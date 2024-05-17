1 чел.
По популярности
Индивидуальная
5 часов
Маскат. Большая история неизвестного города
Жители Омана проведут вас по главным достопримечательностям Маската, расскажут о местной культуре и традициях. Погрузитесь в секретный мир столицы Омана
10 июня в 08:30
11 июня в 08:30
$250 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
11 часов
Старинный город Низва + гора Джабель Ахдар за 1 день
Отправьтесь в увлекательное путешествие по историческому городу Низва и поднимитесь на гору Джабель Ахдар. Насладитесь видами и узнайте много нового
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
$550 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
8 часов
Сокровища Омана: индивидуальная экскурсия по Низве, Биркат Аль Муз и Зелёным горам
Погрузитесь в атмосферу Омана, посетив древний город Низва, Зелёные горы и деревню Биркат Аль Муз. Узнайте о традициях и истории страны
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
$550 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Историческое путешествие в Низву, Аль-Хуту и Бахлу на машине из Маската
Погрузитесь в историю Омана, посетив Низву, пещеру Аль-Хута и крепость Бахла. Комфортабельное путешествие на авто с гидом
Начало: По договорённости
10 июня в 16:00
17 июня в 08:00
$550 за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААнастасия17 мая 2024Посетили экскурсию город Низва и гора Джабель. Удивительная экскурсия, необыкновенные виды, производство розовой воды, потрясающая крепость в Низве. Очень понравился гид Данила, внимательный, интересный рассказчик, чутко реагирует на все просьбы, влюблен в Оман и делится своей любовью с туристами.
- ДДмитрий8 мая 2024Отличные локации и рассказ Амаль!
- NNatalia6 мая 2024Отличная экскурсия! Нашей семье все понравилось! Спасибо Амаль за интересный рассказ.
- ААлександр5 мая 2024Прекрасная обзорная экскурсия по Маскату и в целом о стране Оман. Вас ждет много интересной информации о этой стране. Мне очень понравилось. и
Ответы на вопросы от путешественников по Маскату в категории «История и архитектура»
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Сколько стоит экскурсия по Маскату в июне 2024
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