Мы приготовили для вас насыщенную однодневную поездку на джипах, раскрывающую богатую историю Омана и его фантастические пейзажи. Вначале вы посетите главные места древнего города Низва: форт и аутентичный восточный рынок. А затем отправитесь исследовать местный Гранд-Каньон — кладезь захватывающих дух ландшафтов.

Описание экскурсии

Низва — древняя столица Омана

Вы посетите колоритный утренний рынок, где продают рыбу, мясо, овощи, керамику, ювелирные изделия и сувениры. Прогуляетесь по старинному форту с многочисленными комнатами, проходами и башнями. Полюбуетесь с него великолепным видом на город и окружающие его горы. Мы расскажем, кем и когда была построена крепость, как она связана с династией Яруба и что помогало ей противостоять врагам.

Гранд-Каньон и дом-музей шейха

После прогулки по Низве мы отправимся в сторону горы Джебель-Шамс. По пути остановимся в деревне Аль-Хамра и зайдём в дом-музея шейха: он познакомит вас с аутентичным бытом оманцев. Всю вторую половину дня вы проведёте в Гранд-Каньоне. По нему проложено множество пеших дорожек разной сложности — мы поможем выбрать подходящие именно вам. Любая из них приведёт к завораживающим видам на окружающие сюрреалистические долины.

Организационные детали

Оставшуюся сумму можно оплатить наличными в долларах США или переводом в рублях по курсу ЦБ РФ на день оплаты + 5%

Экскурсия проходит на комфортабельном внедорожнике. Транспорт включён в стоимость

Входные билеты оплачиваются дополнительно: форт — $13 с чел., дом-музей шейха — $9 с чел.

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

При бронировании трёх индивидуальных экскурсий сделаем скидку 10%.