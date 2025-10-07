В рамках этой экскурсии участники отправляются в незабываемое путешествие по Омана. Первым пунктом станет Низва с её величественным фортом и колоритным рынком.
Далее маршрут ведёт к Джебель Ахдар, где открываются захватывающие виды и уникальные террасированные поля. Завершает поездку посещение деревни Биркат Аль Муз с древней системой ирригации. Профессиональный гид поделится интересными историями и культурными особенностями региона. Включён обед с местными деликатесами
5 причин купить эту экскурсию
- 🏰 Величественный форт Низва
- 🌿 Захватывающие виды Джебель Ахдар
- 🏞️ Древняя деревня Биркат Аль Муз
- 🍽️ Дегустация местных деликатесов
- 👨🏫 Профессиональный гид-местный житель
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для поездки - с октября по апрель, когда погода наиболее комфортная для путешествий. В эти месяцы температура умеренная, что позволяет наслаждаться видами и экскурсиями без излишней жары. Май и сентябрь также подходят, но стоит учитывать возможную жару. В летние месяцы, с июня по август, поездка возможна, но следует быть готовым к высоким температурам.
Сейчас ноябрь — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Форт Низва
- Рынок Nizwa Souq
- Деревня Биркат Аль Муз
Описание экскурсииСокровища Омана Приглашаем вас в захватывающее путешествие по самым живописным и исторически богатым местам Омана. Наш маршрут начинается в Маскате и ведёт через потрясающие пейзажи к настоящим жемчужинам оманской культуры. Вас ожидает: Первым пунктом нашего путешествия станет Низва — бывшая столица Омана. Здесь вы посетите величественный форт Низва, являющийся настоящим шедевром традиционной архитектуры. Прогулка по колоритному рынку Nizwa Souq подарит возможность познакомиться с местными ремёслами, ювелирными изделиями и попробовать аутентичные оманские деликатесы, такие как финики и халва. Далее путь лежит к Джебель Ахдар — «Зелёной горе», возвышающейся более чем на 2000 метров над уровнем моря. Здесь вас ждут захватывающие панорамные виды, террасированные поля, цветущие сады и уникальные методы земледелия, передающиеся из поколения в поколение. Извилистые горные дороги проведут вас через живописные долины и каньоны. Следующей остановкой станет живописная деревня Биркат Аль Муз, расположенная у подножия Джебель Ахдар. Здесь вы познакомитесь с древней системой ирригации Фаладж, включённой в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, прогуляетесь среди глиняных домов и финиковых рощ, окунётесь в атмосферу сельской жизни оманцев. На протяжении всего маршрута вас будет сопровождать профессиональный гид-местный житель, свободно владеющий английским, арабским, оманским диалектом и немного хинди. Он поделится увлекательными историями, культурными особенностями и тайнами региона, делая ваше путешествие по-настоящему насыщенным и познавательным. В программу включён вкусный обед со свежими местными продуктами, с возможностью выбора вегетарианских блюд. Мы позаботимся о вашем комфорте, обеспечив достаточное количество питьевой воды и комфортный темп передвижения. Это не просто экскурсия — это уникальная возможность погрузиться в атмосферу Омана и увидеть страну глазами местного жителя.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Форт Низвы
- Рынок Nizwa Souq
- Джебель Ахдар («Зелёная гора»)
- Деревня Биркат Аль Муз
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 9.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 39 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 7 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
О
Ольга
7 окт 2025
Интересная экскурсия. Прогулялись по городу Низва, посетили местные рынки. Затем был обед и прогулка в горах. Поездка была на комфортабельном внедорожнике, в котором был запас воды. Также гида можно было попросить пофотографировать на фоне достопримечательностей. По просьбе туристов по дороге также заезжали в кафе, чтобы выпить кофе. В общем, могу смело рекомендовать.
Ш
Шемседин
7 авг 2025
Отличная экскурсия. Экскурсия началась с того, что мы попробовали разные финики, выпили кофе. Затем мы отправились в прошлое, посетив базар Низва и форт. Тур продолжился осмотром Джабель Ахдар, финиковых плантаций и небольших деревень. Это был отличный тур. Если вы будете в Маскате, настоятельно рекомендую этот тур.
Х
Хейке
6 авг 2025
Настоятельно рекомендую этот тур, я чувствую, что за один день я столько всего увидел в Омане и получил массу знаний. Низва абсолютно красива и настолько аутентична, Джебель Ахдар был потрясающим,
В
Вафае
16 июл 2025
Это был потрясающий опыт! Гид был приятным и уважительным человеком. Я рекомендую это занятие на 10 из 10!
S
Sabeeha
2 июл 2025
Эта экскурсия была моей любимой в Маскате. Это был прекрасный день. Наш гид был знающим и профессиональным человеком. Он рассказал нам много интересного о местах, которые мы посетили, и многое
Р
Роланд
28 июн 2025
Экскурсия прошла идеально. Потрясающие виды и дружелюбные люди. Я очень рекомендую этот тур.
А
Адам
27 июн 2025
Прекрасный день с нашим гидом, он был гостеприимен и хорошо осведомлен, благодаря ему мы почувствовали себя важными персонами. Нам понравилась наша однодневная поездка, и мы обязательно будем рекомендовать ее! Огромное спасибо за то, что сделали нашу первую поездку в Оман такой особенной!!
Входит в следующие категории Маската
