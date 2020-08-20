15 отзывов оставили туристы

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Гданьск — любовь с первого взгляда

Погулять по улицам Главного города и узнать о нем самое интересное на обзорной экскурсии

  • 😎Это индивидуальная экскурсия для вас и ваших друзей
  • 👣‍Пешеходная
  • Продолжительность 3 часа
  • 👥 Не более 4 человек
  • 👶Можно с детьми
  • 🚩Встреча у Высоких ворот
  • Заказать экскурсию

89 за экскурсию

У этой экскурсии15 отзывов
5
Katya
Задать вопросОбычно отвечает за 2 ч.
Katya – Гид в Гданьске
На моей экскурсии 🧭 вы познакомитесь с бурной и сложной историей 📖 Гданьска и насладитесь его великолепной архитектурой.

Я помогу вам расшифровать послания, оставленные горожанами в прошлых веках, и расскажу об истоках и современных реалиях города.
Гданьск — любовь с первого взгляда
Гданьск — любовь с первого взгляда

Что вас ожидает

Гданьск сквозь века
Гданьск скрывает множество культурных сокровищ, и я помогу вам их отыскать. Мы посетим как хорошо известные, так и скрытые места и достопримечательности. В программе экскурсии:

  • Выжинные ворота — вы услышите об их назначении и связи с королевской свитой.
  • Королевский тракт — этой дорогой пользовались монаршие особы Польши, приезжая в город на Мотлаве.
  • Улица Длуга — я расскажу об особенностях строительства в средневековом Гданьске и покажу, во что превратилась улица в 1945 году.
  • Костел святой Марии — вы поймете, почему эта монументальная святыня построена из кирпича и какие события истории помнят её стены.
  • Ратуша — осмотрим старинную резиденцию городских властей и обратим внимание на некоторые её детали.
  • Площадь Длуги Тарг — здесь вы увидите самый роскошный фасад в городе, Дом Артуса, фонтан Нептуна, Старый и Новый дома Лавы, Королевские дома и Зеленые ворота, которые почему-то вовсе не зелёные, и кое-что ещё.
  • Набережная реки Мотлавы — раньше здесь кипела торговля, а сейчас это место для прогулок и средоточие ресторанов, кафе и магазинов.
  • Улица Мариацка — одна из самых очаровательных улиц Главного города, центр торговли ювелирными изделиями из янтаря.
  • Журав — вы рассмотрите механизм и узнаете принцип работы крупнейшего портового крана средневековой Европы.

Советы местного жителя
В завершение я с удовольствием отвечу на все вопросы и подскажу, куда еще можно сходить и съездить в Гданьске и окрестностях. А еще поделюсь самыми вкусными местами, куда редко добираются туристы, но часто заглядывают местные.

Организационные детали

Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов.

Гданьск — любовь с первого взгляда
Гданьск — любовь с первого взгляда
Гданьск — любовь с первого взгляда
Гданьск — любовь с первого взгляда
Гданьск — любовь с первого взгляда
Гданьск — любовь с первого взгляда

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Место встречи для начала у Высоких ворот.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Katya
Katya
Меня зовут Катерина. Я живу в Гданьске и работаю гидом. Меня искренне восхищают многовековая история, чарующая природа, парки, достопримечательности и потаенные уголки этого чудесного города. Гданьск просто неисчерпаем! Его можно открывать снова и снова, поэтому я постоянно изучаю все, что с ним связано, и с радостью делюсь знаниями и находками со своими гостями.
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15 отзывов оставили туристы

20 августа 2020
Если вы хотите понять уникальность этого города и лучше прочувствовать его, то эта обзорная экскурсия - то, что вам надо. В целом, без гида, который живет в этом городе и знает город в историческом, географическом, культурно-политическом смысле, это сделать практически невозможно. И конкретная прогулка по городу с Катей -тому подтверждение. В данной экскурсии все что надо и сколько надо. Нет переизбытка информации, и наоборот, чувства, что что-то осталось недорассказанным. Маршрут по длине и долготе- без фанатизма", не устаешь ходить или стоять. Прогулка и рассказ проводятся легко, свободно, с чувством меры и юмором. У Кати -замечательное чувство клиента, понимает, о чем рассказать побольше, а что сократить, что показать, а что только упомянуть. Мы задавали кучу вопросов про историю, современность, нравы, еду, менталитет, праздники, развлечения.. и на все вопросы получали дельные ответы и советы. Где поесть аутентичную еду, что стоит дополнительно посетить, где что купить. Без сомнений, стоит того, чтобы на эту экскурсию выделить время. Лучше всего в начале вашего посещения города, чтобы потом со "знанием предмета" изучать его дальше самостоятельно.
4 августа 2020
Я в полном восторге. Катя - чудесный экскурсовод. Сделала акцент на архитектуру и историю - область моих интересов. Изменила маршрут, основываясь на моих интересах. Экскурсия длилась даже больше положенного времени, так как я часто отвлекалась, а Катя хотела донести всю информацию. Очень рекомендую экскурсии Кати. И неожиданный сладкий подарок от экскурсовода в конце пришёлся очень кстати, это было очень мило. С уважением, Дарья
Veronika
19 июля 2020
Катя потрясающая.. Покорила ее любовь к Гданьску.. Это был Катин маршрут, ее виденье города, что позволило нам взглянуть на него глазами местного жителя, а не просто нагрузиться фактами из Википедии. Катя - это то, за что я люблю Трипстер, Спасибо огромное.
26 февраля 2020
«Любовь с первого взгляда» - это действительно любовь! Спасибо большое за вашу историю, за вашу работу! Вся наша команда вдохновлена историей средневековья. Всем рекомендуем
26 февраля 2020
Огромное спасибо Екатерине! Несмотря на прохладную погоду, экскурсия прошла на одном дыхании! Прекрасное владение материалом, любовь к городу и личное обояние гида превратило прогулку по городу в настоящий праздник!
26 февраля 2020
Катерина, помимо того, что профессионал своего дела и человек любящий Гданьск, ещё и просто милая и интеллигентная девушка. Однозначно рекомендуем её экскурсию по Гданську. Спасибо всей команде Трипстера.
25 февраля 2020
Все очень замечательно!
Геннадий
11 февраля 2020
Катерина замечательный человек и отличный гид. При бронировании экскурсии оперативно отвечала на дополнительные вопросы. Экскурсия прошла великолепно. Очень грамотная подача материала и правильно поставленная речь. Время прошло не заметно. Остались очень довольны. Получили полную информацию по Гданьску. Однозначно рекомендуем!
3 февраля 2020
Екатерина просто чудо!!! Милейшая девушка с глубоким знанием и любовью к Гданьску, Мы не первый раз в Гданьске, но эта экскурсия стала нам открытием этого замечательного красивого города. Спасибо ей большое и приятных ей клиентов!!!!
27 декабря 2019
Мы очень благодарны Екатерине за день, проведенный с ней в Гданьске. Увлеченность, профессионализм, обаяние и внимательность к нашим возможностям (маме 89 лет, она плохо слышит) и пожеланиям. Это было приятное знакомство с хорошим человеком и самые замечательные наши 3 часа в Гданьске.
Ещё 5 отзывов

Katya проводит ещё 1 экскурсию

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Вы познакомитесь с достопримечательностями современного района Олива, когда-то принажавшего ордену цистерцианцев — я расскажу об из заслугах и нововведениях. Мы рассмотрим сокровища Кафедрального собора и услышим звуки органа с «секретом». Обойдем самые любопытные места Оливского парка и увидим город с высоты птичьего полета.

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