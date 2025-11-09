Индивидуальная
до 4 чел.
Восточная Салала: незабываемые виды и древние тайны
Погрузиться в историю Омана и увидеть первозданную природу
Начало: У вашего отеля
Завтра в 07:00
10 ноя в 07:00
$380 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Западная Салала: жемчужины побережья
От великолепного океана и горных дорог до древних ладанных рощ и уединенных пляжей
Начало: У вашего отеля
Завтра в 07:00
10 ноя в 07:00
$380 за всё до 4 чел.
Мини-группа
до 4 чел.
В поисках Атлантиды пустыни - путешествие в Руб-эль-Хали из Салалы
Оказаться в одной из самых больших песчаных пустынь мира
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 13:00
Завтра в 13:00
10 ноя в 13:00
$100 за человека
Мини-группа
до 11 чел.
Горное сафари в Салале на закате +ужин из морепродуктов
Проехать от тропических долин до океана - увидеть колодец птиц, панорамы и древние руины
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 12:00
Завтра в 12:00
10 ноя в 12:00
$150 за человека
