Панорама города со смотровой площадки на высоте 70 метров.
Во время экскурсии 🧭 Вы пройдете следами знаменитого поляка и ученого Николая Коперника, узнаете многое о его жизни и научной деятельности. С экскурсоводом Вы сможете посетить музей 🖼 Николая Коперника во Фромборке, который находится в прекрасном здании Дворца Епископов, а также:
Кафедральный холм с постройками 14-18 вв
Кафедральную базилику,
часть оборонительных стен с башнями,
Маятник Фуко,
Панорама города со смотровой площадки на высоте 70 метров.
Что входит
услуги гида
транспорт из Гданьска
Что не входит
питание
экскурсия в музей Коперника - 50 евро плюс входные билеты 8 злотых взрослый и 5 зл детский.
Начало и место завершения
🚩 по договоренности
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.