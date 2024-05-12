Маскат. Главное в городе

Погрузитесь в атмосферу Маската: посетите мечеть султана Кабуса, рынок Матрах, Королевский оперный театр и другие знаковые места
Маскат - поистине уникальный город, сохранивший свою самобытность. Здесь не встретишь небоскрёбов, так как их строительство запрещено законом.

Вместо этого можно полюбоваться архитектурой Королевского оперного театра, побывать на аутентичном восточном рынке,
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изучить изысканные интерьеры мечети султана Кабуса и узнать, какую роль он сыграл в трансформации Омана.

На экскурсии вы увидите интерьер мечети, выполненный из серого и белого мрамора, традиционные орнаменты и позолоченную мозаику на куполах. Посетите парфюмерную фабрику Amouage, где узнаете историю бренда и послушаете лучшие ароматы.

В Королевском оперном театре рассмотрите архитектурные особенности здания и обсудите передовое оснащение концертного зала.

На традиционном рынке Матрах у вас будет свободное время для прогулки по торговым улочкам и изучения популярных сувениров.

Экскурсия завершится посещением Королевского дворца Аль-Алам, где узнаете, как менялся облик дворца и какую роль сыграл действующий султан в трансформации Омана

5
5 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  1. 🌟 Индивидуальный подход
  2. 🕌 Посещение главных достопримечательностей
  3. 🚗 Комфортабельный транспорт
  4. 🛍 Свободное время на рынке
  5. 🎭 Визит в Королевский оперный театр

Что можно увидеть

  • Мечеть султана Кабуса
  • Парфюмерная фабрика Amouage
  • Королевский оперный театр
  • Традиционный рынок Матрах
  • Форт Матрах
  • Королевский дворец Аль-Алам
Маскат. Главное в городе
Маскат. Главное в городе
Маскат. Главное в городе
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Мечеть султана Кабуса. Вы рассмотрите интерьер, выполненный из серого и белого мрамора, изучите традиционные орнаменты и позолоченную мозаику на куполах. А также увидите изысканные люстры Swarovski и второй в мире по величине ковёр, над созданием которого 4 года трудились 400 мастериц.

Парфюмерная фабрики Amouage. Бренд переосмыслил арабское искусство парфюмерии, дополнив старинные традиции инновационными технологиями. Фабрика представляет собой уникальное единение традиций Востока и Запада, роскоши и авангарда. Вы узнаете его историю и послушаете лучшие ароматы.

Королевский оперный театр. Мы рассмотрим архитектурные особенности здания: здесь удачно сочетаются арабские элементы с классической архитектурой Средневековья в современном исполнении. Обсудим передовое оснащение концертного зала и выдающихся оманских музыкантов, чьи выступления в этом театре вызывают восхищение.

Традиционный рынок Матрах. Какой восточный город может обойтись без колоритного рынка? Здесь у вас будет свободное время, чтобы прогуляться по аутентичным торговым улочкам и изучить популярные сувениры арабского мира: благовония, антикварное оружие, изделия из сандалового дерева, эфирные масла, керамику и ароматный оманский кофе. После гид отвезёт вас в форт Матрах, где расскажет об истории португальской оккупации в конце 16 века и о борьбе с оманской армией.

Королевский дворец. Вы посетите величественный дворец Аль-Алам, расположенный на площади, названной в честь султана Кабуса. Здесь уже более 200 лет располагается резиденция правителей Омана. Вы узнаете, как менялся облик дворца на протяжении времени и какую роль сыграл действующий султан в трансформации Омана из средневекового отсталого государства в благополучную и современную страну.

Примерная программа

09:00 — Встреча на ресепшене вашего отеля
09:30-10:30 — Посещение мечети султана Кабуса
11:00-11:30 — Экскурсия по парфюмерной фабрике Amouage
12:00-13:00 — Посещение Королевского Оперного театра
13:20-14:00 — Посещение традиционного рынка Матрах
14:10-14:40 — Посещение форта Матрах
15:00-15:20 — Прогулка по площади с видом на дворец Аль-Алам
15:20 — Трансфер в отель

Организационные детали

  • Поедем на комфортабельном автомобиле Changan CS95, Mazda 6 или MG
  • Отдельно оплачиваются входные билеты в Оперный театр — $8/чел.
  • Возьмите с собой воду и перекус
  • Просим соблюдать требования к одежде для посещения мечети. Мужчинам полагается быть в брюках, женщинам — в длинных (до щиколоток) брюках или юбках и блузах с рукавами до кистей рук. Также необходимо иметь платок, закрывающий волосы и шею. Можно взять одежду напрокат в самой мечети.
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В вашем отеле
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 5 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
5
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12 мая 2024
Потрясающая экскурсия, было очень интересно. Данила прекрасный гид, прекрасно преподносит информацию. За достаточно короткое время охватили все основные интересные места в Маскате.
Потрясающая экскурсия, было очень интересно. Данила прекрасный гид, прекрасно преподносит информацию. За достаточно короткое время охватилиПотрясающая экскурсия, было очень интересно. Данила прекрасный гид, прекрасно преподносит информацию. За достаточно короткое время охватилиПотрясающая экскурсия, было очень интересно. Данила прекрасный гид, прекрасно преподносит информацию. За достаточно короткое время охватилиПотрясающая экскурсия, было очень интересно. Данила прекрасный гид, прекрасно преподносит информацию. За достаточно короткое время охватилиПотрясающая экскурсия, было очень интересно. Данила прекрасный гид, прекрасно преподносит информацию. За достаточно короткое время охватилиПотрясающая экскурсия, было очень интересно. Данила прекрасный гид, прекрасно преподносит информацию. За достаточно короткое время охватили
Н
8 мая 2024
Хорошо организованная экскурсия по времени, по наполнению, по логистике. Данила предусмотрел все нюансы, и был внимателен и готов помочь даже в вопросах не касающихся экскурсии. За что большое спасибо.
Никита
25 апр 2024
Маскат сложно осмотреть самому, город растянут и не проходим, поэтому экскурсия отличный выбор для этого города. Огромная благодарность Даниле за интересный рассказ и советы, как провести время в Маскате!
Алан
8 апр 2024
Спасибо за приятный день, нам очень все понравилось. Несмотря на Рамадан удалось посетить все желаемые достопримечательности.
О
20 мар 2024
Отличная экскурсия. Мускат для меня раскрылся с новой стороны. Даниила был внимателен к моим желаниям во время экскурсии. И давал мне столько времени, сколько мне нужно для наслаждения достопримечательностями.
Спасибо большое за экскурсию.
Отличная экскурсия. Мускат для меня раскрылся с новой стороны. Даниила был внимателен к моим желаниям воОтличная экскурсия. Мускат для меня раскрылся с новой стороны. Даниила был внимателен к моим желаниям воОтличная экскурсия. Мускат для меня раскрылся с новой стороны. Даниила был внимателен к моим желаниям воОтличная экскурсия. Мускат для меня раскрылся с новой стороны. Даниила был внимателен к моим желаниям во

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