Найдено 3 экскурсии в категории « Для иностранцев » в Салале на русском языке, цены от $100. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году

На машине 5 часов 4 отзыва Индивидуальная до 4 чел. Западная Салала: жемчужины побережья От великолепного океана и горных дорог до древних ладанных рощ и уединенных пляжей Начало: У вашего отеля $380 за всё до 4 чел. На машине 5 часов 6 отзывов Индивидуальная до 4 чел. Восточная Салала: незабываемые виды и древние тайны Погрузиться в историю Омана и увидеть первозданную природу Начало: У вашего отеля $380 за всё до 4 чел. На машине 7 часов Мини-группа до 4 чел. В поисках Атлантиды пустыни - путешествие в Руб-эль-Хали из Салалы Оказаться в одной из самых больших песчаных пустынь мира Начало: У вашего отеля Расписание: ежедневно в 13:00 $100 за человека Другие экскурсии Салалы

