DariaTour – Гид из Гданьска

Обзорная экскурсия ⛳ по Гданьску является пешеходной и проходит по самым главным улицам Старого города.



Во время экскурсии 🧭 Вы ближе узнаете жизнь и традиции приморской столицы ⭐️.



Трасса ведет по Королевскому Пути: Золотые ворота, Главную ратушу, фонтан ⛲ Нептуна, ул.



Длуга, ул.



Длуги Тарг, ул.



Мариацкая, костел Девы Марии и многое другое, включая сувенирные лавки и магазины с изделиями из янтаря.