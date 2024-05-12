Вместо этого можно полюбоваться архитектурой Королевского оперного театра, побывать на аутентичном восточном рынке,
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- 🎭 Визит в Королевский оперный театр
Что можно увидеть
- Мечеть султана Кабуса
- Парфюмерная фабрика Amouage
- Королевский оперный театр
- Традиционный рынок Матрах
- Форт Матрах
- Королевский дворец Аль-Алам
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Мечеть султана Кабуса. Вы рассмотрите интерьер, выполненный из серого и белого мрамора, изучите традиционные орнаменты и позолоченную мозаику на куполах. А также увидите изысканные люстры Swarovski и второй в мире по величине ковёр, над созданием которого 4 года трудились 400 мастериц.
Парфюмерная фабрики Amouage. Бренд переосмыслил арабское искусство парфюмерии, дополнив старинные традиции инновационными технологиями. Фабрика представляет собой уникальное единение традиций Востока и Запада, роскоши и авангарда. Вы узнаете его историю и послушаете лучшие ароматы.
Королевский оперный театр. Мы рассмотрим архитектурные особенности здания: здесь удачно сочетаются арабские элементы с классической архитектурой Средневековья в современном исполнении. Обсудим передовое оснащение концертного зала и выдающихся оманских музыкантов, чьи выступления в этом театре вызывают восхищение.
Традиционный рынок Матрах. Какой восточный город может обойтись без колоритного рынка? Здесь у вас будет свободное время, чтобы прогуляться по аутентичным торговым улочкам и изучить популярные сувениры арабского мира: благовония, антикварное оружие, изделия из сандалового дерева, эфирные масла, керамику и ароматный оманский кофе. После гид отвезёт вас в форт Матрах, где расскажет об истории португальской оккупации в конце 16 века и о борьбе с оманской армией.
Королевский дворец. Вы посетите величественный дворец Аль-Алам, расположенный на площади, названной в честь султана Кабуса. Здесь уже более 200 лет располагается резиденция правителей Омана. Вы узнаете, как менялся облик дворца на протяжении времени и какую роль сыграл действующий султан в трансформации Омана из средневекового отсталого государства в благополучную и современную страну.
Примерная программа
09:00 — Встреча на ресепшене вашего отеля
09:30-10:30 — Посещение мечети султана Кабуса
11:00-11:30 — Экскурсия по парфюмерной фабрике Amouage
12:00-13:00 — Посещение Королевского Оперного театра
13:20-14:00 — Посещение традиционного рынка Матрах
14:10-14:40 — Посещение форта Матрах
15:00-15:20 — Прогулка по площади с видом на дворец Аль-Алам
15:20 — Трансфер в отель
Организационные детали
- Поедем на комфортабельном автомобиле Changan CS95, Mazda 6 или MG
- Отдельно оплачиваются входные билеты в Оперный театр — $8/чел.
- Возьмите с собой воду и перекус
- Просим соблюдать требования к одежде для посещения мечети. Мужчинам полагается быть в брюках, женщинам — в длинных (до щиколоток) брюках или юбках и блузах с рукавами до кистей рук. Также необходимо иметь платок, закрывающий волосы и шею. Можно взять одежду напрокат в самой мечети.
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
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