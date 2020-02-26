2 отзыва оставили туристы

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Обзорная прогулка по Гданьску

Познакомиться с визитными карточками приморского города и его многогранной историей

  • 😎Это индивидуальная экскурсия для вас и ваших друзей
  • 👣‍Пешеходная
  • Продолжительность 3 часа
  • 👥 Не более 15 человек
  • 👶Можно с детьми
  • 🚩Встреча Сбор группы: у Фонтана Нептуна, ул. Длуги Тарг (ul. Dlugi Targ)
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120 за экскурсию

У этой экскурсии2 отзыва
5
Ольга
Задать вопросОбычно отвечает за 3 ч.
Ольга – экскурсионное агентство в Гданьске
Добро пожаловать в Гданьск — морскую столицу Польши и один из красивейших польских городов! Наш насыщенный обзорный маршрут охватит все визитные карточки города от узких «пряничных» фасадов Королевского тракта до готических башен костёла Святой Марии.

Вы узнаете, где и как жили польские купцы и аристократы, отыщете лучшие ракурсы города, а главное — поймете, почему самобытный Гданьск не похож ни на один другой польский город 🏙️.
Обзорная прогулка по Гданьску
Обзорная прогулка по Гданьску

Что вас ожидает

По старинным улочкам Гданьска
За красивейшими видами города мы отправимся на улицы Длуга и Длуги Тарт, которые растянулись от Золотых до Зеленых ворот Гданьска. Здесь вы в красках представите, как жили городские патриции, и полюбуетесь традиционными остроконечными крышами и узкими фасадами, за каждым из которых прячется любопытная история. Мы остановимся у городской ратуши, рассмотрим старинный фонтан Нептуна, побываем на старинной Марьяцкой улице и заглянем в Оливский парк, расположенный на месте средневековых монастырских садов. А внутри архитектурной доминанты города, костела Пресвятой Девы Марии, вы встретите несколько шедевров мирового искусства — триптих «Страшный Суд» кисти Ганса Мемлинга и удивительные астрономические часы 15 века.

Прошлое и настоящее Свободного города
С момента основания Гданьска на него влияли две культуры, два исторических вектора — «северный» польский и «восточный» немецкий. На прогулке вы узнаете о ключевых вехах истории города, впитавшего обе культуры: я расскажу о крестоносцах, владевших Гданьском в Средневековье, о положении города между мировыми войнами и его современном укладе. А еще поговорим о местных жителях, их особом менталитете и о том, почему всемирно известное движение «Солидарность» зародилось именно здесь.

Организационные детали

  • Детям до 5 лет бесплатно. Для детей до 12 лет скидка 50%.
  • При бронировании мест в экскурсии укажите, пожалуйста, количество взрослых и детей старше 12 лет (а в комментарии к заявке просим указать количество детей до 5 лет и количество детей до 12 лет, которые будут учавствовать в экскурсии).
  • Дополнительных расходов не предусмотрено.
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
  • Путешественникам, которые бронируют сразу несколько наших групповых экскурсий, предоставляется скидка: на каждую вторую экскурсию — скидка 5%, на каждую третью — скидка 10%, на каждую четвёртую и более — скидка 15%.
Обзорная прогулка по Гданьску
Обзорная прогулка по Гданьску
Обзорная прогулка по Гданьску
Обзорная прогулка по Гданьску
Обзорная прогулка по Гданьску
Обзорная прогулка по Гданьску
Обзорная прогулка по Гданьску
Обзорная прогулка по Гданьску

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Место встречи для начала Сбор группы: у Фонтана Нептуна, ул. Длуги Тарг (ul. Dlugi Targ).
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Ольга
Ольга
Мы — это группа единомышленников, влюблённых в Польшу. Гиды по призванию, организаторы по сути. Вот уже 15 лет мы открываем местные достопримечательности путешественникам. Наши программы и туры уникальны. Будем рады познакомить вас с нашей прекрасной страной!
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2 отзыва оставили туристы

26 февраля 2020
Мы с сыном остались в восторге от экскурсии. Благодаря гиду Элизе просто влюбились в Гданьск. Было очень интересно и позновательно. Приезжали всего на 1. 5 дня, теперь захотелось вернуться и посмотреть музеи, погулять самостоятельно в этом чудном городе)
15 августа 2019
Очень понравилось. Отличная экскурсия

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