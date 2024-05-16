Активности – экскурсии в Маскате

Найдено 5 экскурсий в категории «Активности» в Маскате на русском языке, цены от $125. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Поездка в сказочный оазис - Вади Шааб
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
36 отзывов
Индивидуальная экскурсия: Поездка в сказочный оазис - Вади Шааб
Погрузитесь в атмосферу оазиса Вади Шааб и карстового озера Бимма. Легкий хайкинг, водные переправы и купание в кристально чистых водоемах ждут вас
Начало: В вашем отеле в Маскате
Завтра в 06:00
10 июня в 06:00
$400 за всё до 4 чел.
Вади Хавир и пустыня Рамлат-эль-Вахиба - активный день в Омане
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
1 отзыв
Вади Хавир и пустыня Рамлат-эль-Вахиба - активный день в Омане
Погрузитесь в атмосферу Омана: купание в каньоне, квадросафари по барханам и ужин в традиционном ресторане. Незабываемый день в Маскате
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
$600 за всё до 4 чел.
2 в 1: Маскат + оазис Вади Шаб (обед включён)
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
1 отзыв
2 в 1: Маскат + оазис Вади Шаб (обед включён)
Погрузитесь в атмосферу Маската и Вади Шаб. Увидите мечеть Султана Кабуса, Королевский оперный театр, природные бассейны и каньоны, а также насладитесь обедом
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 17:00
Завтра в 08:00
$470 за всё до 6 чел.
Снорклинг-путешествие на острова Дайманиат
Мини-группа
4 часа
Снорклинг на островах Дайманиат: красота подводного мира
Погрузитесь в мир подводных приключений на островах Дайманиат! Яркие рыбы, морские черепахи и освежающие напитки на борту ждут вас
Начало: На пристани в Маскате
Расписание: ежедневно в 08:00
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
$125 за человека
Гранд-Каньон, старинная Низва и оманский ужин (всё включено)
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
Гранд-Каньон, старинная Низва и оманский ужин (всё включено)
Насыщенное путешествие по Оману на современном внедорожнике: старинная Низва, Гранд-Каньон, восточный чай и традиционный ужин. Всё включено
Начало: У вашего отеля или в аэропорту
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
$630 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Ирина
    16 мая 2024
    Вади Хавир и пустыня Рамлат-эль-Вахиба - активный день в Омане
    Спасибо большое Павлу за интересную, активную и познавательную экскурсию! Отдельная благодарность за внимание ко всем деталям, получилась очень насыщенная программа,
    читать дальше

    даже не все успели, что планировали - оставили на следующую поездку)) Обязательно вернёмся ещё и с удовольствием продолжим знакомство с прекрасным Оманом!

  • К
    Карина
    1 мая 2024
    Поездка в сказочный оазис - Вади Шааб
    Экскурсия началась с того, что нас забрали от отеля, договорились на раннее время (на 7 утра) и не прогадали. Мы
    читать дальше

    комфортно доехали до места, еще было немного туристов. Сама локация просто великолепная, удивило, что можно оставить вещи in the middle og nowhere и вернуться к ним в целости и сохранности. У нас был гид Вадим, на протяжении всей экскурсии рассказывал об Омане, местной культуре, тому, как живут приезжие в этой стране. Всё было супер, даже прыгали в гроте, Вадим с каждым из нас по разу) Экскурсию и организатора очень рекомендую.

  • К
    Константин
    24 апреля 2024
    Поездка в сказочный оазис - Вади Шааб
    У нас была длительная стыковка в Маскате. Мы еще при покупке билетов узнали о возможности безвизового выхода в Омане. Эта экскурсия
    читать дальше

    реально лучший способ потратить 1 день своего путешествия. Комфортный автомобиль. Русский гид, которому хорошо известны дежурные вопросы соотечественников) Очень хороший маршрут. Без преувеличения уникальный. Мы прошли по красивому ущелью. Проплыли по леденящему душу "секретному" пути в пещеру с водопадом. Хотелось провести на этом маршруте хотябы на час больше.

  • Т
    Татьяна
    11 апреля 2024
    2 в 1: Маскат + оазис Вади Шаб (обед включён)
    Экскурсия и гид Данила очень понравились. Данила очень доброжелательный, шел на встречу всем нашим пожеланиям. Много знает и про историю
    читать дальше

    Омана, и про обычаи и про современную жизнь. Очень удачно составлена экскурсия - все основные достопримечательности Маската, даже удалось посмотреть часть вечером, плюс природа. Мы просто в восторге от оазиса Вади Шаб, всем рекомендую к посещению.

  • Т
    Таня
    2 апреля 2024
    Поездка в сказочный оазис - Вади Шааб
    Классно съездили! Спасибо нашему гиду Вадиму огромное. Было тяжеловато топать, но в конце ждал суперприз с купанием в пещере) Категорически рекомендуем всем эту экскурсию.

Ответы на вопросы от путешественников по Маскату в категории «Активности»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Маскате
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 5
  1. Поездка в сказочный оазис - Вади Шааб
  2. Вади Хавир и пустыня Рамлат-эль-Вахиба - активный день в Омане
  3. 2 в 1: Маскат + оазис Вади Шаб (обед включён)
  4. Снорклинг-путешествие на острова Дайманиат
  5. Гранд-Каньон, старинная Низва и оманский ужин (всё включено)
Какие места ещё посмотреть в Маскате
4 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Мечеть Султана Кабуса
  3. Оперный дом
  4. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Маскату в июне 2024
Сейчас в Маскате в категории "Активности" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 125 до 630. Туристы уже оставили гидам 38 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
Экскурсии на русском языке в Маскате (Оман 🇴🇲) – у нас можно купить 5 экскурсий на 2024 год по теме «Активности», 38 ⭐ отзывов, цены от $125. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Омана. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
ХорошоТам