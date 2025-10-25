Индивидуальная фотопрогулка в Низву из Маската - это возможность не только сделать стильные снимки, но и погрузиться в атмосферу восточной сказки.
Прогулка по узким улочкам старого города, посещение шумного рынка с
6 причин купить эту прогулку с фотографом
- 📸 Профессиональные фотографии
- 🏰 Посещение крепости 17 века
- 🛍️ Аутентичный рынок
- 🌴 Финиковые оазисы
- 🚗 Комфортное путешествие
- 👗 Возможность арендовать оманские наряды
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Наилучшее время для фото-прогулки в Низву из Маската - с ноября по март. В это время погода наиболее комфортная, с умеренными температурами и минимальной влажностью, что делает прогулки по городу приятными и неутомительными. В апреле и мае, а также в октябре, погода также может быть подходящей, хотя температуры начинают повышаться. В остальные месяцы, особенно летом, жара может быть значительной, но если вы готовы к более жарким условиям, прогулка всё равно будет интересной.
Сейчас ноябрь — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Старый город
- Рынок Низвы
- Крепость Низвы
Описание фото-прогулки
Погуляете по лабиринтам улиц Старого города, пройдёте сквозь колоритный рынок, увидите мощную оборонительную крепость 17 века и заглянете в секретные районы города — а наша профессиональная камера и не менее профессиональный взгляд поймают лучшие ракурсы и моменты.
Между кадрами поговорим:
- Как Низва стала культурной и религиозной столицей Омана
- Почему местный рынок считается одним из самых аутентичных в Омане и какие товары здесь ценятся веками
- Как финиковые рощи и древняя система фаладжей помогли людям выживать в засушливом климате
- Какие сувениры привезти из этого города
Организационные детали
- В течение 48 часов после встречи вы получите 15–20 обработанных кадров по электронной почте или через облачный сервис
- Снимаем на профессиональную камеру Canon
- Едем на автомобиле GMC Sierra. Дорога в одну сторону занимает около 3 часов
- С вами буду я или другой гид-фотограф из нашей команды
- По желанию можно арендовать традиционные оманские наряды. Детали уточняйте в переписке
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Дмитрий — ваша команда гидов в Маскате
Провели экскурсии для 12 туристов
Мы — бутик-консьерж в Маскате. Проектируем ваш день в Омане с нуля, кураторски ведём его «под ключ» и отвечаем за результат целиком — от маршрута и тайминга до безопасности и финальных деталей. Один контакт, бесшовная организация, спокойный сервис.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Анастасия
25 окт 2025
Впервые прилетела в Оман, к сожалению, на несколько дней и очень хотелось прочувствовать атмосферу Востока, познакомиться с историей и просто насладиться красотой страны. Дмитрий помог осуществить желание на все 100%!
Входит в следующие категории Маската
