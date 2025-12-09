VIP-тур в Оман с историком моды: сказочная архитектура, ночь в пустыне, пляжный отдых и люкс-отели
Побывать на фабрике ароматов, поучиться арабской калиграфике, увидеть дворцы, мечети и форты
Начало: Аэропорт Маската, 5:55 (прибытие рейса из Москвы)
3 янв в 05:55
$6500 за человека
Индивидуальный комфорт-тур в Оман: 2 столицы, горы, пустыня, оазисы
Изучить Маскат и Низву, переночевать в шатре среди дюн, отдохнуть в отельном и природном бассейнах
Начало: Маскат, место по договорённости, 9:00
12 дек в 09:00
13 дек в 09:00
$900 за человека
-
10%
На внедорожниках по Оману в мини-группе: всё включено
Исследовать страну от аутентичных городов и деревень до пустыни и оазисов и погрузиться в культуру
Начало: Маскат, аэропорт, время по договорённости
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
$1845
$2050 за человека
