мест. Для нас это было уже второе путешествие с Вадимом; он вновь проявил себя как исключительно грамотный и внимательный гид — увлекательно рассказывал об истории и природе региона, чутко прислушивался к нашим пожеланиям. В живописном ущелье мы увидели оазис с прекрасными природными бассейнами, а в величественной пустыне нам открылись захватывающие дух панорамы. Со всеми трудностями, которые возникали на нашем пути, Вадим оперативно справлялся, демонстрируя высокий профессионализм. На протяжении всего путешествия мы чувствовали себя в безопасности и комфорте. От всей души рекомендуем Вадима всем, кто хочет по-настоящему узнать и полюбить Оман!