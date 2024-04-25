Древний город Низва + музей «Оман на протяжении веков»

Полтора часа езды - и вы в старинном городе Низва. Узнайте о значении этого места, посетите рынки, форт и музей. Путешествие завершится вкусным обедом
Полтора часа езды - и вы окажетесь в старинном городе Низва, который играет важную роль в истории Омана.

Посетите колоритные рынки фиников, халвы и сувениров, где сможете прочувствовать торговую атмосферу города.

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форт Низвы, построенный в 17 веке, с мощной башней высотой 30 метров и древними артефактами в музее форта.

В современном музее «Оман на протяжении веков» вас ждут экспонаты, отражающие историю и культуру страны от древности до наших дней. Путешествие завершится обедом в ресторане с традиционной оманской кухней.

Узнайте о влиянии ислама и торговых путей на развитие культуры и общества Омана, традиционных ремёслах и продуктах, архитектурных особенностях крепостей и замков, а также о социальной, экономической и повседневной жизни страны. Экскурсия проходит на авто 2018 года или новее, на седане или джипе. Обед включён в стоимость, а вход в форт и музей оплачивается дополнительно

5
1 отзыв

5 причин купить эту экскурсию

  1. 🕌 Погружение в историю Омана
  2. 🛍️ Посещение колоритных рынков
  3. 🏰 Осмотр древнего форта
  4. 🏛️ Музей с уникальными экспонатами
  5. 🍽️ Вкусная традиционная кухня

Что можно увидеть

  • Рынки фиников
  • Рынки халвы
  • Рынки сувениров
  • Форт Низвы
  • Музей «Оман на протяжении веков»
Древний город Низва + музей «Оман на протяжении веков»
Древний город Низва + музей «Оман на протяжении веков»
Древний город Низва + музей «Оман на протяжении веков»
Ближайшие даты:
Время начала: 06:00, 06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

  • Рынки: вы побываете на рынках фиников, халвы и сувениров, где прочувствуете торговую атмосферу города
  • Форт Низвы: осмотрите крепость 17 века с мощной башней высотой 30 метров и увидите древние артефакты в музее форта
  • Музей «Оман на протяжении веков»: здесь вас ждут экспонаты, отражающие историю и культуру страны от древности до наших дней
  • Обед: заглянем в ресторан, чтобы отведать традиционную оманскую кухню

Вы узнаете о:

  • Влиянии ислама и торговых путей на развитие культуры и общества Омана
  • Традиционных ремёслах и продуктах
  • Архитектурных особенностях и стратегическом значении крепостей и замков в Омане
  • Социальной, экономической и повседневной жизни страны

Организационные детали

  • Дорога до Низвы — 170 км, или 1,5 часа
  • Экскурсия проходит на авто 2018 года или новее, на седане или джипе (примеры на фото)
  • Обед входит в стоимость

Дополнительно оплачиваются:

  • Форт — 13$ с человека
  • Музей — 13$ с человека

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля, в порту или аэропорту
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Джафар
25 апр 2024
Илья удивительный человек. Он прекрасно знает страну и конечно же сам маршрут. Было большое удовольствие путешествовать с ним. Очень рекомендую Илью как гида и сам маршрут. Но если у вас есть другие идеи на счет маршрута Илья может вам помочь и все организовать

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