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Полезная информация о Салале

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Местное время в Салале
00:5957
19 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇴🇲 Оман
Название городаСалала
По-английскиSalalah
Столица регионаСалала является столицей региона
Население города163 140 чел.
АэропортСалала SLL
Часовой поясAsia/Muscat
Средняя высота13 м. от уровня моря

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