Индивидуальная
до 4 чел.
Долина Вади Бани Халид и пустыня Вахиба за 1 день
Погрузитесь в уникальное путешествие по природным красотам Омана. Вас ждут величественные дюны пустыни Вахиба и лазурные воды оазиса Вади Бани Халид
Начало: У вашего отеля
«Вы прокатитесь на внедорожнике по пустыне Вахиба с гигантскими дюнами и посетите великолепный оазис Вади Бани Халид с лазурным озером»
23 авг в 08:00
24 авг в 08:00
$500 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Незабываемая поездка на джипе по пустыне Вахиба в Маскате
Путешествие на джипе по пустыне Вахиба: окунитесь в мир оазисов, дюн и гостеприимных кочевников
Начало: У вашего отеля
«Мы проведём вас по самым высоким барханам и прокатимся на джипе — всплеск адреналина и яркие впечатления гарантированы»
Завтра в 08:00
23 авг в 08:00
$570 за всё до 4 чел.
Групповая
Завтра в 08:00
23 авг в 08:00
$130 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ММарина10 июля 2025Экскурсия потрясающая! Водопад, пустыня - все как на самых красивых фото в интернете))
Команда по организации профессиональная и всегда на оперативной
- ЮЮлия23 марта 2025Спонтанная поездка в Оман. За 10 минут найдена экскурсия с гидом. За нами приехал Вадим и сделал наш день незабываемым.
- ЮЮлия15 марта 2025Это была шикарная экскурсия! Очень интересная и красивая. Илья забрал нас в назначенное время на комфортном авто. Рассказал нам много интересной информации. Неблизкая дорога прошла очень легко даже для 4-хлетнего ребенка. Очень красивые виды и незабываемые впечатления! Спасибо!
- ССофия9 февраля 2025Данила прекрасный и отзывчивый гид. Заранее сообщил нам точный маршрут и дал рекомендации, что нужно взять с собой и как одеться.
Спросил наши предпочтения и скорректировал маршрут, т. к. с мной были пожилые родители.
Прошло все великолепно.
Бронируйте поездку, не пожалеете однозначно!
- оольга28 января 2025Очень красивые места, получили большое удовольствие и массу впечатлений от путешествия по пустыне и оазису. Все организационные детали решены отлично. Гид был отличный. Очень заботливый и внимательный. Очень рекомендуем.
- ВВсеволод2 декабря 2024Незабываемые впечатления оставила экскурсия с Вадимом в Вади Бани Халид и пустыню Вахиба! Мы с девушкой были очарованы красотами этих
- EElena25 ноября 2024Брали экскурсию на двоих - я + 7летний ребенок, остались в восторге. Насыщенно, разнообразно, комфортно. Отдельное спасибо нашему гиду Вадиму,
- ДДмитрий4 ноября 2024Прекрасная экскурсия для желающих увидеть природные красоты Омана. Все продумано, включая малейшие нюансы безопасности при прохождении маршрута. Все четко, без
- ННаталия19 декабря 2023Амаль провела экскурсию с полной отдачей. Максимально информативно на протяжении 10 часов. Впечатления самые позитивные. Планируем вернутся за новой порцией красоты и адреналина!
Ответы на вопросы от путешественников по Маскату в категории «Джиппинг»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Маскате
В августе 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Маскате
5 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
Сколько стоит экскурсия по Маскату в августе 2025
Сейчас в Маскате в категории "Джиппинг" можно забронировать 3 экскурсии от 130 до 570. Туристы уже оставили гидам 15 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
Экскурсии на русском языке в Маскате (Оман 🇴🇲) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год по теме «Джиппинг», 15 ⭐ отзывов, цены от $130. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Омана. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь