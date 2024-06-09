Гранд-Каньон, старинная Низва и оманский ужин (всё включено)
Насыщенное путешествие по Оману на современном внедорожнике: старинная Низва, Гранд-Каньон, восточный чай и традиционный ужин. Всё включено
Путешествие по Оману на современном внедорожнике обещает массу впечатлений. В старинной Низве вы увидите древний форт и колоритный рынок. В Гранд-Каньоне насладитесь потрясающими видами с самой высокой точки страны. Уютное читать дальше
чаепитие в горах добавит восточного колорита. В завершение дня - традиционный оманский ужин с разнообразными блюдами. Всё включено: транспорт, входные билеты, оборудование для хайкинга, напитки и снеки в дороге. Путешествие проходит в дружеской и душевной атмосфере
6 причин купить эту экскурсию
🚗 Современный внедорожник
🏰 Старинный форт Низвы
🌄 Виды с Jabal Shams
🥾 Хайкинг в Гранд-Каньоне
🍵 Восточное чаепитие
🍽️ Традиционный оманский ужин
Что можно увидеть
Форт Низвы
Смотровая площадка Jabal Shams
Гранд-Каньон
Ближайшие даты:
Время начала: 08:30
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Старинный город Низва. Вы посетите древний форт с могучими стенами и башнями. Погуляете по извилистым улочкам Старого города и заглянете на аутентичный местный рынок с ремесленными изделиями и сувенирами.
Смотровая площадка Jabal Shams. Это самая высокая точка Омана, откуда открываются потрясающие виды на горные массивы и каньоны.
Хайкинг в Гранд-Каньоне. Вас ждёт несложная часовая прогулка по ровной местности без перепада высоты. Приготовьтесь увидеть на ней поражающие воображение скалы и обрывы.
Чаепитие на краю мира. Мы устроим уютное восточное чаепитие в живописном горном месте.
Традиционный ужин. В ресторане с оманской кухней вы попробуете традиционное блюдо шива с мясом, рыбой или курицей на выбор. А также томлёного верблюда с салатом, десерт лукаймат и местный чай карак.
Организационные детали
Экскурсия проходит на новых внедорожниках Tank 300
В стоимость всё включено: транспорт, входные билеты, оборудование для хайкинга, чаепитие и ужин, напитки и снеки в дороге
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Pavel — Организатор в Маскате
Привет, путешественники! Я Паша, основатель и гид нашей команды. Четыре года назад решил, что Оман — это место, где я хочу делать своё дело, и вот я здесь! Мы специализируемся читать дальше
на активных турах для тех, кто не представляет свою жизнь без приключений и интересного отдыха. Хайки, трейлы, кэмпы и всякое разнообразие активностей — у нас есть всё, чтобы каждый момент вашего путешествия был как сюжет из кино. Оман — страна про природу и культуру! Расскажем и покажем всё самое красивое и интересное. Присоединяйтесь и давайте вместе создадим крутые истории в удивительном Омане!