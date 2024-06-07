1 чел.
По популярности
Мини-группа
2 часа
Ежедневная прогулка по Гданьску
Узнать и полюбить город за 2 часа
Начало: У памятника Яну Собескому
Расписание: ежедневно в 15:15
10 июня в 15:15
11 июня в 15:15
€25 за человека
Индивидуальная
2 часа
Первое свидание с Гданьском
Обнять город за 2 часа на прогулке с историком и искусствоведом
Начало: В районе Targ Drzewny
Завтра в 14:00
10 июня в 09:00
€105 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Обзорная прогулка по Гданьску
Познакомиться с визитными карточками приморского города и его многогранной историей
Начало: Сбор группы: у Фонтана Нептуна, ул. Длуги Тарг (ul...
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
€160 за всё до 15 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААлекс7 июня 2024Большое спасибо Ирине! Очень увлекательно,очень много интересной информации. Получили представление о истории города,о людях и их жизни. Было очень мило. Спасибо,еще раз!
- ИИнга1 июня 2024Добрый день. Мне показалась экскурсия средней. Не хватило какой то изюминки, легенды. Прошли мимо фонтана Нептуна и не услышали о нем рассказа. Мало запомнилась услышеная информация. Просто погулять отлично, но мне хотелось более интересной подачи.
- ССветлана1 июня 2024Отличная экскурсия. Подходит и взрослых и детей. После неё появляется представление о городе и куда идти дальше и что стоит
- PPavel28 мая 2024Экскурсия очень понравилась. Получили большое количество информации,больше, чем ожидали. Интересно, познавательно, доброжелательно, увлекательно! Спасибо, Татьяна!
- ЕЕлена19 мая 2024Идеальная прогулка по городу для того, чтобы узнать историю Гданьска и региона. Ирина была замечательным гидом!
- ММария15 мая 2024Замечательная экскурсия с отличным гидом! Мы в восторге! Советую!
- ММаксим26 ноября 2023Мы многое видели в Гданьске, но Тамара смогла рассказать нам много нового. Открылись глаза на многое, что раньше вообще не
- ВВиктория2 августа 2023Спасибо большое! Все было прекрасно и интересно.
- HHelena13 февраля 2023Наш экскурсовод была Тамара. Нам очень понравилось. Тамара спасибо вам большое!
Ответы на вопросы от путешественников по Гданьску в категории «Летние»
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Сколько стоит экскурсия по Гданьску в июне 2024
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