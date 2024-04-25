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форт Низвы, построенный в 17 веке, с мощной башней высотой 30 метров и древними артефактами в музее форта.



В современном музее «Оман на протяжении веков» вас ждут экспонаты, отражающие историю и культуру страны от древности до наших дней. Путешествие завершится обедом в ресторане с традиционной оманской кухней.



Узнайте о влиянии ислама и торговых путей на развитие культуры и общества Омана, традиционных ремёслах и продуктах, архитектурных особенностях крепостей и замков, а также о социальной, экономической и повседневной жизни страны. Экскурсия проходит на авто 2018 года или новее, на седане или джипе. Обед включён в стоимость, а вход в форт и музей оплачивается дополнительно