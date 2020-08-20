15 отзывов оставили туристы

Если вы хотите понять уникальность этого города и лучше прочувствовать его, то эта обзорная экскурсия - то, что вам надо. В целом, без гида, который живет в этом городе и знает город в историческом, географическом, культурно-политическом смысле, это сделать практически невозможно. И конкретная прогулка по городу с Катей -тому подтверждение. В данной экскурсии все что надо и сколько надо. Нет переизбытка информации, и наоборот, чувства, что что-то осталось недорассказанным. Маршрут по длине и долготе- без фанатизма", не устаешь ходить или стоять. Прогулка и рассказ проводятся легко, свободно, с чувством меры и юмором. У Кати -замечательное чувство клиента, понимает, о чем рассказать побольше, а что сократить, что показать, а что только упомянуть. Мы задавали кучу вопросов про историю, современность, нравы, еду, менталитет, праздники, развлечения.. и на все вопросы получали дельные ответы и советы. Где поесть аутентичную еду, что стоит дополнительно посетить, где что купить. Без сомнений, стоит того, чтобы на эту экскурсию выделить время. Лучше всего в начале вашего посещения города, чтобы потом со "знанием предмета" изучать его дальше самостоятельно.