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Индивидуальная экскурсия во Фромборк

DariaTour
DariaTour – Гид из Гданьска
Город 🏙️ Фромборк известен тем, что здесь жил астроном Николай Коперник.

Во время экскурсии 🧭 вы узнаете интересные факты из биографии ученого.

И ближе познакомитесь с его работами.

Вы посетите музей 🖼 Коперника, поднимитесь на Кафедральный холм, увидите Кафедральную базилику и Маятник Фуко.

А после полюбуетесь видами на город с высоты 70 метров.

Время экскурсии – 5 часов.

Дорога из Гданьска на автобусе 🚌 займет примерно 1 час 40 минут.
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Индивидуальная экскурсия во Фромборк
Индивидуальная экскурсия во Фромборк

Что вы увидите

  • Кафедральный холм с постройками 14-18 вв
  • Кафедральную базилику
  • часть оборонительных стен с башнями
  • Маятник Фуко
  • Панорама города со смотровой площадки на высоте 70 метров.

Во время экскурсии 🧭 Вы пройдете следами знаменитого поляка и ученого Николая Коперника, узнаете многое о его жизни и научной деятельности. С экскурсоводом Вы сможете посетить музей 🖼 Николая Коперника во Фромборке, который находится в прекрасном здании Дворца Епископов, а также:

  • Кафедральный холм с постройками 14-18 вв
  • Кафедральную базилику,
  • часть оборонительных стен с башнями,
  • Маятник Фуко,
  • Панорама города со смотровой площадки на высоте 70 метров.
Что входит
  • услуги гида
  • транспорт из Гданьска
Что не входит
  • питание
  • экскурсия в музей Коперника - 50 евро плюс входные билеты 8 злотых взрослый и 5 зл детский.
Начало и место завершения
🚩 по договоренности
Индивидуальная экскурсия во Фромборк
Индивидуальная экскурсия во Фромборк
Индивидуальная экскурсия во Фромборк

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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DariaTour
DariaTour
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