DariaTour – Гид из Гданьска

Город 🏙️ Фромборк известен тем, что здесь жил астроном Николай Коперник.



Во время экскурсии 🧭 вы узнаете интересные факты из биографии ученого.



И ближе познакомитесь с его работами.



Вы посетите музей 🖼 Коперника, поднимитесь на Кафедральный холм, увидите Кафедральную базилику и Маятник Фуко.



А после полюбуетесь видами на город с высоты 70 метров.



Время экскурсии – 5 часов.



Дорога из Гданьска на автобусе 🚌 займет примерно 1 час 40 минут.