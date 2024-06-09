Гранд-Каньон, старинная Низва и оманский ужин (всё включено)

Насыщенное путешествие по Оману на современном внедорожнике: старинная Низва, Гранд-Каньон, восточный чай и традиционный ужин. Всё включено
Путешествие по Оману на современном внедорожнике обещает массу впечатлений. В старинной Низве вы увидите древний форт и колоритный рынок. В Гранд-Каньоне насладитесь потрясающими видами с самой высокой точки страны. Уютное
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чаепитие в горах добавит восточного колорита. В завершение дня - традиционный оманский ужин с разнообразными блюдами. Всё включено: транспорт, входные билеты, оборудование для хайкинга, напитки и снеки в дороге. Путешествие проходит в дружеской и душевной атмосфере

6 причин купить эту экскурсию

  1. 🚗 Современный внедорожник
  2. 🏰 Старинный форт Низвы
  3. 🌄 Виды с Jabal Shams
  4. 🥾 Хайкинг в Гранд-Каньоне
  5. 🍵 Восточное чаепитие
  6. 🍽️ Традиционный оманский ужин

Что можно увидеть

  • Форт Низвы
  • Смотровая площадка Jabal Shams
  • Гранд-Каньон
Гранд-Каньон, старинная Низва и оманский ужин (всё включено)
Гранд-Каньон, старинная Низва и оманский ужин (всё включено)
Гранд-Каньон, старинная Низва и оманский ужин (всё включено)
Ближайшие даты:
Время начала: 08:30

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Старинный город Низва. Вы посетите древний форт с могучими стенами и башнями. Погуляете по извилистым улочкам Старого города и заглянете на аутентичный местный рынок с ремесленными изделиями и сувенирами.

Смотровая площадка Jabal Shams. Это самая высокая точка Омана, откуда открываются потрясающие виды на горные массивы и каньоны.

Хайкинг в Гранд-Каньоне. Вас ждёт несложная часовая прогулка по ровной местности без перепада высоты. Приготовьтесь увидеть на ней поражающие воображение скалы и обрывы.

Чаепитие на краю мира. Мы устроим уютное восточное чаепитие в живописном горном месте.

Традиционный ужин. В ресторане с оманской кухней вы попробуете традиционное блюдо шива с мясом, рыбой или курицей на выбор. А также томлёного верблюда с салатом, десерт лукаймат и местный чай карак.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на новых внедорожниках Tank 300
  • В стоимость всё включено: транспорт, входные билеты, оборудование для хайкинга, чаепитие и ужин, напитки и снеки в дороге
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля или в аэропорту
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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