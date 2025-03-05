3 часа
Фотопрогулка
Живописный Оман с высоты: видео - и фотосъёмка с дрона
Увезти из путешествия не только яркие воспоминания, но и профессиональные кадры
Начало: От удобного адреса в пределах Маската
$100 за человека
1.5 часа
Фотопрогулка
Фотопрогулка по Маскату
Индивидуальная фотопрогулка по Маскату подарит вам не только красивые снимки, но и новые знания о культуре и архитектуре Омана
«Эта фотопрогулка поможет взглянуть на Маскат с новой, художественной, стороны и увезти с собой впечатляющие снимки»
Завтра в 08:00
6 мар в 08:00
$60 за человека
9 часов
Фотопрогулка
до 4 чел.
На атмосферную фотопрогулку в Низву
Погрузитесь в восточную сказку Низвы: узкие улочки, шумный рынок и мощная крепость. Без суеты и в дружеской обстановке создайте стильные снимки
«С вами буду я или другой гид-фотограф из нашей команды»
Завтра в 08:00
6 мар в 08:00
$400 за всё до 4 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Маскату в категории «Фотопрогулки»
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