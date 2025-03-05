Найдено 3 экскурсии в категории « Фотопрогулки » в Маскате на русском языке, цены от $60. Расписание для бронирования на март, апрель и май в 2025 году

1 чел. По популярности На машине 3 часа Фотопрогулка Живописный Оман с высоты: видео - и фотосъёмка с дрона Увезти из путешествия не только яркие воспоминания, но и профессиональные кадры Начало: От удобного адреса в пределах Маската $ 100 за человека Пешая 1.5 часа Фотопрогулка Фотопрогулка по Маскату Индивидуальная фотопрогулка по Маскату подарит вам не только красивые снимки, но и новые знания о культуре и архитектуре Омана «Эта фотопрогулка поможет взглянуть на Маскат с новой, художественной, стороны и увезти с собой впечатляющие снимки» $ 60 за человека На машине 9 часов Фотопрогулка до 4 чел. На атмосферную фотопрогулку в Низву Погрузитесь в восточную сказку Низвы: узкие улочки, шумный рынок и мощная крепость. Без суеты и в дружеской обстановке создайте стильные снимки «С вами буду я или другой гид-фотограф из нашей команды» $ 400 за всё до 4 чел. Другие экскурсии Маската

Ответы на вопросы от путешественников по Маскату в категории «Фотопрогулки»

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