Чтобы прочувствовать контрасты столицы Омана, мы отправимся к узким улочкам и ароматам базаров Старого Матраха, в элегантный район Альмуж с его яхтами и кафе и к современной архитектуре. За одну поездку вы ощутите дух старого Востока и дыхание будущего.

Описание экскурсии

Старый Матрах

Прогулка по восточному базару, где витает аромат ладана и пряностей. Вы посетите форт Матрах — крепость 16 века на скале с панорамным видом на город и море, а затем прогуляетесь по набережной Корниш, где смешиваются запахи солёной воды и специй.

Современный район Альмуж

Вы окажетесь в роскошном новом центре Маската — на набережной Альмуж Марина, среди яхт, пальм и стильных кафе. Это место символизирует современный облик Омана.

Вы узнаете:

как Маскат превратился из маленького порта в современную столицу

почему архитектура Омана должна сохранять национальный стиль

и как Альмуж стал новым символом страны

Организационные детали