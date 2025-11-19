Маскат — удивительное место, где прошлое не ушло, а стало частью настоящего.
Здесь умеют ценить свою историю, аутентичность и сохранять традиции, но при этом смело двигаться вперёд и развиваться.
Вы побываете на фабрике благовоний, в мечети и оперном театре, а ещё заглянете на восточный рынок, чтобы проникнуться восточной эстетикой.
Описание экскурсии
- Великая мечеть Султана Кабуса — главный символ Омана и шедевр исламской архитектуры.
- Парфюмерная фабрика Amouage — знакомство с оманскими ароматами, визитная карточка страны.
- Королевский оперный театр — современный культурный центр мирового уровня.
- Район Матрах — прогулка по набережной Корниш, посещение традиционного рынка.
- Дворцовая площадь Аль-Алам — официальная резиденция султана, колоритные постройки и крепости Джалали и Мирани.
Вы узнаете
- Как Маскат сочетает древние традиции и современность и что в его облике напоминает о былых временах.
- Почему исламские традиции здесь не противоречат открытости миру.
- Как Маскат превратился из тихого портового города в столицу с международным имиджем и при этом не утратил аутентичность.
- Чем повседневная жизнь местных отличается от привычного европейцам быта.
Организационные детали
- Поездка проходит на туристическом автобусе с кондиционером.
- Доплата за экскурсию — наличными в долларах США или переводом в рублях по курсу ЦБ РФ на день оплаты +5%.
- Дополнительно по желанию оплачивается билет в оперный театр — $9 за чел., а также обед, средний чек — $9 за чел. Экскурсия в театре продолжается полчаса, и если вы не будете заходить внутрь, то сможете погулять по территории театра или подождать в автобусе.
- По договорённости возможно организовать экскурсию в индивидуальном формате за $200 за группу до 5 чел.
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
в понедельник и среду в 08:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$90
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Иван — ваша команда гидов в Маскате
Я лицензированный гид в Султанате Оман, специализируюсь на индивидуальных и групповых экскурсиях для русскоязычных туристов. Живу в Маскате и хорошо знаю историю, культуру и традиции Омана. В своей работе я стремлюсь показать туристам подлинную атмосферу страны — от древних крепостей и рынков до уникальной природы гор и вади.
