5 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Маскат. Большая история неизвестного города
Жители Омана проведут вас по главным достопримечательностям Маската, расскажут о местной культуре и традициях. Погрузитесь в секретный мир столицы Омана
«Вы полюбуетесь прекрасной набережной и яхтами султана, насладитесь ароматами ладана и других арабских благовоний на местном рынке»
9 янв в 08:30
11 янв в 08:30
$250 за всё до 4 чел.
3 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Магия вечернего Маската: индивидуальная экскурсия
Вечерний Маскат оживает в свете огней. Погуляйте по набережным, посетите мечеть, театр и форт, а также окунитесь в атмосферу восточного базара
Начало: У вашего отеля
«Погуляете по приятным набережным Карум и Корниш Муттрах»
Завтра в 15:30
30 дек в 18:30
$220 за всё до 4 чел.
2 часа
Мини-группа
до 6 чел.
Конная прогулка по берегу моря в Маскате
Насладитесь незабываемой конной прогулкой вдоль Оманского залива. Профессиональный инструктор и дружелюбные лошади сделают ваш день особенным
Начало: Marina Bandar Al Rowdha
«И вот — верхом на коне вы отправитесь в путешествие вдоль берега Оманского залива»
4 янв в 08:00
11 янв в 08:00
$140 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ДДарья3 сентября 2024Экскурсия по Маскату с Амаль стала настоящим путешествием в мир оманской культуры и истории! Амаль не только рассказывала о прошлом Омана,
- NNikita18 мая 2024Был у гида Юлии! Отличный рассказчик, влюблена в Оман по уши! Побывали в интересных местах, но не советую брать экскурсии
- ДДмитрий8 мая 2024Отличные локации и рассказ Амаль!
- NNatalia6 мая 2024Отличная экскурсия! Нашей семье все понравилось! Спасибо Амаль за интересный рассказ.
Ответы на вопросы от путешественников по Маскату в категории «Набережная»
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Сколько стоит экскурсия по Маскату в декабре 2024
Сейчас в Маскате в категории "Набережная" можно забронировать 3 экскурсии от 140 до 250. Туристы уже оставили гидам 7 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
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