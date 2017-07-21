Осмотрите замок Мариенбург, средневековый оплот Тевтонского рыцарского ордена в Восточной Европе, в рамках 5-часового тура из Гданьска. Вас ждет тур с гидом по самому большому готическому замку из красного кирпича в мире, который признан объектом всемирного наследия ЮНЕСКО.

Замок был построен в Пруссии тевтонскими рыцарями, немецким католическим орденом крестоносцев, по подобию крепости Орденсбург. Вы сможете не только полюбоваться прекрасной архитектурой, но и познакомиться с жизнью в прежние времена, увидеть старинные технические сооружения, а также осмотреть коллекцию оружия прошлого.

В подвалах замка проводится выставка «История янтаря» с коллекцией янтаря и янтарных украшений из региона Балтийского моря. В завершение тура вы вернетесь в Гданьск.