Данная экскурсия ⛳ - идеальный вариант для любителей провести время с комфортом, также она подойдет вам, если вы ограничены во времени.

За 2 часа на электромобиле можно увидеть все самое интересное в Гданьске. Трасса маршрута проходит вдоль Королевского Пути и включает в себя Выжинные и Золотые ворота, костел Девы Марии, Длинный тарг, фонтан ⛲ Нептуна, Ратушу, Журав, площадь Солидарности и другие достопримечательности 🏛️