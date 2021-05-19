Полезная информация о Салале
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Местное время в Салале
00:5957
19 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇴🇲 Оман
|Название города
|Салала
|По-английски
|Salalah
|Столица региона
|Салала является столицей региона
|Население города
|163 140 чел.
|Аэропорт
|Салала SLL
|Часовой пояс
|Asia/Muscat
|Средняя высота
|13 м. от уровня моря
Где находится Салала на карте
Салала
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