Экскурсии по набережной Маската

Найдено 3 экскурсии в категории «Набережная» в Маскате на русском языке, цены от $140. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Маскат. Большая история неизвестного города
На машине
6 отзывов
5 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Маскат. Большая история неизвестного города
Жители Омана проведут вас по главным достопримечательностям Маската, расскажут о местной культуре и традициях. Погрузитесь в секретный мир столицы Омана
«Вы полюбуетесь прекрасной набережной и яхтами султана, насладитесь ароматами ладана и других арабских благовоний на местном рынке»
9 янв в 08:30
11 янв в 08:30
$250 за всё до 4 чел.
Магия вечернего Маската
На машине
1 отзыв
3 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Магия вечернего Маската: индивидуальная экскурсия
Вечерний Маскат оживает в свете огней. Погуляйте по набережным, посетите мечеть, театр и форт, а также окунитесь в атмосферу восточного базара
Начало: У вашего отеля
«Погуляете по приятным набережным Карум и Корниш Муттрах»
Завтра в 15:30
30 дек в 18:30
$220 за всё до 4 чел.
Конная прогулка по берегу моря в Маскате
Конные прогулки
2 часа
Мини-группа
до 6 чел.
Конная прогулка по берегу моря в Маскате
Насладитесь незабываемой конной прогулкой вдоль Оманского залива. Профессиональный инструктор и дружелюбные лошади сделают ваш день особенным
Начало: Marina Bandar Al Rowdha
«И вот — верхом на коне вы отправитесь в путешествие вдоль берега Оманского залива»
4 янв в 08:00
11 янв в 08:00
$140 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Д
    Дарья
    3 сентября 2024
    Маскат. Большая история неизвестного города
    Экскурсия по Маскату с Амаль стала настоящим путешествием в мир оманской культуры и истории! Амаль не только рассказывала о прошлом Омана,
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    но и открывала нам современную жизнь оманцев, их быт и традиции. Особо хочется отметить гибкость Амаль: она с удовольствием отвечала на наши вопросы, прислушивалась к пожеланиям и с легкостью адаптировала программу экскурсии, чтобы удовлетворить наши интересы. В целом, экскурсия с Амаль оставила у нас яркие и незабываемые впечатления. Мы рекомендуем ее всем, кто хочет по-настоящему познакомиться с Маскатом и Оманом!

    Экскурсия по Маскату с Амаль стала настоящим путешествием в мир оманской культуры и истории!Экскурсия по Маскату с Амаль стала настоящим путешествием в мир оманской культуры и истории!Экскурсия по Маскату с Амаль стала настоящим путешествием в мир оманской культуры и истории!
  • N
    Nikita
    18 мая 2024
    Магия вечернего Маската
    Был у гида Юлии! Отличный рассказчик, влюблена в Оман по уши! Побывали в интересных местах, но не советую брать экскурсии
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    в пятницу - практически все будет закрыто, а на рынке будет много людей! Мне не повезло, у меня была доступна только пятница, но Юлия элегантно выкрутилась все равно. Да и вообще если вы про «слушать», а не фоткать все подряд, то и пятница подойдет!! Вообще я был удивлен, Оман меня поразил и во многом благодаря гиду! Смело берите эту экскурсию! Оман ждет

    Был у гида Юлии! Отличный рассказчик, влюблена в Оман по уши! Побывали в интересных местах, ноБыл у гида Юлии! Отличный рассказчик, влюблена в Оман по уши! Побывали в интересных местах, ноБыл у гида Юлии! Отличный рассказчик, влюблена в Оман по уши! Побывали в интересных местах, но
  • Д
    Дмитрий
    8 мая 2024
    Маскат. Большая история неизвестного города
    Отличные локации и рассказ Амаль!
    Отличные локации и рассказ Амаль!Отличные локации и рассказ Амаль!Отличные локации и рассказ Амаль!
  • N
    Natalia
    6 мая 2024
    Маскат. Большая история неизвестного города
    Отличная экскурсия! Нашей семье все понравилось! Спасибо Амаль за интересный рассказ.

Ответы на вопросы от путешественников по Маскату в категории «Набережная»

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5 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
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  2. Мечеть Султана Кабуса
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  4. Набережная
  5. Старый город
Сколько стоит экскурсия по Маскату в декабре 2024
Сейчас в Маскате в категории "Набережная" можно забронировать 3 экскурсии от 140 до 250. Туристы уже оставили гидам 7 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
Прогуляйтесь по набережной в Маскате, забронируйте экскурсию с гидом на которой вы сделаете отличные фотографии, ознакомитесь с историей города в свободной форме, отдохнёте от городской суеты Маската. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Омана на русском языке. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль 2025