1 чел.
По популярности
Индивидуальная
8 часов
Древний город Низва + музей «Оман на протяжении веков»
Полтора часа езды - и вы в старинном городе Низва. Узнайте о значении этого места, посетите рынки, форт и музей. Путешествие завершится вкусным обедом
Начало: У вашего отеля, в порту или аэропорту
Завтра в 06:00
3 июля в 06:00
$400 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Индивидуальная экскурсия: Поездка в сказочный оазис Вади Шааб
Начните утро с увлекательного путешествия по Вади Шааб. Ожидает прогулка на лодке, живописные пейзажи и посещение Бамма-Синкхоль
Начало: Отель,Порт, Аэропорт
Расписание: Каждый день 09:00
Завтра в 07:00
3 июля в 07:00
от $400 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
Добро пожаловать в Маскат: индивидуальная экскурсия по столице Омана
Маскат - столица Омана, где сочетаются история и современность. Посетите форт Матрах, восточный базар, Королевский дворец и мечеть султана Кабуса
Начало: В отеле, порте или аэропорте
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$220 за всё до 6 чел.
скидка
25%
Индивидуальная
12 часов
Гранд-Каньон, старинная Низва и оманский ужин (всё включено)
Насыщенное путешествие по Оману на современном внедорожнике: старинная Низва, Гранд-Каньон, восточный чай и традиционный ужин. Всё включено
Начало: У вашего отеля или в аэропорту
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
630$473 за всё до 4 чел.
скидка
25%
Индивидуальная
12 часов
Вади Шаб, Синкхолл и Матрах, исторический центр столицы
Познакомьтесь с разнообразием Омана: каньоны, природные бассейны, карстовые провалы и исторические места Маската. Индивидуальная экскурсия для всей семьи
Начало: В вашем отеле/аэропорту
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
550$413 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
9 часов
Самый лучший день в Омане: Вади Шаб, Аравийское море, озеро Бимма
Приглашаем вас в увлекательное путешествие по Оману. Вас ждут Вади Шаб, Аравийское море, озеро Бимма и национальный обед. Не упустите шанс
Начало: У вашего отеля или в аэропорту
Завтра в 08:00
3 июля в 08:00
$480 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ДДжафар25 апреля 2024Илья удивительный человек. Он прекрасно знает страну и конечно же сам маршрут. Было большое удовольствие путешествовать с ним. Очень рекомендую
- ААнна23 октября 2023Брала место в групповом туре на английском. Он состоялся, хотя нас было всего четверо, гид помогал на сложных участках пути, предоставили воду
Ответы на вопросы от путешественников по Маскату в категории «Из аэропорта»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Маскате
В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 6
Какие места ещё посмотреть в Маскате
5 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
Сколько стоит экскурсия по Маскату в июле 2024
Сейчас в Маскате в категории "Из аэропорта" можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 220 до 480 со скидкой до 25%. Туристы уже оставили гидам 4 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.96 из 5
Экскурсии на русском языке в Маскате (Оман 🇴🇲) – у нас можно купить 6 экскурсий на 2024 год по теме «Из аэропорта», 4 ⭐ отзыва, цены от $220. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Омана. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь