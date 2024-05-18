Вечерние экскурсии Маската

Найдено 4 экскурсии в категории «Вечерние» в Маскате на русском языке, цены от $170, скидки до 20%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Магия вечернего Маската
🚗 На машине
скидка
20%
Индивидуальная
3 часа
1 отзыв
Магия вечернего Маската: индивидуальная экскурсия
Вечерний Маскат оживает в свете огней. Погуляйте по набережным, посетите мечеть, театр и форт, а также окунитесь в атмосферу восточного базара
Начало: У вашего отеля
«По желанию можно завершить вечер в ресторане оманской кухни»
Завтра в 15:30
10 июня в 15:30
220$176 за всё до 4 чел.
Старинный город Низва + гора Джабель Ахдар за 1 день
🚗 На машине
Индивидуальная
11 часов
1 отзыв
Старинный город Низва + гора Джабель Ахдар за 1 день
Отправьтесь в увлекательное путешествие по историческому городу Низва и поднимитесь на гору Джабель Ахдар. Насладитесь видами и узнайте много нового
Начало: У вашего отеля
«На автомобиле поднимемся на высоту 2100 метров над уровнем моря, насладимся захватывающими видами и прекрасным закатом»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
$550 за всё до 6 чел.
Оазис Вади Шаб с закатом в пустыне
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
Оазис Вади Шаб с закатом в пустыне
Путешествие вдоль побережья Оманского залива, посещение оазиса Вади Шаб и закат в пустыне Вахибу. Обед на берегу, катание на верблюдах и знакомство с бедуинами
Начало: У вашего отеля
«А закат в этом месте — просто фантастика»
Сегодня в 17:00
Завтра в 08:00
$595 за всё до 6 чел.
Вечерний Маскат
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
Вечерний Маскат: архитектурные шедевры и восточный колорит
Прогулка по вечернему Маскату: мечети, дворцы, рынки и набережные. Окунитесь в атмосферу столицы Омана с русскоговорящим гидом и комфортным трансфером
Начало: У вашего отеля
«В вечернем блеске иллюминации Маскат по-настоящему оживает и расцветает»
Завтра в 18:00
10 июня в 18:00
$170 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • N
    Nikita
    18 мая 2024
    Магия вечернего Маската
    Был у гида Юлии! Отличный рассказчик, влюблена в Оман по уши! Побывали в интересных местах, но не советую брать экскурсии
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    в пятницу - практически все будет закрыто, а на рынке будет много людей! Мне не повезло, у меня была доступна только пятница, но Юлия элегантно выкрутилась все равно. Да и вообще если вы про «слушать», а не фоткать все подряд, то и пятница подойдет!! Вообще я был удивлен, Оман меня поразил и во многом благодаря гиду! Смело берите эту экскурсию! Оман ждет

    Был у гида Юлии! Отличный рассказчик, влюблена в Оман по уши! Побывали в интересных местах, ноБыл у гида Юлии! Отличный рассказчик, влюблена в Оман по уши! Побывали в интересных местах, ноБыл у гида Юлии! Отличный рассказчик, влюблена в Оман по уши! Побывали в интересных местах, но
  • А
    Анастасия
    17 мая 2024
    Старинный город Низва + гора Джабель Ахдар за 1 день
    Посетили экскурсию город Низва и гора Джабель. Удивительная экскурсия, необыкновенные виды, производство розовой воды, потрясающая крепость в Низве. Очень понравился гид Данила, внимательный, интересный рассказчик, чутко реагирует на все просьбы, влюблен в Оман и делится своей любовью с туристами.
    Посетили экскурсию город Низва и гора Джабель. Удивительная экскурсия, необыкновенные виды, производство розовой воды, потрясающая крепость

Ответы на вопросы от путешественников по Маскату в категории «Вечерние»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Маскате
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Магия вечернего Маската
  2. Старинный город Низва + гора Джабель Ахдар за 1 день
  3. Оазис Вади Шаб с закатом в пустыне
  4. Вечерний Маскат
Какие места ещё посмотреть в Маскате
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  2. Мечеть Султана Кабуса
  3. Оперный дом
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Сколько стоит экскурсия по Маскату в июне 2024
Сейчас в Маскате в категории "Вечерние" можно забронировать 4 экскурсии от 170 до 595 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
Экскурсии на русском языке в Маскате (Оман 🇴🇲) – у нас можно купить 4 экскурсии на 2024 год по теме «Вечерние», 2 ⭐ отзыва, цены от $170. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Омана. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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