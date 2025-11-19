Добро пожаловать в Маскат — город, где горы опускаются к морю, в воздухе смешаны ароматы ладана и морского ветра, а солнце играет на белоснежных стенах домов. Здесь Восток дышит мягко, не торопясь. Он раскрывается тем, кто готов слушать, смотреть и чувствовать. Я расскажу вам истории о султане, городе и людях, которые живут здесь в ритме моря и ветра.
Описание экскурсии
Вы увидите:
- мечеть султана Кабуса — сияние хрусталя Swarovski, мраморные залы, самый большой в мире ковёр ручной работы.
- Королевский оперный дом Маската — белоснежный песчаник, благородство линий и тишина фойе — всё это настоящий гимн гармонии.
- чайные лавки — остановимся на традиционный карак: густой пряный чай с молоком и кардамоном.
- район Матрах и рынок Матрах-сук — аромат специй и ладана, узкие улочки, серебро, ткани, кинжалы ханжар. Здесь легко потеряться и ещё легче найти ту самую атмосферу Востока.
- дворец Аль-Алам — резиденция султана Кабуса. Золотые ворота, лазурные купола и отражение солнца в море — как финальный аккорд нашего путешествия.
Я расскажу:
- как создавалась мечеть султана Кабуса — история строительства, легендарный ковёр весом 20 тонн и люстра Swarovski.
- почему мечеть открыта для всех и как в ней соединились традиции исламского мира и современная архитектура.
- кто вдохновил султана Кабуса построить Королевский оперный дом и почему именно здесь выступали Пласидо Доминго и Андреа Бочелли.
- что символизирует чай карак и почему оманцы начинают утро с этого напитка, не спеша, с улыбкой и разговором.
- какие тайны хранит Матрах-сук: торговля ладаном, жемчужные караваны, ремёсла и традиции купцов.
- чем символичен дворец Аль-Алам.
Организационные детали
- Поездка пройдёт на комфортабельном микроавтобусе с кондиционером.
- Дополнительно оплачиваются билеты в оперный театр — $10 за чел., аренда национальной одежды в мечети — по желанию и при необходимости.
- Оставшуюся часть оплаты можно внести наличными в долларах США либо переводом в рублях по курсу ЦБ РФ на день оплаты + 5%.
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$55
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В вашем отеле в Маскате
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник и четверг в 08:30
Экскурсия длится около 4.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 11 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Надя — ваш гид в Маскате
Я ваш гид в Омане. С любовью покажу удивительный Оман — страну гор, оазисов, древних крепостей и бескрайней пустыни.
