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Индивидуальная экскурсия по историческому центру Гданьска

5
1 отзыв
DariaTour
DariaTour – Гид из Гданьска
Обзорная экскурсия ⛳ по Гданьску является пешеходной и проходит по самым главным улицам Старого города.

Во время экскурсии 🧭 Вы ближе узнаете жизнь и традиции приморской столицы ⭐️.

Трасса ведет по Королевскому Пути: Золотые ворота, Главную ратушу, фонтан ⛲ Нептуна, ул.

Длуга, ул.

Длуги Тарг, ул.

Мариацкая, костел Девы Марии и многое другое, включая сувенирные лавки и магазины с изделиями из янтаря.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 👣Пешеходная
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Для 1-35 человек

  • €116 за экскурсию

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Индивидуальная экскурсия по историческому центру Гданьска
Индивидуальная экскурсия по историческому центру Гданьска

Что вы увидите

  • Старый город, Золотые ворота, Главая ратуша, фонтан Нептуна, ул. Длуга, ул. Длуги Тарг, ул. Мариацкая, костел Девы Марии
Обзорная экскурсия ⛳ по Гданьску является пешеходной и проходит по самым главным улицам Старого города. Во время экскурсии 🧭 Вы ближе узнаете жизнь и традиции приморской столицы ⭐️. Трасса ведет по Королевскому Пути: Золотые ворота, Главную ратушу, фонтан ⛲ Нептуна, ул. Длуга, ул. Длуги Тарг, ул. Мариацкая, костел Девы Марии и многое другое, включая сувенирные лавки и магазины с изделиями из янтаря.
Что входит
  • услуги гида
  • транспорт
Что не входит
  • входные билеты
  • личные расходы
  • питание
Начало и место завершения
🚩 по договоренности
Индивидуальная экскурсия по историческому центру Гданьска
Индивидуальная экскурсия по историческому центру Гданьска

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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DariaTour
DariaTour
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