А Анастасия Старинный город Низва + гора Джабель Ахдар за 1 день Посетили экскурсию город Низва и гора Джабель. Удивительная экскурсия, необыкновенные виды, производство розовой воды, потрясающая крепость в Низве. Очень понравился гид Данила, внимательный, интересный рассказчик, чутко реагирует на все просьбы, влюблен в Оман и делится своей любовью с туристами.

Д Дмитрий Маскат. Большая история неизвестного города Отличные локации и рассказ Амаль!

N Natalia Маскат. Большая история неизвестного города Отличная экскурсия! Нашей семье все понравилось! Спасибо Амаль за интересный рассказ.