Экскурсии выходного дня в Гданьске

Найдено 3 экскурсии в категории «На выходные» в Гданьске на русском языке, цены от €25. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Ежедневная прогулка по Гданьску
Пешая
22 отзыва
2 часа
Мини-группа
до 10 чел.
Групповая экскурсия по ключевым местам Гданьска за два дня
Обзорная экскурсия по Гданьску познакомит вас с историей и жизнью города, охватывая старейшие районы - Главное и Старое место
Начало: У памятника Яну Собескому
Расписание: ежедневно в 15:15
Сегодня в 15:15
Завтра в 15:15
25 за человека
Первое свидание с Гданьском
Пешая
7 отзывов
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Первое свидание с Гданьском
Обнять город за 2 часа на прогулке с историком и искусствоведом
Начало: В районе Targ Drzewny
Завтра в 09:00
18 июля в 09:00
105 за всё до 10 чел.
Обзорная прогулка по Гданьску
Пешая
7 отзывов
3 часа
Индивидуальная
до 15 чел.
Обзорная прогулка по Гданьску
Познакомиться с визитными карточками приморского города и его многогранной историей
Начало: Сбор группы: у Фонтана Нептуна, ул. Длуги Тарг (ul...
19 июля в 08:00
20 июля в 08:00
160 за всё до 15 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Д
    Дмитрий
    11 июля 2024
    Первое свидание с Гданьском
    Мы были в Гданьске во второй раз, и нам хотелось как-то систематизировать сведения, которые уже у нас были. Спасибо Ирине большое, в полной мере это удалось!
  • О
    Олеся
    7 июля 2024
    Первое свидание с Гданьском
    Отличный маршрут! Было очень познавательно и интересно,город просто прекрасный👍спасибо за экскурсию, рекомендую!
    Отличный маршрут! Было очень познавательно и интересно,город просто прекрасный👍спасибо за экскурсию, рекомендую!
  • Е
    Екатерина
    18 июня 2024
    Первое свидание с Гданьском
    Приятная неспешная прогулка. Для того, чтобы с пользой провести 2-3 часа - в самый раз. И для первого знакомства с городом более, чем достаточно.
    Приятная неспешная прогулка. Для того, чтобы с пользой провести 2-3 часа - в самый раз. И для первого знакомства с городом более, чем достаточно
  • И
    Инга
    1 июня 2024
    Ежедневная прогулка по Гданьску
    Добрый день. Мне показалась экскурсия средней. Не хватило какой то изюминки, легенды. Прошли мимо фонтана Нептуна и не услышали о нем рассказа. Мало запомнилась услышеная информация. Просто погулять отлично, но мне хотелось более интересной подачи.
    Добрый день. Мне показалась экскурсия средней. Не хватило какой то изюминки, легенды. Прошли мимо фонтана НептунаДобрый день. Мне показалась экскурсия средней. Не хватило какой то изюминки, легенды. Прошли мимо фонтана НептунаДобрый день. Мне показалась экскурсия средней. Не хватило какой то изюминки, легенды. Прошли мимо фонтана НептунаДобрый день. Мне показалась экскурсия средней. Не хватило какой то изюминки, легенды. Прошли мимо фонтана Нептуна
  • С
    Светлана
    1 июня 2024
    Ежедневная прогулка по Гданьску
    Отличная экскурсия. Подходит и взрослых и детей. После неё появляется представление о городе и куда идти дальше и что стоит
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    посетить. Ирина отвечала на все вопросы, а также порекомендовала места для ужина (это очень помогло не терять время на поиски места).

    Отличная экскурсия. Подходит и взрослых и детей. После неё появляется представление о городе и куда идтиОтличная экскурсия. Подходит и взрослых и детей. После неё появляется представление о городе и куда идтиОтличная экскурсия. Подходит и взрослых и детей. После неё появляется представление о городе и куда идти
  • М
    Мария
    15 мая 2024
    Ежедневная прогулка по Гданьску
    Замечательная экскурсия с отличным гидом! Мы в восторге! Советую!
  • М
    Максим
    26 ноября 2023
    Обзорная прогулка по Гданьску
    Мы многое видели в Гданьске, но Тамара смогла рассказать нам много нового. Открылись глаза на многое, что раньше вообще не
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    замечали. На ходу корректировали маршрут исходя из того что уже знали, нашлось интересное и для ребенка. В конце мы были уставшие, но довольные. Однозначно рекомендую.

  • В
    Виктория
    2 августа 2023
    Обзорная прогулка по Гданьску
    Спасибо большое! Все было прекрасно и интересно.
  • H
    Helena
    13 февраля 2023
    Обзорная прогулка по Гданьску
    Наш экскурсовод была Тамара. Нам очень понравилось. Тамара спасибо вам большое!

Ответы на вопросы от путешественников по Гданьску в категории «На выходные»

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Сколько стоит экскурсия по Гданьску в июле 2024
Сейчас в Гданьске в категории "На выходные" можно забронировать 3 экскурсии от 25 до 160. Туристы уже оставили гидам 36 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
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