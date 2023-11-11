Гранд-Каньон и древний город Низва за 1 день

Посетить бывшую столицу Омана и погулять по грандиозному Гранд-Каньону на авто-пешеходной экскурсии

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Мы приготовили для вас насыщенный однодневный джип-тур, раскрывающий богатую историю Омана и его фантастические пейзажи. Вначале вы посетите главные места древнего города Низва: форт и аутентичный восточный рынок. А затем отправитесь исследовать местный Гранд-Каньон — кладезь захватывающих дух ландшафтов.
Гранд-Каньон и древний город Низва за 1 день
Гранд-Каньон и древний город Низва за 1 день
Гранд-Каньон и древний город Низва за 1 день
Гранд-Каньон и древний город Низва за 1 день
Гранд-Каньон и древний город Низва за 1 день
Гранд-Каньон и древний город Низва за 1 день
Гранд-Каньон и древний город Низва за 1 день
Гранд-Каньон и древний город Низва за 1 день
Гранд-Каньон и древний город Низва за 1 день
Гранд-Каньон и древний город Низва за 1 день
Гранд-Каньон и древний город Низва за 1 день
Ближайшие даты:
11
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Низва — древняя столица Омана

Вы посетите колоритный утренний рынок, где продают рыбу, мясо, овощи, керамику, ювелирные изделия и сувениры. Прогуляетесь по старинному форту с многочисленными комнатами, проходами и башнями. Полюбуетесь с него великолепным видом на город и окружающие его горы. Мы расскажем, кем и когда была построена крепость, как она связана с династией Яруба и что помогало ей противостоять врагам.

Гранд-Каньон и дом-музей шейха

После прогулки по Низве мы отправимся в сторону горы Джебель-Шамс. По пути остановимся в деревне Аль-Хамра и зайдём в дом-музея шейха: он познакомит вас с аутентичным бытом оманцев. Всю вторую половину дня вы проведёте в Гранд-Каньоне. По нему проложено множество пеших дорожек разной сложности — мы поможем выбрать подходящие именно вам. Любая из них приведёт к завораживающим видам на окружающие сюрреалистические долины.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на комфортабельном внедорожнике. Транспорт включён в стоимость.
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из моей команды
  • Входные билеты оплачиваются дополнительно: форт — 13$ с человека, дом-музей шейха — 9$ с человека

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Индивидуальные
На машине
Можно с детьми
Природа и пейзажи
Выездные
На весь день
Каньоны

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