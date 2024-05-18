Магия вечернего Маската

Вечерний Маскат оживает в свете огней. Погуляйте по набережным, посетите мечеть, театр и форт, а также окунитесь в атмосферу восточного базара
Маскат прекрасен всегда, но вечер для него - особое время, когда всё преображается и становится сказочным.

Вы увидите в волшебном свете главные места города: мечеть Султана Кабуса, Королевский оперный театр и
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форт Матрах. Погуляете по чудесным набережным и заглянете на колоритный восточный базар. Если пожелаете, завершите день ужином в ресторане традиционной оманской кухни.

За три часа вы полюбуетесь панорамным видом на Маскат и окрестности со смотровой площадки, сделаете фото на фоне мечети Султана Кабуса и Королевского оперного театра, погуляете по приятным набережным Карум и Корниш Муттрах, оцените старинный форт Матрах и услышите о его роли в защите города, посетите традиционный восточный рынок с сувенирами и ремесленными изделиями. По желанию можно завершить вечер в ресторане оманской кухни. Экскурсию для вас проведёт гид из нашей команды. Комфортабельный транспорт включён в стоимость, еда и напитки оплачиваются дополнительно

5
1 отзыв

7 причин купить эту экскурсию

  1. 🌟 Уникальная вечерняя атмосфера Маската
  2. 📸 Великолепные фотомоменты у главных достопримечательностей
  3. 🕌 Посещение мечети Султана Кабуса
  4. 🎭 Визит в Королевский оперный театр
  5. 🏰 Экскурсия по старинному форту Матрах
  6. 🛍 Прогулка по колоритному восточному базару
  7. 🍽 Возможность завершить вечер ужином в ресторане оманской кухни

Что можно увидеть

  • Мечеть Султана Кабуса
  • Королевский оперный театр
  • Форт Матрах
  • Набережная Карум
  • Набережная Корниш Муттрах
  • Восточный рынок
Магия вечернего Маската
Магия вечернего Маската
Магия вечернего Маската
Ближайшие даты:
Время начала: 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30

Описание экскурсии

Что вас ожидает

За 3 часа вы:

  • Полюбуетесь панорамным видом на Маскат и окрестности со смотровой площадки
  • Сделаете фото на фоне мечети Султана Кабуса и Королевского оперного театра
  • Погуляете по приятным набережным Карум и Корниш Муттрах
  • Оцените старинный форт Матрах и услышите о его роли в защите города
  • Посетите традиционный восточный рынок с сувенирами и ремесленными изделиями

По желанию можно завершить вечер в ресторане оманской кухни.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
  • Комфортабельный транспорт включён в стоимость
  • Еда и напитки оплачиваются дополнительно

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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1
Nikita
18 мая 2024
Был у гида Юлии! Отличный рассказчик, влюблена в Оман по уши! Побывали в интересных местах, но не советую брать экскурсии в пятницу - практически все будет закрыто, а на рынке
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будет много людей! Мне не повезло, у меня была доступна только пятница, но Юлия элегантно выкрутилась все равно. Да и вообще если вы про «слушать», а не фоткать все подряд, то и пятница подойдет!!

Вообще я был удивлен, Оман меня поразил и во многом благодаря гиду!

Смело берите эту экскурсию! Оман ждет

Был у гида Юлии! Отличный рассказчик, влюблена в Оман по уши! Побывали в интересных местах, ноБыл у гида Юлии! Отличный рассказчик, влюблена в Оман по уши! Побывали в интересных местах, ноБыл у гида Юлии! Отличный рассказчик, влюблена в Оман по уши! Побывали в интересных местах, но

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