о его роли в защите города, посетите традиционный восточный рынок с сувенирами и ремесленными изделиями. По желанию можно завершить вечер в ресторане оманской кухни. Экскурсию для вас проведёт гид из нашей команды. Комфортабельный транспорт включён в стоимость, еда и напитки оплачиваются дополнительно