Katya проводит ещё 1 экскурсию

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Наследие ордена аскетов в Гданьске

Исследовать исторические места, узнать о деяниях аббатов и насладиться заповедной природой

  • 😎Это индивидуальная экскурсия для вас и ваших друзей
  • 👣‍Пешеходная
  • Продолжительность 3 часа
  • 👥 Не более 4 человек
  • 👶Можно с детьми
  • 🚩Встреча Район Oliwa, ulica Opata Jacka Rybińskiego 16
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65 за экскурсию

Katya
Задать вопросОбычно отвечает за 2 ч.
Katya – Гид в Гданьске
Вы познакомитесь с достопримечательностями современного района Олива, когда-то принажавшего ордену цистерцианцев — я расскажу об из заслугах и нововведениях.

Мы рассмотрим сокровища Кафедрального собора и услышим звуки органа с «секретом».

Обойдем самые любопытные места Оливского парка и увидим город 🏙️ с высоты птичьего полета.
Наследие ордена аскетов в Гданьске
Наследие ордена аскетов в Гданьске

Что вас ожидает

Хроники аббатов
Я расскажу об одном из самых успешных католических орденов Средневековья, о его аскетичном образе жизни и бурной деятельности на территории района Олива. И объясню, почему его можно считать вполне современным в некотором смысле! Мы прогуляемся по прекрасному парку: последний аббат обладал явной тягой к прекрасному и оставил после себя целый дворец с садом в стиле рококо — достойный короля. А еще на прогулке вы увидите «путь в вечность», «рай» и «гроты шептунов» с удивительным акустическим эффектом.

«Пение ангелов»
Оливский кафедральный собор — самый длинный в Польше — обязателен к посещению. Я расскажу о его реликвиях и сокровищах. Вместе со мной вы услышите потрясающее звучание монументального органа: он состоит из 7876 труб и украшен движущимися во время концерта фигурами ангелов и вращающимися звездами и солнцем.
Кроме Кафедрального собора мы также посетим три парковые зоны: французскую, английскую и японскую. Осмотрим приходскую церковь Святого Якуба и усадьбу Сальцмана, немецкого королевского садовника Гогенцоллернов.

Залив с птичьего полета
Мы пройдем по заповедному Трехградскому парку с удивительной природой — здесь можно издали понаблюдать за оленями, лисами или даже кабанами. По дорожке поднимемся на 100-метровый холм, откуда открывается захватывающий вид на Гданьский залив. А пока вы наслаждаетесь панорамами, я расскажу о повседневной жизни города, о создании смотровой площадки и животном мире заповедника.

Организационные детали

  • Экскурсия пешеходная: пожалуйста, выбирайте удобную обувь.
  • Вы также должны быть готовы к небольшому походу на 100-метровый холм, чтобы добраться до смотровой площадки.
Наследие ордена аскетов в Гданьске
Наследие ордена аскетов в Гданьске
Наследие ордена аскетов в Гданьске
Наследие ордена аскетов в Гданьске
Наследие ордена аскетов в Гданьске
Наследие ордена аскетов в Гданьске
Наследие ордена аскетов в Гданьске
Наследие ордена аскетов в Гданьске
Наследие ордена аскетов в Гданьске

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Место встречи для начала Район Oliwa, ulica Opata Jacka Rybińskiego 16.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Katya
Katya
Меня зовут Катерина. Я живу в Гданьске и работаю гидом. Меня искренне восхищают многовековая история, чарующая природа, парки, достопримечательности и потаенные уголки этого чудесного города. Гданьск просто неисчерпаем! Его можно открывать снова и снова, поэтому я постоянно изучаю все, что с ним связано, и с радостью делюсь знаниями и находками со своими гостями.
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Katya проводит ещё 1 экскурсию

Гданьск — любовь с первого взглядаГданьск — любовь с первого взглядаГданьск — любовь с первого взгляда
89 за экскурсию
3 часа
15 отзывов
Погулять по улицам Главного города и узнать о нем самое интересное на обзорной экскурсии
На моей экскурсии вы познакомитесь с бурной и сложной историей Гданьска и насладитесь его великолепной архитектурой. Я помогу вам расшифровать послания, оставленные горожанами в прошлых веках, и расскажу об истоках и современных реалиях города.

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65 за экскурсию
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