2 отзыва оставили туристы

Что вас ожидает

По старинным улочкам Гданьска

За красивейшими видами города мы отправимся на улицы Длуга и Длуги Тарт, которые растянулись от Золотых до Зеленых ворот Гданьска. Здесь вы в красках представите, как жили городские патриции, и полюбуетесь традиционными остроконечными крышами и узкими фасадами, за каждым из которых прячется любопытная история. Мы остановимся у городской ратуши, рассмотрим старинный фонтан Нептуна, побываем на старинной Марьяцкой улице и заглянем в Оливский парк, расположенный на месте средневековых монастырских садов. А внутри архитектурной доминанты города, костела Пресвятой Девы Марии, вы встретите несколько шедевров мирового искусства — триптих «Страшный Суд» кисти Ганса Мемлинга и удивительные астрономические часы 15 века.

Прошлое и настоящее Свободного города

С момента основания Гданьска на него влияли две культуры, два исторических вектора — «северный» польский и «восточный» немецкий. На прогулке вы узнаете о ключевых вехах истории города, впитавшего обе культуры: я расскажу о крестоносцах, владевших Гданьском в Средневековье, о положении города между мировыми войнами и его современном укладе. А еще поговорим о местных жителях, их особом менталитете и о том, почему всемирно известное движение «Солидарность» зародилось именно здесь.