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Гранд-Каньон и древний город Низва за 1 день

Посетить бывшую столицу Омана и погулять по грандиозному Гранд-Каньону на автопешеходной экскурсии
Мы приготовили для вас насыщенную однодневную поездку на джипах, раскрывающую богатую историю Омана и его фантастические пейзажи. Вначале вы посетите главные места древнего города Низва: форт и аутентичный восточный рынок. А затем отправитесь исследовать местный Гранд-Каньон — кладезь захватывающих дух ландшафтов.
4.9
16 отзывов
Гранд-Каньон и древний город Низва за 1 день
Гранд-Каньон и древний город Низва за 1 день
Гранд-Каньон и древний город Низва за 1 день

Описание экскурсии

Низва — древняя столица Омана

Вы посетите колоритный утренний рынок, где продают рыбу, мясо, овощи, керамику, ювелирные изделия и сувениры. Прогуляетесь по старинному форту с многочисленными комнатами, проходами и башнями. Полюбуетесь с него великолепным видом на город и окружающие его горы. Мы расскажем, кем и когда была построена крепость, как она связана с династией Яруба и что помогало ей противостоять врагам.

Гранд-Каньон и дом-музей шейха

После прогулки по Низве мы отправимся в сторону горы Джебель-Шамс. По пути остановимся в деревне Аль-Хамра и зайдём в дом-музея шейха: он познакомит вас с аутентичным бытом оманцев. Всю вторую половину дня вы проведёте в Гранд-Каньоне. По нему проложено множество пеших дорожек разной сложности — мы поможем выбрать подходящие именно вам. Любая из них приведёт к завораживающим видам на окружающие сюрреалистические долины.

Организационные детали

  • Оставшуюся сумму можно оплатить наличными в долларах США или переводом в рублях по курсу ЦБ РФ на день оплаты + 5%
  • Экскурсия проходит на комфортабельном внедорожнике. Транспорт включён в стоимость
  • Входные билеты оплачиваются дополнительно: форт — $13 с чел., дом-музей шейха — $9 с чел.
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

При бронировании трёх индивидуальных экскурсий сделаем скидку 10%.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Илья
Илья — ваша команда гидов в Маскате
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 2273 туристов
В нашей команде работают только увлечённые гиды, искренне влюблённые в Оман. Каждый из нас прошёл профессиональное обучение и имеет лицензию, чтобы гарантировать вам качественный и безопасный отдых. Мы покажем вам уникальную
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красоту этой страны: её древнюю историю, потрясающую природу и гостеприимную культуру. Мы знаем всё о древних крепостях, традициях и легендах Омана. Наш подход — это внимание к деталям и забота о каждом клиенте. Мы не просто проводим экскурсии, а создаём незабываемые впечатления, которые останутся с вами навсегда. Наша миссия — открыть для вас настоящий Оман!

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на 16 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
15
4
3
2
1
1
Яна
Нам очень понравилась экскурсия. Каньон невероятно красив. Обед был вкусным, дорога комфортная. Хорошая организация и сопровождение. Спасибо, рекомендую к посещению
Нам очень понравилась экскурсия. Каньон невероятно красив. Обед был вкусным, дорога комфортная. Хорошая организация и сопровождение.
Нам очень понравилась экскурсия. Каньон невероятно красив. Обед был вкусным, дорога комфортная. Хорошая организация и сопровождение.
Нам очень понравилась экскурсия. Каньон невероятно красив. Обед был вкусным, дорога комфортная. Хорошая организация и сопровождение.
Нам очень понравилась экскурсия. Каньон невероятно красив. Обед был вкусным, дорога комфортная. Хорошая организация и сопровождение.
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Sergiusz
Отличная экскурсия! Получили огромное удовольствие от поездки.

Отдельное спасибо гиду Ольге за профессионализм, интересные рассказы и отличную организацию. Локации просто потрясающие: древняя Низва и величественный каньон, произвели неизгладимое впечатление.

Очень рекомендую!
Отличная экскурсия! Получили огромное удовольствие от поездки.
Отличная экскурсия! Получили огромное удовольствие от поездки.
Отличная экскурсия! Получили огромное удовольствие от поездки.
Отличная экскурсия! Получили огромное удовольствие от поездки.
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Е
Огромное спасибо Илье за наше фантастическое начало путешествия в удивительную и очень колоритную страну) Получили большое удовольствие от нашего приключения - искренне рекомендую!
Огромное спасибо Илье за наше фантастическое начало путешествия в удивительную и очень колоритную страну) Получили большое
Огромное спасибо Илье за наше фантастическое начало путешествия в удивительную и очень колоритную страну) Получили большое
Огромное спасибо Илье за наше фантастическое начало путешествия в удивительную и очень колоритную страну) Получили большое
Огромное спасибо Илье за наше фантастическое начало путешествия в удивительную и очень колоритную страну) Получили большое
Огромное спасибо Илье за наше фантастическое начало путешествия в удивительную и очень колоритную страну) Получили большое
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А
Выбрали эту экскурсию и остались очень довольны!
Включены самые главные места для посещения.
Гид Илья с самого знакомства располагает к себе, на протяжении поездки устраивал нам викторины, рассказывал о том, как и
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чем живут люди в Омане, подкрепляя историческими сводками и приятными призами за участие. Не скучно и весело!
Экскурсия включает в себя много разных остановок, но самая главная - это, конечно, Гранд Каньон. Там гид устроил нам шашлыки. Было время и красиво сфотографироваться, погулять, и насладиться вкусным мясом с невероятным видом на каньон.
Бонусом для нас стало знакомство с горными козлами, которые, словно домашние котики, пришли просить еду.
Когда мы вернулись в отель, Илья сказал нам, что слоган агентства: «Мы продаем впечатления, а экскурсию вы получаете в подарок». Так и есть, впечатлений у нас осталось очень много, мы рады, что поехали именно сюда.
Спасибо!

Выбрали эту экскурсию и остались очень довольны!
Выбрали эту экскурсию и остались очень довольны!
Выбрали эту экскурсию и остались очень довольны!
Выбрали эту экскурсию и остались очень довольны!
Выбрали эту экскурсию и остались очень довольны!
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Анастасия
Большое спасибо организаторам, что присоединили меня к групповой экскурсии в город Низва и Эль-Хамра за день до поездки. Из-за праздника Eid’а рынок не работал, но посетить Форт советую всем! Узнаете много об истории и культуре Омана. Наилучшее впечатление оставил гид Jamal, замечательный человек и рассказчик, отдельное ему спасибо!
Также отмечу, что обед был очень вкусный, хумус - объедение 😊
Большое спасибо организаторам, что присоединили меня к групповой экскурсии в город Низва и Эль-Хамра за день
Большое спасибо организаторам, что присоединили меня к групповой экскурсии в город Низва и Эль-Хамра за день
Большое спасибо организаторам, что присоединили меня к групповой экскурсии в город Низва и Эль-Хамра за день
Большое спасибо организаторам, что присоединили меня к групповой экскурсии в город Низва и Эль-Хамра за день
Большое спасибо организаторам, что присоединили меня к групповой экскурсии в город Низва и Эль-Хамра за день
Большое спасибо организаторам, что присоединили меня к групповой экскурсии в город Низва и Эль-Хамра за день
Большое спасибо организаторам, что присоединили меня к групповой экскурсии в город Низва и Эль-Хамра за день
Большое спасибо организаторам, что присоединили меня к групповой экскурсии в город Низва и Эль-Хамра за день+1
Большое спасибо организаторам, что присоединили меня к групповой экскурсии в город Низва и Эль-Хамра за день
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Юлия
Сегодня мы побывали в старом городе Низва, там посмотрели рынок(попробовали финики и халву), далее посмотрели форт и далее поехали на каньон. По пути заехали в старую заброшенную деревню (которой 450
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лет), пообедали в красивейшем месте с видом на каньон, увидели как делают старым способом розовую воду. Вел экскурсию прекрасный гид Георгий, очень добродушный, вежливый и знающий молодой человек и Джамал, он оманец с прекрасным чувством юмора и желанием показать красивейшие и интересные места своей страны. Благодарю за интереснейший день!

Сегодня мы побывали в старом городе Низва, там посмотрели рынок(попробовали финики и халву), далее посмотрели форт
Сегодня мы побывали в старом городе Низва, там посмотрели рынок(попробовали финики и халву), далее посмотрели форт
Сегодня мы побывали в старом городе Низва, там посмотрели рынок(попробовали финики и халву), далее посмотрели форт
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