Katya проводит ещё 1 экскурсию

Что вас ожидает

Хроники аббатов

Я расскажу об одном из самых успешных католических орденов Средневековья, о его аскетичном образе жизни и бурной деятельности на территории района Олива. И объясню, почему его можно считать вполне современным в некотором смысле! Мы прогуляемся по прекрасному парку: последний аббат обладал явной тягой к прекрасному и оставил после себя целый дворец с садом в стиле рококо — достойный короля. А еще на прогулке вы увидите «путь в вечность», «рай» и «гроты шептунов» с удивительным акустическим эффектом.

«Пение ангелов»

Оливский кафедральный собор — самый длинный в Польше — обязателен к посещению. Я расскажу о его реликвиях и сокровищах. Вместе со мной вы услышите потрясающее звучание монументального органа: он состоит из 7876 труб и украшен движущимися во время концерта фигурами ангелов и вращающимися звездами и солнцем.

Кроме Кафедрального собора мы также посетим три парковые зоны: французскую, английскую и японскую. Осмотрим приходскую церковь Святого Якуба и усадьбу Сальцмана, немецкого королевского садовника Гогенцоллернов.

Залив с птичьего полета

Мы пройдем по заповедному Трехградскому парку с удивительной природой — здесь можно издали понаблюдать за оленями, лисами или даже кабанами. По дорожке поднимемся на 100-метровый холм, откуда открывается захватывающий вид на Гданьский залив. А пока вы наслаждаетесь панорамами, я расскажу о повседневной жизни города, о создании смотровой площадки и животном мире заповедника.