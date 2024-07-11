Д Дмитрий Первое свидание с Гданьском Мы были в Гданьске во второй раз, и нам хотелось как-то систематизировать сведения, которые уже у нас были. Спасибо Ирине большое, в полной мере это удалось!

О Олеся Первое свидание с Гданьском Отличный маршрут! Было очень познавательно и интересно,город просто прекрасный👍спасибо за экскурсию, рекомендую!

Е Екатерина Первое свидание с Гданьском Приятная неспешная прогулка. Для того, чтобы с пользой провести 2-3 часа - в самый раз. И для первого знакомства с городом более, чем достаточно.

И Инга Ежедневная прогулка по Гданьску Добрый день. Мне показалась экскурсия средней. Не хватило какой то изюминки, легенды. Прошли мимо фонтана Нептуна и не услышали о нем рассказа. Мало запомнилась услышеная информация. Просто погулять отлично, но мне хотелось более интересной подачи.

С Светлана Ежедневная прогулка по Гданьску читать дальше посетить. Ирина отвечала на все вопросы, а также порекомендовала места для ужина (это очень помогло не терять время на поиски места). Отличная экскурсия. Подходит и взрослых и детей. После неё появляется представление о городе и куда идти дальше и что стоит

М Мария Ежедневная прогулка по Гданьску Замечательная экскурсия с отличным гидом! Мы в восторге! Советую!

М Максим Обзорная прогулка по Гданьску читать дальше замечали. На ходу корректировали маршрут исходя из того что уже знали, нашлось интересное и для ребенка. В конце мы были уставшие, но довольные. Однозначно рекомендую. Мы многое видели в Гданьске, но Тамара смогла рассказать нам много нового. Открылись глаза на многое, что раньше вообще не

В Виктория Обзорная прогулка по Гданьску Спасибо большое! Все было прекрасно и интересно.