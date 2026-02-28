Описание экскурсии
Низва — древняя столица Омана
Вы посетите колоритный утренний рынок, где продают рыбу, мясо, овощи, керамику, ювелирные изделия и сувениры. Прогуляетесь по старинному форту с многочисленными комнатами, проходами и башнями. Полюбуетесь с него великолепным видом на город и окружающие его горы. Мы расскажем, кем и когда была построена крепость, как она связана с династией Яруба и что помогало ей противостоять врагам.
Гранд-Каньон и дом-музей шейха
После прогулки по Низве мы отправимся в сторону горы Джебель-Шамс. По пути остановимся в деревне Аль-Хамра и зайдём в дом-музея шейха: он познакомит вас с аутентичным бытом оманцев. Всю вторую половину дня вы проведёте в Гранд-Каньоне. По нему проложено множество пеших дорожек разной сложности — мы поможем выбрать подходящие именно вам. Любая из них приведёт к завораживающим видам на окружающие сюрреалистические долины.
Организационные детали
- Оставшуюся сумму можно оплатить наличными в долларах США или переводом в рублях по курсу ЦБ РФ на день оплаты + 5%
- Экскурсия проходит на комфортабельном внедорожнике. Транспорт включён в стоимость
- Входные билеты оплачиваются дополнительно: форт — $13 с чел., дом-музей шейха — $9 с чел.
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
При бронировании трёх индивидуальных экскурсий сделаем скидку 10%.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Отзывы и рейтинг
Отдельное спасибо гиду Ольге за профессионализм, интересные рассказы и отличную организацию. Локации просто потрясающие: древняя Низва и величественный каньон, произвели неизгладимое впечатление.
Очень рекомендую!
Включены самые главные места для посещения.
Гид Илья с самого знакомства располагает к себе, на протяжении поездки устраивал нам викторины, рассказывал о том, как и
Также отмечу, что обед был очень вкусный, хумус - объедение 😊