Старый город, Золотые ворота, Главая ратуша, фонтан Нептуна, ул. Длуга, ул. Длуги Тарг, ул. Мариацкая, костел Девы Марии
Обзорная экскурсия ⛳ по Гданьску является пешеходной и проходит по самым главным улицам Старого города. Во время экскурсии 🧭 Вы ближе узнаете жизнь и традиции приморской столицы ⭐️. Трасса ведет по Королевскому Пути: Золотые ворота, Главную ратушу, фонтан ⛲ Нептуна, ул. Длуга, ул. Длуги Тарг, ул. Мариацкая, костел Девы Марии и многое другое, включая сувенирные лавки и магазины с изделиями из янтаря.
Что входит
услуги гида
транспорт
Что не входит
входные билеты
личные расходы
питание
Начало и место завершения
🚩 по договоренности
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Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.