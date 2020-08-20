15 отзывов оставили туристы

Что вас ожидает

Гданьск сквозь века

Гданьск скрывает множество культурных сокровищ, и я помогу вам их отыскать. Мы посетим как хорошо известные, так и скрытые места и достопримечательности. В программе экскурсии:

Выжинные ворота — вы услышите об их назначении и связи с королевской свитой.

— вы услышите об их назначении и связи с королевской свитой. Королевский тракт — этой дорогой пользовались монаршие особы Польши, приезжая в город на Мотлаве.

— этой дорогой пользовались монаршие особы Польши, приезжая в город на Мотлаве. Улица Длуга — я расскажу об особенностях строительства в средневековом Гданьске и покажу, во что превратилась улица в 1945 году.

— я расскажу об особенностях строительства в средневековом Гданьске и покажу, во что превратилась улица в 1945 году. Костел святой Марии — вы поймете, почему эта монументальная святыня построена из кирпича и какие события истории помнят её стены.

— вы поймете, почему эта монументальная святыня построена из кирпича и какие события истории помнят её стены. Ратуша — осмотрим старинную резиденцию городских властей и обратим внимание на некоторые её детали.

— осмотрим старинную резиденцию городских властей и обратим внимание на некоторые её детали. Площадь Длуги Тарг — здесь вы увидите самый роскошный фасад в городе, Дом Артуса, фонтан Нептуна, Старый и Новый дома Лавы, Королевские дома и Зеленые ворота, которые почему-то вовсе не зелёные, и кое-что ещё.

— здесь вы увидите самый роскошный фасад в городе, Дом Артуса, фонтан Нептуна, Старый и Новый дома Лавы, Королевские дома и Зеленые ворота, которые почему-то вовсе не зелёные, и кое-что ещё. Набережная реки Мотлавы — раньше здесь кипела торговля, а сейчас это место для прогулок и средоточие ресторанов, кафе и магазинов.

— раньше здесь кипела торговля, а сейчас это место для прогулок и средоточие ресторанов, кафе и магазинов. Улица Мариацка — одна из самых очаровательных улиц Главного города, центр торговли ювелирными изделиями из янтаря.

— одна из самых очаровательных улиц Главного города, центр торговли ювелирными изделиями из янтаря. Журав — вы рассмотрите механизм и узнаете принцип работы крупнейшего портового крана средневековой Европы.

Советы местного жителя

В завершение я с удовольствием отвечу на все вопросы и подскажу, куда еще можно сходить и съездить в Гданьске и окрестностях. А еще поделюсь самыми вкусными местами, куда редко добираются туристы, но часто заглядывают местные.