DariaTour проводит ещё 5 экскурсий

Обзорная экскурсия ⛳ по Гданьску является пешеходной и проходит по самым главным улицам Старого города. Во время трехчасовой обзорной экскурсии 🧭 Вы ближе узнаете жизнь и традиции приморской столицы ⭐️. Трасса ведет по Королевскому Пути: Золотые ворота, Главную ратушу, фонтан ⛲ Нептуна, ул. Длуга, ул. Длуги Тарг, ул. Мариацкая, костел Девы Марии и многое другое, включая сувенирные лавки и магазины с изделиями из янтаря.
Гданьск богат не только своей историей 📖, но и музеями. После обзорной экскурсии мы предлагаем Вам посетить самые интересные музеи 🖼 города с русским гидом. Вам доступны на выбор:
музей янтаря,
дом городского интерьера 18в.
ратуша Гданьска
двор Августа
посещение Мариацкого костела и колокольни (панорама)
морской музей Гданьска,
европейский центр Солидарности.
На посещение музеев у вас будет около 3 часов, вы можете выбрать любые из предложенных, но желательно решить этот вопрос заранее до дня экскурсии. Укажите свои пожелания в комментарии при оформлении заявки.
Что входит
услуги гида
Что не входит
входные билеты (стоимость для разных музеев может отличаться, но обычно стоимость билета не превышает 5 евро за человека)
личные расходы
питание
Начало и место завершения
🚩 по договоренности
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.