Данная экскурсия ⛳ - идеальный вариант для любителей провести время с комфортом, также она подойдет вам, если вы ограничены во времени.
За 2 часа на электромобиле можно увидеть все самое интересное в Гданьске. Трасса маршрута проходит вдоль Королевского Пути и включает в себя Выжинные и Золотые ворота, костел Девы Марии, Длинный тарг, фонтан ⛲ Нептуна, Ратушу, Журав, площадь Солидарности и другие достопримечательности 🏛️
Что входит
услуги гида
электромобиль
Что не входит
личные расходы
Начало и место завершения
🚩 по договоренности
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.