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20%
Индивидуальная
3 часа
Магия вечернего Маската: индивидуальная экскурсия
Вечерний Маскат оживает в свете огней. Погуляйте по набережным, посетите мечеть, театр и форт, а также окунитесь в атмосферу восточного базара
Начало: У вашего отеля
«По желанию можно завершить вечер в ресторане оманской кухни»
Завтра в 15:30
10 июня в 15:30
220$176 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
11 часов
Старинный город Низва + гора Джабель Ахдар за 1 день
Отправьтесь в увлекательное путешествие по историческому городу Низва и поднимитесь на гору Джабель Ахдар. Насладитесь видами и узнайте много нового
Начало: У вашего отеля
«На автомобиле поднимемся на высоту 2100 метров над уровнем моря, насладимся захватывающими видами и прекрасным закатом»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
$550 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
10 часов
Оазис Вади Шаб с закатом в пустыне
Путешествие вдоль побережья Оманского залива, посещение оазиса Вади Шаб и закат в пустыне Вахибу. Обед на берегу, катание на верблюдах и знакомство с бедуинами
Начало: У вашего отеля
«А закат в этом месте — просто фантастика»
Сегодня в 17:00
Завтра в 08:00
$595 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3 часа
Вечерний Маскат: архитектурные шедевры и восточный колорит
Прогулка по вечернему Маскату: мечети, дворцы, рынки и набережные. Окунитесь в атмосферу столицы Омана с русскоговорящим гидом и комфортным трансфером
Начало: У вашего отеля
«В вечернем блеске иллюминации Маскат по-настоящему оживает и расцветает»
Завтра в 18:00
10 июня в 18:00
$170 за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- NNikita18 мая 2024Был у гида Юлии! Отличный рассказчик, влюблена в Оман по уши! Побывали в интересных местах, но не советую брать экскурсии
- ААнастасия17 мая 2024Посетили экскурсию город Низва и гора Джабель. Удивительная экскурсия, необыкновенные виды, производство розовой воды, потрясающая крепость в Низве. Очень понравился гид Данила, внимательный, интересный рассказчик, чутко реагирует на все просьбы, влюблен в Оман и делится своей любовью с туристами.
Ответы на вопросы от путешественников по Маскату в категории «Вечерние»
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