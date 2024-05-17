Экскурсии Маската об истории и архитектуре

Найдено 4 экскурсии в категории «История и архитектура» в Маскате на русском языке, цены от $250. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Маскат. Большая история неизвестного города
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
5 отзывов
Маскат. Большая история неизвестного города
Жители Омана проведут вас по главным достопримечательностям Маската, расскажут о местной культуре и традициях. Погрузитесь в секретный мир столицы Омана
10 июня в 08:30
11 июня в 08:30
$250 за всё до 4 чел.
Старинный город Низва + гора Джабель Ахдар за 1 день
🚗 На машине
Индивидуальная
11 часов
1 отзыв
Старинный город Низва + гора Джабель Ахдар за 1 день
Отправьтесь в увлекательное путешествие по историческому городу Низва и поднимитесь на гору Джабель Ахдар. Насладитесь видами и узнайте много нового
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
$550 за всё до 6 чел.
Сокровища Омана (из Маската на авто)
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
Сокровища Омана: индивидуальная экскурсия по Низве, Биркат Аль Муз и Зелёным горам
Погрузитесь в атмосферу Омана, посетив древний город Низва, Зелёные горы и деревню Биркат Аль Муз. Узнайте о традициях и истории страны
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
$550 за всё до 4 чел.
Город Низва, пещера Аль-Хута и крепость Бахла: из Маската на авто
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
Историческое путешествие в Низву, Аль-Хуту и Бахлу на машине из Маската
Погрузитесь в историю Омана, посетив Низву, пещеру Аль-Хута и крепость Бахла. Комфортабельное путешествие на авто с гидом
Начало: По договорённости
10 июня в 16:00
17 июня в 08:00
$550 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

Ответы на вопросы от путешественников по Маскату в категории «История и архитектура»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Маскате
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Маскат. Большая история неизвестного города
  2. Старинный город Низва + гора Джабель Ахдар за 1 день
  3. Сокровища Омана (из Маската на авто)
  4. Город Низва, пещера Аль-Хута и крепость Бахла: из Маската на авто
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Сколько стоит экскурсия по Маскату в июне 2024
Сейчас в Маскате в категории "История и архитектура" можно забронировать 4 экскурсии от 250 до 550. Туристы уже оставили гидам 6 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
Экскурсии на русском языке в Маскате (Оман 🇴🇲) – у нас можно купить 4 экскурсии на 2024 год по теме «История и архитектура», 6 ⭐ отзывов, цены от $250. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Омана. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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