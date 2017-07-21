Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 24 часа до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Посетите замок Мариенбург – крупнейший готический замок из красного кирпича в мире и объект всемирного наследия ЮНЕСКО
Поучаствуйте в туре с гидом по замку и полюбуйтесь красивой архитектурой
Узнайте больше о жизни в прежние времена, взгляните на старинные технические сооружения и коллекцию оружия прошлого
Посетите выставку «История янтаря» в подвалах замка
Осмотрите замок Мариенбург, средневековый оплот Тевтонского рыцарского ордена в Восточной Европе, в рамках 5-часового тура из Гданьска. Вас ждет тур с гидом по самому большому готическому замку из красного кирпича в мире, который признан объектом всемирного наследия ЮНЕСКО.
Замок был построен в Пруссии тевтонскими рыцарями, немецким католическим орденом крестоносцев, по подобию крепости Орденсбург. Вы сможете не только полюбоваться прекрасной архитектурой, но и познакомиться с жизнью в прежние времена, увидеть старинные технические сооружения, а также осмотреть коллекцию оружия прошлого.
В подвалах замка проводится выставка «История янтаря» с коллекцией янтаря и янтарных украшений из региона Балтийского моря. В завершение тура вы вернетесь в Гданьск.
Ответы на вопросы
Что входит
Перевозка
Гид, говорящий на иностранных языках, или аудиогид (при наличии)
Вход в замок Мариенбург, включая выставку «История янтаря» (закрыта по понедельникам)
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Важная информация
Место встречи: ваш отель в Гданьске
Пожалуйста, выберите язык тура во время бронирования
Не подходит для следующих категорий людей
Люди с ограниченными возможностями передвижения
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Вы сами выбираете дату и время
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Проведение мероприятия возможно не только на русском языке, поэтому в отзывах вы можете встретить мнения от жителей разных стран
M
Monika
21 июля 2017
(Канада)
Great guide, wonderful guide. The only downside was there was a mixed up at the ticket counter. I was under assamption that entry tickets were included in the tour price. It was not. It cost us on average extra 60PLN. It is not much but it would be nice to know ahead of time.
S
Susan
24 апр 2018
(Германия)
А
Аноним
7 ноя 2016
(Германия)
Der Fahrer hatte anscheinend nur mit 2 Stunden Besichtigung gerechnet, wie er uns wissen ließ. Ansonsten war er sehr hilfsbereit und flexibel.
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