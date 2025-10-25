Мои заказы

На атмосферную фотопрогулку в Низву - из Маската

Погрузитесь в восточную сказку Низвы: узкие улочки, шумный рынок и мощная крепость. Без суеты и в дружеской обстановке создайте стильные снимки
Индивидуальная фотопрогулка в Низву из Маската - это возможность не только сделать стильные снимки, но и погрузиться в атмосферу восточной сказки.

Прогулка по узким улочкам старого города, посещение шумного рынка с
читать дальше

пряностями и серебром, а также восхищение местным фортом и финиковыми оазисами оставят незабываемые впечатления.

В дружеской обстановке и без суеты вы сможете раскрыться перед камерой, а профессиональный фотограф поможет запечатлеть лучшие моменты. Это идеальный способ совместить культурное обогащение с созданием уникальных фотографий

5
1 отзыв

6 причин купить эту прогулку с фотографом

  • 📸 Профессиональные фотографии
  • 🏰 Посещение крепости 17 века
  • 🛍️ Аутентичный рынок
  • 🌴 Финиковые оазисы
  • 🚗 Комфортное путешествие
  • 👗 Возможность арендовать оманские наряды

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Наилучшее время для фото-прогулки в Низву из Маската - с ноября по март. В это время погода наиболее комфортная, с умеренными температурами и минимальной влажностью, что делает прогулки по городу приятными и неутомительными. В апреле и мае, а также в октябре, погода также может быть подходящей, хотя температуры начинают повышаться. В остальные месяцы, особенно летом, жара может быть значительной, но если вы готовы к более жарким условиям, прогулка всё равно будет интересной.
Сейчас ноябрь — это идеальное время.
На атмосферную фотопрогулку в Низву - из Маската© Дмитрий
На атмосферную фотопрогулку в Низву - из Маската© Дмитрий
На атмосферную фотопрогулку в Низву - из Маската© Дмитрий
Ближайшие даты:
11
ноя12
ноя13
ноя15
ноя16
ноя17
ноя18
ноя
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00

Что можно увидеть

  • Старый город
  • Рынок Низвы
  • Крепость Низвы

Описание фото-прогулки

Погуляете по лабиринтам улиц Старого города, пройдёте сквозь колоритный рынок, увидите мощную оборонительную крепость 17 века и заглянете в секретные районы города — а наша профессиональная камера и не менее профессиональный взгляд поймают лучшие ракурсы и моменты.

Между кадрами поговорим:

  • Как Низва стала культурной и религиозной столицей Омана
  • Почему местный рынок считается одним из самых аутентичных в Омане и какие товары здесь ценятся веками
  • Как финиковые рощи и древняя система фаладжей помогли людям выживать в засушливом климате
  • Какие сувениры привезти из этого города

Организационные детали

  • В течение 48 часов после встречи вы получите 15–20 обработанных кадров по электронной почте или через облачный сервис
  • Снимаем на профессиональную камеру Canon
  • Едем на автомобиле GMC Sierra. Дорога в одну сторону занимает около 3 часов
  • С вами буду я или другой гид-фотограф из нашей команды
  • По желанию можно арендовать традиционные оманские наряды. Детали уточняйте в переписке

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дмитрий
Дмитрий — ваша команда гидов в Маскате
Провели экскурсии для 12 туристов
Мы — бутик-консьерж в Маскате. Проектируем ваш день в Омане с нуля, кураторски ведём его «под ключ» и отвечаем за результат целиком — от маршрута и тайминга до безопасности и финальных деталей. Один контакт, бесшовная организация, спокойный сервис.
Задать вопрос

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
Анастасия
Анастасия
25 окт 2025
Впервые прилетела в Оман, к сожалению, на несколько дней и очень хотелось прочувствовать атмосферу Востока, познакомиться с историей и просто насладиться красотой страны. Дмитрий помог осуществить желание на все 100%!
читать дальше

🌞

Дмитрий рассказывал массу интересных историй и фактов Мы побывали в трёх потрясающих локациях — каждая по-своему атмосферная и красивая. Фотографии получились живые, тёплые и передающие атмосферу Омана.
Получилось совместить отдых, углубиться в историю и сделать красивые кадры на память.

Остались только самые приятные впечатления
При следующем визите в Оман обязательно снова обращусь к Дмитрию!

Впервые прилетела в Оман, к сожалению, на несколько дней и очень хотелось прочувствовать атмосферу Востока, познакомитьсяВпервые прилетела в Оман, к сожалению, на несколько дней и очень хотелось прочувствовать атмосферу Востока, познакомитьсяВпервые прилетела в Оман, к сожалению, на несколько дней и очень хотелось прочувствовать атмосферу Востока, познакомитьсяВпервые прилетела в Оман, к сожалению, на несколько дней и очень хотелось прочувствовать атмосферу Востока, познакомитьсяВпервые прилетела в Оман, к сожалению, на несколько дней и очень хотелось прочувствовать атмосферу Востока, познакомитьсяВпервые прилетела в Оман, к сожалению, на несколько дней и очень хотелось прочувствовать атмосферу Востока, познакомиться

Входит в следующие категории Маската

Похожие экскурсии из Маската

Из Маската - в древнюю крепость Низва и к величественным горам
На машине
10 часов
8 отзывов
Мини-группа
до 4 чел.
Из Маската - в древнюю крепость Низва и к величественным горам
Отправляйтесь в захватывающее путешествие из Маската к крепости Низва и величественным горам. Ощутите дух древности и насладитесь уникальными видами
Начало: У вашего отеля
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 08:00, в пятницу в 06:00
Завтра в 08:00
12 ноя в 08:00
$150 за человека
Старинный город Низва + гора Джабель Ахдар за 1 день
На машине
11 часов
2 отзыва
Индивидуальная
до 6 чел.
Старинный город Низва + гора Джабель Ахдар за 1 день
Отправьтесь в увлекательное путешествие по историческому городу Низва и поднимитесь на гору Джабель Ахдар. Насладитесь видами и узнайте много нового
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:00
11 ноя в 08:00
$510 за всё до 6 чел.
Путешествие вглубь Омана: древняя Низва, Аль-Хамра и гора Солнца
На машине
10 часов
4 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие вглубь Омана
Откройте для себя аутентичный Оман: древние города, заброшенные деревни и величественные горы. Прогулка по базару, старинные улочки и горные пейзажи ждут вас
Начало: В месте вашего пребывания
Завтра в 08:00
11 ноя в 08:00
$530 за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий в Маскате. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Маскате