DariaTour проводит ещё 5 экскурсий

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Экскурсия по историческому Гданьску с посещением музеев

DariaTour
DariaTour – Гид из Гданьска
Экскурсия по историческому Гданьску с посещением музеев
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  • 🎩Индивидуальная
  • 👣Пешеходная
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 6 часов
  • 👫 Для 1-30 человек

  • €157.5 за экскурсию

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Экскурсия по историческому Гданьску с посещением музеев
Экскурсия по историческому Гданьску с посещением музеев
Обзорная экскурсия ⛳ по Гданьску является пешеходной и проходит по самым главным улицам Старого города. Во время трехчасовой обзорной экскурсии 🧭 Вы ближе узнаете жизнь и традиции приморской столицы ⭐️. Трасса ведет по Королевскому Пути: Золотые ворота, Главную ратушу, фонтан ⛲ Нептуна, ул. Длуга, ул. Длуги Тарг, ул. Мариацкая, костел Девы Марии и многое другое, включая сувенирные лавки и магазины с изделиями из янтаря.

Гданьск богат не только своей историей 📖, но и музеями. После обзорной экскурсии мы предлагаем Вам посетить самые интересные музеи 🖼 города с русским гидом. Вам доступны на выбор:

  • музей янтаря,
  • дом городского интерьера 18в.
  • ратуша Гданьска
  • двор Августа
  • посещение Мариацкого костела и колокольни (панорама)
  • морской музей Гданьска,
  • европейский центр Солидарности.
  • На посещение музеев у вас будет около 3 часов, вы можете выбрать любые из предложенных, но желательно решить этот вопрос заранее до дня экскурсии. Укажите свои пожелания в комментарии при оформлении заявки.
Что входит
  • услуги гида
Что не входит
  • входные билеты (стоимость для разных музеев может отличаться, но обычно стоимость билета не превышает 5 евро за человека)
  • личные расходы
  • питание
Начало и место завершения
🚩 по договоренности
Экскурсия по историческому Гданьску с посещением музеев
Экскурсия по историческому Гданьску с посещением музеев

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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DariaTour
DariaTour
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