Покататься на джипах в Маскате

Найдено 3 экскурсии в категории «Джиппинг» в Маскате на русском языке, цены от $130. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2025 году
Долина Вади Бани Халид и пустыня Вахиба за 1 день
На машине
Джиппинг
10 часов
8 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Долина Вади Бани Халид и пустыня Вахиба за 1 день
Погрузитесь в уникальное путешествие по природным красотам Омана. Вас ждут величественные дюны пустыни Вахиба и лазурные воды оазиса Вади Бани Халид
Начало: У вашего отеля
«Вы прокатитесь на внедорожнике по пустыне Вахиба с гигантскими дюнами и посетите великолепный оазис Вади Бани Халид с лазурным озером»
23 авг в 08:00
24 авг в 08:00
$500 за всё до 4 чел.
Поездка на джипе по пустыне Вахиба
На машине
Джиппинг
10 часов
1 отзыв
Индивидуальная
до 4 чел.
Незабываемая поездка на джипе по пустыне Вахиба в Маскате
Путешествие на джипе по пустыне Вахиба: окунитесь в мир оазисов, дюн и гостеприимных кочевников
Начало: У вашего отеля
«Мы проведём вас по самым высоким барханам и прокатимся на джипе — всплеск адреналина и яркие впечатления гарантированы»
Завтра в 08:00
23 авг в 08:00
$570 за всё до 4 чел.
Путешествие на внедорожниках: Джебель Ахдар и сокровища Низвы
Джиппинг
9.5 часов
6 отзывов
Групповая
Путешествие на внедорожниках: Джебель Ахдар и сокровища Низвы
Завтра в 08:00
23 авг в 08:00
$130 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Марина
    10 июля 2025
    Долина Вади Бани Халид и пустыня Вахиба за 1 день
    Экскурсия потрясающая! Водопад, пустыня - все как на самых красивых фото в интернете))
    Команда по организации профессиональная и всегда на оперативной
    читать дальше

    связи.
    Экскурсию проводил Вадим, много интересного рассказал и показал. Поплавали среди скал, залезли на барханы, привезли огромное количество впечатлений и фотографий.
    Особое спасибо Вадиму за внимание к деталям и помощь с детьми, особенно с младшей 5-леткой).
    Если размышляете, осилят ли невзрослые дети поездку, с Вадимом - однозначно да.
    Если по сезону удастся поплавать в оазисе, обязательно плавайте! берите с собой очки, тапки-коралки на ноги, если ребенок не очень плавает - нарукавники или жилет.
    Эта экскурсия - одна из самых потрясающих в нашей копилке впечатлений!

  • Ю
    Юлия
    23 марта 2025
    Долина Вади Бани Халид и пустыня Вахиба за 1 день
    Спонтанная поездка в Оман. За 10 минут найдена экскурсия с гидом. За нами приехал Вадим и сделал наш день незабываемым.
    читать дальше

    Интересно рассказал о стране. Прокатил по барханам. Поплавал с мужем среди скал. Осталось очень приятное послевкусие. Однозначно рекомендую эту компанию 🫶🏼

  • Ю
    Юлия
    15 марта 2025
    Долина Вади Бани Халид и пустыня Вахиба за 1 день
    Это была шикарная экскурсия! Очень интересная и красивая. Илья забрал нас в назначенное время на комфортном авто. Рассказал нам много интересной информации. Неблизкая дорога прошла очень легко даже для 4-хлетнего ребенка. Очень красивые виды и незабываемые впечатления! Спасибо!
  • С
    София
    9 февраля 2025
    Поездка на джипе по пустыне Вахиба
    Данила прекрасный и отзывчивый гид. Заранее сообщил нам точный маршрут и дал рекомендации, что нужно взять с собой и как одеться.
    Спросил наши предпочтения и скорректировал маршрут, т. к. с мной были пожилые родители.
    Прошло все великолепно.
    Бронируйте поездку, не пожалеете однозначно!
  • о
    ольга
    28 января 2025
    Долина Вади Бани Халид и пустыня Вахиба за 1 день
    Очень красивые места, получили большое удовольствие и массу впечатлений от путешествия по пустыне и оазису. Все организационные детали решены отлично. Гид был отличный. Очень заботливый и внимательный. Очень рекомендуем.
  • В
    Всеволод
    2 декабря 2024
    Долина Вади Бани Халид и пустыня Вахиба за 1 день
    Незабываемые впечатления оставила экскурсия с Вадимом в Вади Бани Халид и пустыню Вахиба! Мы с девушкой были очарованы красотами этих
    читать дальше

    мест. Для нас это было уже второе путешествие с Вадимом; он вновь проявил себя как исключительно грамотный и внимательный гид — увлекательно рассказывал об истории и природе региона, чутко прислушивался к нашим пожеланиям. В живописном ущелье мы увидели оазис с прекрасными природными бассейнами, а в величественной пустыне нам открылись захватывающие дух панорамы. Со всеми трудностями, которые возникали на нашем пути, Вадим оперативно справлялся, демонстрируя высокий профессионализм. На протяжении всего путешествия мы чувствовали себя в безопасности и комфорте. От всей души рекомендуем Вадима всем, кто хочет по-настоящему узнать и полюбить Оман!

  • E
    Elena
    25 ноября 2024
    Долина Вади Бани Халид и пустыня Вахиба за 1 день
    Брали экскурсию на двоих - я + 7летний ребенок, остались в восторге. Насыщенно, разнообразно, комфортно. Отдельное спасибо нашему гиду Вадиму,
    читать дальше

    который сопровождал поездку интересными деталями о местной культуре и помогал нам пробираться в скалах Вади. Песчаные барханы - это нечто, для ребенка одно из самых запоминающихся впечатлений из отпуска

  • Д
    Дмитрий
    4 ноября 2024
    Долина Вади Бани Халид и пустыня Вахиба за 1 день
    Прекрасная экскурсия для желающих увидеть природные красоты Омана. Все продумано, включая малейшие нюансы безопасности при прохождении маршрута. Все четко, без
    читать дальше

    задержек и ожиданий. Впечатлений масса! Отдельное спасибо от детей, которым было постоянно увлекательно и интересно, несмотря на насыщенную и плотную программу.

  • Н
    Наталия
    19 декабря 2023
    Долина Вади Бани Халид и пустыня Вахиба за 1 день
    Амаль провела экскурсию с полной отдачей. Максимально информативно на протяжении 10 часов. Впечатления самые позитивные. Планируем вернутся за новой порцией красоты и адреналина!

Ответы на вопросы от путешественников по Маскату в категории «Джиппинг»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Маскате
В августе 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Долина Вади Бани Халид и пустыня Вахиба за 1 день
  2. Поездка на джипе по пустыне Вахиба
  3. Путешествие на внедорожниках: Джебель Ахдар и сокровища Низвы
Какие места ещё посмотреть в Маскате
5 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Мечеть Султана Кабуса
  2. Самое главное
  3. Оперный дом
  4. Набережная
  5. Старый город
Сколько стоит экскурсия по Маскату в августе 2025
Сейчас в Маскате в категории "Джиппинг" можно забронировать 3 экскурсии от 130 до 570. Туристы уже оставили гидам 15 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
Экскурсии на русском языке в Маскате (Оман 🇴🇲) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год по теме «Джиппинг», 15 ⭐ отзывов, цены от $130. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Омана. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь