DariaTour проводит ещё 5 экскурсий

Обзорная экскурсия ⛳ по Гданьску является пешеходной и проходит по самым главным улицам Старого города. Во время трехчасовой обзорной экскурсии 🧭 Вы ближе узнаете жизнь и традиции приморской столицы ⭐️. Трасса ведет по Королевскому Пути: Золотые ворота, Главную ратушу, фонтан ⛲ Нептуна, ул. Длуга, ул. Длуги Тарг, ул. Мариацкая, костел Девы Марии и многое другое, включая сувенирные лавки и магазины с изделиями из янтаря.

Гданьск богат не только своей историей 📖, но и музеями. После обзорной экскурсии мы предлагаем Вам посетить самые интересные музеи 🖼 города с русским гидом. Вам доступны на выбор: