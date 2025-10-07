В рамках этой экскурсии участники отправляются в незабываемое путешествие по Омана. Первым пунктом станет Низва с её величественным фортом и колоритным рынком.



Далее маршрут ведёт к Джебель Ахдар, где открываются захватывающие виды и уникальные террасированные поля. Завершает поездку посещение деревни Биркат Аль Муз с древней системой ирригации. Профессиональный гид поделится интересными историями и культурными особенностями региона. Включён обед с местными деликатесами

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для поездки - с октября по апрель, когда погода наиболее комфортная для путешествий. В эти месяцы температура умеренная, что позволяет наслаждаться видами и экскурсиями без излишней жары. Май и сентябрь также подходят, но стоит учитывать возможную жару. В летние месяцы, с июня по август, поездка возможна, но следует быть готовым к высоким температурам.

Сейчас ноябрь — это идеальное время.