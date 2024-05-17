Экскурсии выходного дня в Маскате

Найдено 7 экскурсий в категории «На выходные» в Маскате на русском языке, цены от $220, скидки до 25%. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Поездка в сказочный оазис - Вади Шааб
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
36 отзывов
Индивидуальная экскурсия: Поездка в сказочный оазис - Вади Шааб
Погрузитесь в атмосферу оазиса Вади Шааб и карстового озера Бимма. Легкий хайкинг, водные переправы и купание в кристально чистых водоемах ждут вас
Начало: В вашем отеле в Маскате
Завтра в 06:00
7 июля в 06:00
$400 за всё до 4 чел.
Визитные карточки чарующего Маската
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
4 часа
57 отзывов
Визитные карточки чарующего Маската: мечеть, опера, рынок и дворец
Познакомьтесь с архитектурными шедеврами Маската, узнайте о богатой истории Омана и насладитесь атмосферой восточного рынка
Начало: Отель
Завтра в 07:30
7 июля в 07:30
$220 за всё до 4 чел.
2 в 1: Маскат + оазис Вади Шаб (обед включён)
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
1 отзыв
2 в 1: Маскат + оазис Вади Шаб (обед включён)
Погрузитесь в атмосферу Маската и Вади Шаб. Увидите мечеть Султана Кабуса, Королевский оперный театр, природные бассейны и каньоны, а также насладитесь обедом
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
$470 за всё до 6 чел.
Старинный город Низва + гора Джабель Ахдар за 1 день
🚗 На машине
Индивидуальная
11 часов
1 отзыв
Старинный город Низва + гора Джабель Ахдар за 1 день
Отправьтесь в увлекательное путешествие по историческому городу Низва и поднимитесь на гору Джабель Ахдар. Насладитесь видами и узнайте много нового
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 13:30
Завтра в 08:00
$550 за всё до 6 чел.
Долина Вади Бани Халид и пустыня Вахиба за 1 день
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
Индивидуальная
8 часов
1 отзыв
Долина Вади Бани Халид и пустыня Вахиба за 1 день
Погрузитесь в уникальное путешествие по природным красотам Омана. Вас ждут величественные дюны пустыни Вахиба и лазурные воды оазиса Вади Бани Халид
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:00
7 июля в 08:00
$385 за всё до 4 чел.
Гранд-Каньон, старинная Низва и оманский ужин (всё включено)
🚗 На машине
скидка
25%
Индивидуальная
12 часов
Гранд-Каньон, старинная Низва и оманский ужин (всё включено)
Насыщенное путешествие по Оману на современном внедорожнике: старинная Низва, Гранд-Каньон, восточный чай и традиционный ужин. Всё включено
Начало: У вашего отеля или в аэропорту
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
630$473 за всё до 4 чел.
Вади Шаб, Синкхолл и Матрах, исторический центр столицы
🚗 На машине
скидка
25%
Индивидуальная
12 часов
Вади Шаб, Синкхолл и Матрах, исторический центр столицы
Познакомьтесь с разнообразием Омана: каньоны, природные бассейны, карстовые провалы и исторические места Маската. Индивидуальная экскурсия для всей семьи
Начало: В вашем отеле/аэропорту
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
550$413 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анастасия
    17 мая 2024
    Старинный город Низва + гора Джабель Ахдар за 1 день
    Посетили экскурсию город Низва и гора Джабель. Удивительная экскурсия, необыкновенные виды, производство розовой воды, потрясающая крепость в Низве. Очень понравился гид Данила, внимательный, интересный рассказчик, чутко реагирует на все просьбы, влюблен в Оман и делится своей любовью с туристами.
    Посетили экскурсию город Низва и гора Джабель. Удивительная экскурсия, необыкновенные виды, производство розовой воды, потрясающая крепость
  • К
    Карина
    1 мая 2024
    Поездка в сказочный оазис - Вади Шааб
    Экскурсия началась с того, что нас забрали от отеля, договорились на раннее время (на 7 утра) и не прогадали. Мы
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    комфортно доехали до места, еще было немного туристов. Сама локация просто великолепная, удивило, что можно оставить вещи in the middle og nowhere и вернуться к ним в целости и сохранности. У нас был гид Вадим, на протяжении всей экскурсии рассказывал об Омане, местной культуре, тому, как живут приезжие в этой стране. Всё было супер, даже прыгали в гроте, Вадим с каждым из нас по разу) Экскурсию и организатора очень рекомендую.

  • К
    Константин
    24 апреля 2024
    Поездка в сказочный оазис - Вади Шааб
    У нас была длительная стыковка в Маскате. Мы еще при покупке билетов узнали о возможности безвизового выхода в Омане. Эта экскурсия
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    реально лучший способ потратить 1 день своего путешествия. Комфортный автомобиль. Русский гид, которому хорошо известны дежурные вопросы соотечественников) Очень хороший маршрут. Без преувеличения уникальный. Мы прошли по красивому ущелью. Проплыли по леденящему душу "секретному" пути в пещеру с водопадом. Хотелось провести на этом маршруте хотябы на час больше.

  • Т
    Татьяна
    11 апреля 2024
    2 в 1: Маскат + оазис Вади Шаб (обед включён)
    Экскурсия и гид Данила очень понравились. Данила очень доброжелательный, шел на встречу всем нашим пожеланиям. Много знает и про историю
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    Омана, и про обычаи и про современную жизнь. Очень удачно составлена экскурсия - все основные достопримечательности Маската, даже удалось посмотреть часть вечером, плюс природа. Мы просто в восторге от оазиса Вади Шаб, всем рекомендую к посещению.

  • Т
    Таня
    2 апреля 2024
    Поездка в сказочный оазис - Вади Шааб
    Классно съездили! Спасибо нашему гиду Вадиму огромное. Было тяжеловато топать, но в конце ждал суперприз с купанием в пещере) Категорически рекомендуем всем эту экскурсию.
  • M
    Maxim
    28 марта 2024
    Визитные карточки чарующего Маската
    Спасибо за чудесные дни и экскурсии в Омане. Насыщенно, интересно, познавательно!
  • Т
    Татьяна
    27 марта 2024
    Визитные карточки чарующего Маската
    Хочу оставить максимально положительный отзыв о гиде Илье (организатор тура) и Вадиме (гид, который нам провёл экскурсию "Визитные карточки чарующего
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    Маската"). У нас была пересадка в Маскате 16 часов, очень хотелось это время провести с пользой. Но в силу определённых обстоятельств не удалось заранее забронировать экскурсию. Прилетели в 8 часов утра, в 9 начало экскурсии. Как только вышли из самолёта, сразу написала Илье, что очень бы хотели попасть на экскурсию. Илья ответил на сообщение в течение 10 минут, что смогут забрать нас через 30 минут. Но у меня пропал интернет и я не увидела это сообщение. Илья ещё несколько раз пытался со мной связаться, но я не видела сообщения и он закрыл заявку. Примерно через час разобрались с интернетом, я увидела сообщения, но уже было поздно, все гиды были заняты. Я стала имолять)) Илью что-нибудь придумать, найти какого-нибудь гида, тк мы в стране первый раз. Илья сначала пытался объяснить, что нет гидов, но я продолжала его умолять)) И он отправил к нам гида Вадима, который в этот день должен был отдыхать.. Огромное спасибо Вадиму, парень с максимально легкой энергетикой, очень много знает об истории страны, на наш любой вопрос у него были ответы)). Провёл прекрасную экскурсию, сделали очень красивые фото, очень хорошо провели время в пересадке). Далее у нас была пересадка в Бангкоке, также дневная на 14 часов. Но Оман и ребята задали такое высокое качество отдыха, что Бангкок не оставил у нас никаких впечатлений, прилетели и улетели.. Ребята спасибо Вам огромное! Продолжайте радовать туристов! От чистого сердца желаю вам всего самого хорошего и доброго! 🫶🫶🫶

  • Г
    Галина
    7 марта 2024
    Визитные карточки чарующего Маската
    Очень понравилась экскурсия! Гид Яна высокий профессионал! Очень интересно,информативно, эмоционально тепло и зажигательно провела экскурсию! Это очень важно,особенно для первого
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    знакомства со страной. Мы успели много узнать и влюбиться в Маскат! . Прекрасны мечеть,королевский оперный театр,дворец! Нас угощали чудесным оманским кофе с халвой и финиками. Купили на восточном базаре волшебных ароматов и украшений! Очень всем рекомендуем посмотреть Маскат с Яной! Спасибо,Яна! Это незабываемо! Надеемся ещё обязательно вернуться!

  • Н
    Наталия
    19 декабря 2023
    Долина Вади Бани Халид и пустыня Вахиба за 1 день
    Амаль провела экскурсию с полной отдачей. Максимально информативно на протяжении 10 часов. Впечатления самые позитивные. Планируем вернутся за новой порцией красоты и адреналина!

Ответы на вопросы от путешественников по Маскату в категории «На выходные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Маскате
В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 7
  1. Поездка в сказочный оазис - Вади Шааб
  2. Визитные карточки чарующего Маската
  3. 2 в 1: Маскат + оазис Вади Шаб (обед включён)
  4. Старинный город Низва + гора Джабель Ахдар за 1 день
  5. Долина Вади Бани Халид и пустыня Вахиба за 1 день
Какие места ещё посмотреть в Маскате
5 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Самое главное
  2. Мечеть Султана Кабуса
  3. Оперный дом
  4. Старый город
  5. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Маскату в июле 2024
Сейчас в Маскате в категории "На выходные" можно забронировать 7 экскурсий и билетов от 220 до 550 со скидкой до 25%. Туристы уже оставили гидам 96 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.96 из 5
Экскурсии на русском языке в Маскате (Оман 🇴🇲) – у нас можно купить 7 экскурсий на 2024 год на выходные, 96 ⭐ отзывов, цены от $220. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Омана. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь
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