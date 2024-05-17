1 чел.
По популярности
Индивидуальная
8 часов
Индивидуальная экскурсия: Поездка в сказочный оазис - Вади Шааб
Погрузитесь в атмосферу оазиса Вади Шааб и карстового озера Бимма. Легкий хайкинг, водные переправы и купание в кристально чистых водоемах ждут вас
Начало: В вашем отеле в Маскате
Завтра в 06:00
7 июля в 06:00
$400 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Визитные карточки чарующего Маската: мечеть, опера, рынок и дворец
Познакомьтесь с архитектурными шедеврами Маската, узнайте о богатой истории Омана и насладитесь атмосферой восточного рынка
Начало: Отель
Завтра в 07:30
7 июля в 07:30
$220 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
10 часов
2 в 1: Маскат + оазис Вади Шаб (обед включён)
Погрузитесь в атмосферу Маската и Вади Шаб. Увидите мечеть Султана Кабуса, Королевский оперный театр, природные бассейны и каньоны, а также насладитесь обедом
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
$470 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
11 часов
Старинный город Низва + гора Джабель Ахдар за 1 день
Отправьтесь в увлекательное путешествие по историческому городу Низва и поднимитесь на гору Джабель Ахдар. Насладитесь видами и узнайте много нового
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 13:30
Завтра в 08:00
$550 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
8 часов
Долина Вади Бани Халид и пустыня Вахиба за 1 день
Погрузитесь в уникальное путешествие по природным красотам Омана. Вас ждут величественные дюны пустыни Вахиба и лазурные воды оазиса Вади Бани Халид
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:00
7 июля в 08:00
$385 за всё до 4 чел.
скидка
25%
Индивидуальная
12 часов
Гранд-Каньон, старинная Низва и оманский ужин (всё включено)
Насыщенное путешествие по Оману на современном внедорожнике: старинная Низва, Гранд-Каньон, восточный чай и традиционный ужин. Всё включено
Начало: У вашего отеля или в аэропорту
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
630$473 за всё до 4 чел.
скидка
25%
Индивидуальная
12 часов
Вади Шаб, Синкхолл и Матрах, исторический центр столицы
Познакомьтесь с разнообразием Омана: каньоны, природные бассейны, карстовые провалы и исторические места Маската. Индивидуальная экскурсия для всей семьи
Начало: В вашем отеле/аэропорту
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
550$413 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААнастасия17 мая 2024Посетили экскурсию город Низва и гора Джабель. Удивительная экскурсия, необыкновенные виды, производство розовой воды, потрясающая крепость в Низве. Очень понравился гид Данила, внимательный, интересный рассказчик, чутко реагирует на все просьбы, влюблен в Оман и делится своей любовью с туристами.
- ККарина1 мая 2024Экскурсия началась с того, что нас забрали от отеля, договорились на раннее время (на 7 утра) и не прогадали. Мы
- ККонстантин24 апреля 2024У нас была длительная стыковка в Маскате. Мы еще при покупке билетов узнали о возможности безвизового выхода в Омане. Эта экскурсия
- ТТатьяна11 апреля 2024Экскурсия и гид Данила очень понравились. Данила очень доброжелательный, шел на встречу всем нашим пожеланиям. Много знает и про историю
- ТТаня2 апреля 2024Классно съездили! Спасибо нашему гиду Вадиму огромное. Было тяжеловато топать, но в конце ждал суперприз с купанием в пещере) Категорически рекомендуем всем эту экскурсию.
- MMaxim28 марта 2024Спасибо за чудесные дни и экскурсии в Омане. Насыщенно, интересно, познавательно!
- ТТатьяна27 марта 2024Хочу оставить максимально положительный отзыв о гиде Илье (организатор тура) и Вадиме (гид, который нам провёл экскурсию "Визитные карточки чарующего
- ГГалина7 марта 2024Очень понравилась экскурсия! Гид Яна высокий профессионал! Очень интересно,информативно, эмоционально тепло и зажигательно провела экскурсию! Это очень важно,особенно для первого
- ННаталия19 декабря 2023Амаль провела экскурсию с полной отдачей. Максимально информативно на протяжении 10 часов. Впечатления самые позитивные. Планируем вернутся за новой порцией красоты и адреналина!
Ответы на вопросы от путешественников по Маскату в категории «На выходные»
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