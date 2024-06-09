Путешествие по Оману на современном внедорожнике обещает массу впечатлений. В старинной Низве вы увидите древний форт и колоритный рынок. В Гранд-Каньоне насладитесь потрясающими видами с самой высокой точки страны. Уютное

чаепитие в горах добавит восточного колорита. В завершение дня - традиционный оманский ужин с разнообразными блюдами. Всё включено: транспорт, входные билеты, оборудование для хайкинга, напитки и снеки в дороге. Путешествие проходит в дружеской и душевной атмосфере

Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников

Время начала: 08:30

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Старинный город Низва. Вы посетите древний форт с могучими стенами и башнями. Погуляете по извилистым улочкам Старого города и заглянете на аутентичный местный рынок с ремесленными изделиями и сувенирами.

Смотровая площадка Jabal Shams. Это самая высокая точка Омана, откуда открываются потрясающие виды на горные массивы и каньоны.

Хайкинг в Гранд-Каньоне. Вас ждёт несложная часовая прогулка по ровной местности без перепада высоты. Приготовьтесь увидеть на ней поражающие воображение скалы и обрывы.

Чаепитие на краю мира. Мы устроим уютное восточное чаепитие в живописном горном месте.

Традиционный ужин. В ресторане с оманской кухней вы попробуете традиционное блюдо шива с мясом, рыбой или курицей на выбор. А также томлёного верблюда с салатом, десерт лукаймат и местный чай карак.

Организационные детали