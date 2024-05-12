Маскат - поистине уникальный город, сохранивший свою самобытность. Здесь не встретишь небоскрёбов, так как их строительство запрещено законом.Вместо этого можно полюбоваться архитектурой Королевского оперного театра, побывать на аутентичном восточном рынке,

изучить изысканные интерьеры мечети султана Кабуса и узнать, какую роль он сыграл в трансформации Омана. На экскурсии вы увидите интерьер мечети, выполненный из серого и белого мрамора, традиционные орнаменты и позолоченную мозаику на куполах. Посетите парфюмерную фабрику Amouage, где узнаете историю бренда и послушаете лучшие ароматы. В Королевском оперном театре рассмотрите архитектурные особенности здания и обсудите передовое оснащение концертного зала. На традиционном рынке Матрах у вас будет свободное время для прогулки по торговым улочкам и изучения популярных сувениров. Экскурсия завершится посещением Королевского дворца Аль-Алам, где узнаете, как менялся облик дворца и какую роль сыграл действующий султан в трансформации Омана

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Мечеть султана Кабуса. Вы рассмотрите интерьер, выполненный из серого и белого мрамора, изучите традиционные орнаменты и позолоченную мозаику на куполах. А также увидите изысканные люстры Swarovski и второй в мире по величине ковёр, над созданием которого 4 года трудились 400 мастериц.

Парфюмерная фабрики Amouage. Бренд переосмыслил арабское искусство парфюмерии, дополнив старинные традиции инновационными технологиями. Фабрика представляет собой уникальное единение традиций Востока и Запада, роскоши и авангарда. Вы узнаете его историю и послушаете лучшие ароматы.

Королевский оперный театр. Мы рассмотрим архитектурные особенности здания: здесь удачно сочетаются арабские элементы с классической архитектурой Средневековья в современном исполнении. Обсудим передовое оснащение концертного зала и выдающихся оманских музыкантов, чьи выступления в этом театре вызывают восхищение.

Традиционный рынок Матрах. Какой восточный город может обойтись без колоритного рынка? Здесь у вас будет свободное время, чтобы прогуляться по аутентичным торговым улочкам и изучить популярные сувениры арабского мира: благовония, антикварное оружие, изделия из сандалового дерева, эфирные масла, керамику и ароматный оманский кофе. После гид отвезёт вас в форт Матрах, где расскажет об истории португальской оккупации в конце 16 века и о борьбе с оманской армией.

Королевский дворец. Вы посетите величественный дворец Аль-Алам, расположенный на площади, названной в честь султана Кабуса. Здесь уже более 200 лет располагается резиденция правителей Омана. Вы узнаете, как менялся облик дворца на протяжении времени и какую роль сыграл действующий султан в трансформации Омана из средневекового отсталого государства в благополучную и современную страну.

Примерная программа

09:00 — Встреча на ресепшене вашего отеля

09:30-10:30 — Посещение мечети султана Кабуса

11:00-11:30 — Экскурсия по парфюмерной фабрике Amouage

12:00-13:00 — Посещение Королевского Оперного театра

13:20-14:00 — Посещение традиционного рынка Матрах

14:10-14:40 — Посещение форта Матрах

15:00-15:20 — Прогулка по площади с видом на дворец Аль-Алам

15:20 — Трансфер в отель

Организационные детали