Полтора часа езды - и вы окажетесь в старинном городе Низва, который играет важную роль в истории Омана.
Посетите колоритные рынки фиников, халвы и сувениров, где сможете прочувствовать торговую атмосферу города.
Осмотрите
Посетите колоритные рынки фиников, халвы и сувениров, где сможете прочувствовать торговую атмосферу города.
Осмотрите
5 причин купить эту экскурсию
- 🕌 Погружение в историю Омана
- 🛍️ Посещение колоритных рынков
- 🏰 Осмотр древнего форта
- 🏛️ Музей с уникальными экспонатами
- 🍽️ Вкусная традиционная кухня
Что можно увидеть
- Рынки фиников
- Рынки халвы
- Рынки сувениров
- Форт Низвы
- Музей «Оман на протяжении веков»
Ближайшие даты:
Время начала: 06:00, 06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
- Рынки: вы побываете на рынках фиников, халвы и сувениров, где прочувствуете торговую атмосферу города
- Форт Низвы: осмотрите крепость 17 века с мощной башней высотой 30 метров и увидите древние артефакты в музее форта
- Музей «Оман на протяжении веков»: здесь вас ждут экспонаты, отражающие историю и культуру страны от древности до наших дней
- Обед: заглянем в ресторан, чтобы отведать традиционную оманскую кухню
Вы узнаете о:
- Влиянии ислама и торговых путей на развитие культуры и общества Омана
- Традиционных ремёслах и продуктах
- Архитектурных особенностях и стратегическом значении крепостей и замков в Омане
- Социальной, экономической и повседневной жизни страны
Организационные детали
- Дорога до Низвы — 170 км, или 1,5 часа
- Экскурсия проходит на авто 2018 года или новее, на седане или джипе (примеры на фото)
- Обед входит в стоимость
Дополнительно оплачиваются:
- Форт — 13$ с человека
- Музей — 13$ с человека
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля, в порту или аэропорту
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Илья — ваша команда гидов в Маскате
Провели экскурсии для 1031 туриста
Приветствую всех озарённых звездой путешествий Омана! Дорогие друзья, как житель этой удивительно сказочной страны и русскоязычный гид с неоднократно подтверждённой лицензией от Министерства наследия и туризма Султаната Оман, я сЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Джафар
25 апр 2024
Илья удивительный человек. Он прекрасно знает страну и конечно же сам маршрут. Было большое удовольствие путешествовать с ним. Очень рекомендую Илью как гида и сам маршрут. Но если у вас есть другие идеи на счет маршрута Илья может вам помочь и все организовать
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