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Экскурсия по Гданьску на электромобиле

DariaTour
DariaTour – Гид из Гданьска
Экскурсия по Гданьску на электромобиле
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🔭Обзорная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-4 человек

  • €193 за экскурсию

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Экскурсия по Гданьску на электромобиле
Экскурсия по Гданьску на электромобиле

Что вы увидите

  • Королевский Путь
  • Выжинные и Золотые ворота
  • костел Девы Марии
  • Длинный тарг
  • фонтан Нептуна
  • Ратуша
  • Журав
  • площадь Солидарности
Данная экскурсия ⛳ - идеальный вариант для любителей провести время с комфортом, также она подойдет вам, если вы ограничены во времени.
За 2 часа на электромобиле можно увидеть все самое интересное в Гданьске. Трасса маршрута проходит вдоль Королевского Пути и включает в себя Выжинные и Золотые ворота, костел Девы Марии, Длинный тарг, фонтан ⛲ Нептуна, Ратушу, Журав, площадь Солидарности и другие достопримечательности 🏛️
Что входит
  • услуги гида
  • электромобиль
Что не входит
  • личные расходы
Начало и место завершения
🚩 по договоренности
Экскурсия по Гданьску на электромобиле
Экскурсия по Гданьску на электромобиле
Экскурсия по Гданьску на электромобиле

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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DariaTour
DariaTour
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