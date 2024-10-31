читать дальше

сделали все самое сложное за нас, они сделали прекрасно! Маршрут супер - насыщенный, но при этом продуман так, что на всё хватает сил. Отличная организация тура, видовые места для ночевок, лучшие местные гиды, труднодоступные и роскошные локации, все было на высшем уровне) Отдельная магия-это сама группа, удивительным образом люди подобраны так, что в конце чувствуешь себя как при отъезде из детского лагеря, уже скучаешь по всем и хочешь скорее снова увидеться. После поездки я стала по-другому смотреть на групповые туры и уже подумываю о следующем)