Чтобы прочувствовать контрасты столицы Омана, мы отправимся к узким улочкам и ароматам базаров Старого Матраха, в элегантный район Альмуж с его яхтами и кафе и к современной архитектуре. За одну поездку вы ощутите дух старого Востока и дыхание будущего.
Описание экскурсии
Старый Матрах
Прогулка по восточному базару, где витает аромат ладана и пряностей. Вы посетите форт Матрах — крепость 16 века на скале с панорамным видом на город и море, а затем прогуляетесь по набережной Корниш, где смешиваются запахи солёной воды и специй.
Современный район Альмуж
Вы окажетесь в роскошном новом центре Маската — на набережной Альмуж Марина, среди яхт, пальм и стильных кафе. Это место символизирует современный облик Омана.
Вы узнаете:
- как Маскат превратился из маленького порта в современную столицу
- почему архитектура Омана должна сохранять национальный стиль
- и как Альмуж стал новым символом страны
Организационные детали
- Поездка проходит на комфортабельном автомобиле Hunday Tucson 2023 года, есть детское кресло (напишите, если оно необходимо)
- Вход в форт Матрах оплачивается отдельно — $8 с человека (дети до 7 лет — бесплатно)
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Марина — ваша команда гидов в Маскате
Провели экскурсии для 30 туристов
Я профессиональный гид, закончила обучение в колледже туризма в Омане, имею сертификацию гида и работаю в этой сфере с 2018 года. Люблю свою работу, каждая экскурсия — это продуманный маршрут, уютная атмосфера и живой диалог. Буду рада стать вашим проводником в невероятном Омане.
