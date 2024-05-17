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Маската"). У нас была пересадка в Маскате 16 часов, очень хотелось это время провести с пользой. Но в силу определённых обстоятельств не удалось заранее забронировать экскурсию. Прилетели в 8 часов утра, в 9 начало экскурсии. Как только вышли из самолёта, сразу написала Илье, что очень бы хотели попасть на экскурсию. Илья ответил на сообщение в течение 10 минут, что смогут забрать нас через 30 минут. Но у меня пропал интернет и я не увидела это сообщение. Илья ещё несколько раз пытался со мной связаться, но я не видела сообщения и он закрыл заявку. Примерно через час разобрались с интернетом, я увидела сообщения, но уже было поздно, все гиды были заняты. Я стала имолять)) Илью что-нибудь придумать, найти какого-нибудь гида, тк мы в стране первый раз. Илья сначала пытался объяснить, что нет гидов, но я продолжала его умолять)) И он отправил к нам гида Вадима, который в этот день должен был отдыхать.. Огромное спасибо Вадиму, парень с максимально легкой энергетикой, очень много знает об истории страны, на наш любой вопрос у него были ответы)). Провёл прекрасную экскурсию, сделали очень красивые фото, очень хорошо провели время в пересадке). Далее у нас была пересадка в Бангкоке, также дневная на 14 часов. Но Оман и ребята задали такое высокое качество отдыха, что Бангкок не оставил у нас никаких впечатлений, прилетели и улетели.. Ребята спасибо Вам огромное! Продолжайте радовать туристов! От чистого сердца желаю вам всего самого хорошего и доброго! 🫶🫶🫶